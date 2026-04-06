Новости
1 241 36

Если РФ прекратит удары по нашей энергетике, мы готовы ответить зеркально, - Зеленский

зеленський

Украина через США передала России предложение об энергетическом перемирии.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение – через американцев – у российской стороны есть", – сказал глава государства.

Гарантии безопасности

Кроме того, президент отметил, что Украина сейчас очень предметно работает с США по документам о гарантиях безопасности.

"Как и договаривались, Украина готовит свои предложения, свое усиление документа о гарантиях безопасности. Именно гарантии безопасности – это ключ к реальному окончанию войны, к продолжительному миру, вообще к такой политической и юридической ситуации, чтобы войну можно было закончить, и чтобы у людей было доверие к процессу. Важно, чтобы партнеры нас в этом слышали, и чтобы и в дальнейшем в переговорах мы.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасху.

зеленський россия перемирие прекращения огня
Якщо москалі стратять свого президента, ми готові підтримати такий флеш-моб.
06.04.2026 21:25 Ответить
Думаю кацапи не проти, не битимуть по нашій енергії зате за літо роздовбуть остаточно залізні дороги, а ми мовчки будемо бубу нюхати слухати.
06.04.2026 21:26 Ответить
Тобто зелений вилупок підтримав пропозицію рашки, бо це саме москалота перша запропонувала. Москалям зараз потрібніше бити по нашій інфраструктурі, ніж по енергетиці, проте вони хочуть убезпечити свою нафто-газову галузь від атак, щоб безперешкодно продавати енергоносії на фоні взлетівших цін, щоб з цього фінансувати війну в Україні і зевилупок на це згоден... Цікаво що ще треба, щоб наша контррозвідка спитала на кого працює ота зелена Буратіна?
06.04.2026 21:37 Ответить
пішов із "козирних карт" - щоб всі антидрони продати за рубіж по хорошій ціні!
06.04.2026 21:25 Ответить
А перед зимою розібють котельні. Якщо звісно буде газ. щоб їх топити.
06.04.2026 21:36 Ответить
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлено понад 68 тисяч абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, - АТ «Чернігівобленерго» (с)
06.04.2026 21:27 Ответить
А ми виключно по нафтобазах...криве дзеркало якесь виходить.
06.04.2026 21:35 Ответить
Тільки Україна почала серйозно виносити нафтовий сектор Рашки, Зеленського Трамп відразу поставив на місце. Орки вже винесли в Україні, що могли. А ЗСУ тільки нормально розпочали завдавати влучні удари. Що, кіно закінчилось? Нехай орки десятки мільярди на нафті по 115$ за барель заробляють. Мены хтось пояснить, хто керує найвеличнішим? Куди Буданов дивиться?
06.04.2026 21:27 Ответить
Якби вони винесели все що могли, ти б не сидів зараз зі світлом та ще й в інтернетах
06.04.2026 21:31 Ответить
А хто такий той Буданов тепер? Канцелярист? "Умивальніков начальнік і мочалок камандір"? Його справа тепре заглядати в очко унітазу щоб гівно зливалось в офісному туалеті і було чим підтерти дупу.
06.04.2026 21:34 Ответить
"Перемиря" з кацапами завжди були в односторонньому порядку. Нас безкарно дрюкали, а ми жалібно скавчали. Це як пропозиція в дитячому садку погратися в "утюжок і гладильщика" - ти будеш утюжком, я на тебе плюватиму, а ти у відповідь шипи. Може вже пора подорослішати! Кацапа треба гасити всюди, будь коли і при найменшій можливості всіма доступними засобами. Вони роками насолоджувалися повною безкарністю в своїх тилах. Протягом цього часу кацапи вислуховували "стурбованість" Західного світу. Ми теж тепер готові вислухати ту ж саму "стурбованість"...
06.04.2026 21:30 Ответить
Це прогрів українців перед 9 травня, щоб в москвабаді знову спокійно горілку на свята жерли.
06.04.2026 21:32 Ответить
Ні - якшо є чим - потрібно їх серйозно присадити - та й не підуть на це кацапи
06.04.2026 21:31 Ответить
Та ні на шо орки не погодяться, я думаю шо Буба просто відмазки ліпить перед Трампинею.
06.04.2026 21:32 Ответить
козиря в рукав набиває....
06.04.2026 21:34 Ответить
Це вже якась муйня..
06.04.2026 21:33 Ответить
Так, вже скоро 7 років...
06.04.2026 21:43 Ответить
Не будуть бити по енергетиці, а по житлових будинках. Грошей за продану нафту будуть мати валом.
06.04.2026 21:33 Ответить
Володя так пи#данув, ніби ми щодня обстрілюємо енергооб'єкти рашки.

