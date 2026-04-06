Если РФ прекратит удары по нашей энергетике, мы готовы ответить зеркально, - Зеленский
Украина через США передала России предложение об энергетическом перемирии.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