На той нещасний Бєлгород жителі Нижнього Новгороду, Самари, Уфи чи Твері клали з прибором, як і мацквичі з пітерцями.
06.04.2026 21:37 Ответить
там всі "ручні"... або віддресировані!
06.04.2026 21:46 Ответить
Давно треба Лінча звати.
06.04.2026 22:22 Ответить
Так це ж 111 - Державна зрада. Дивно таке чути від президента України. Не виспався мабуть? Чи нездужав на шото?
06.04.2026 21:42 Ответить
Але ст.
06.04.2026 21:45 Ответить
Янелох, зеркально надо не так. В ответ на удары по Киеву уничтожается мааацква. В ответ на удары по Харькову или Одессе уничтожается мааацква... И так далее. Дошло, занюханный?
06.04.2026 21:47 Ответить
+ +
06.04.2026 21:58 Ответить
Все він правильно зробив. Якщо кацапи відмовляться, тоді всі питання західних партнерів щодо ударів по нафтових обʼєктах РФ нехай ставлять мацкві, а не Києву.
06.04.2026 21:49 Ответить
А хто з західних партнерів піднімав питання? Орбан партнер? І не треба плутати енергетичну галузь з нафтогазовою.
06.04.2026 22:16 Ответить
А якщо кацапи на словах погодяться, а на ділі все буде як завжди? Рашисти як завжди продовжуватимуть бити по Україні зате нам руки зв'яжуть і будемо як вівці терпіти поки нас ріжуть. До того ж нам зараз не вигідне ніяке перемир'я. Хочеш перемир'я- знімай військовий стан, відміняй мобілізацію і відчиняй кордони. Сиди і мирися зі своїми рашистами. Завтра будеш голий в ямі сидіти і кадирівці з кацапами будуть сцяти на тебе і кидати об'їдки якщо будеш тримати рот відкритим
06.04.2026 22:33 Ответить
Ідійот...
06.04.2026 21:50 Ответить
Він же його й порушив свого часу . Не вивіз.
06.04.2026 21:57 Ответить
Нє. Хитра оманська Паскуда робить вигляд, що не розмуміє чим енергетика відрізняється від нафтогазової галузі.
06.04.2026 22:20 Ответить
Тільки не плутай, Вова, енергетику і нафтогазову галузь, а то ********** парламентери Віткофф з Кушнером ще не приїхали, а ти вже з трусів вискакуєш так тобі кортить заборонити удари по нафтовому гаманцю рашистської орди.
06.04.2026 22:12 Ответить
ознакомьте Зеленского с историей "перемирий" с противником, прошлого президента и к чему они всегда приводили!
06.04.2026 22:17 Ответить
ти тупий чи з ж опи казачок?
06.04.2026 22:27 Ответить
Дебіл. В нас вже було ''енергетичне перемир'я'' чи ти забув що з того вийшло? А якщо Х'уйло погодиться так як погодився на твої переговори в результаті яких Х'уйло добилося собі всього чого хотіло, а на Україну Тромб санкції наклав за те що не виконали умов Х'уйла?
06.04.2026 22:29 Ответить
Дзеркальний *****- лідор. Де блекаут у москві?
06.04.2026 22:37 Ответить
Дзеркальний *****- лідор. Де блекаут у москві?
06.04.2026 22:37 Ответить
 
 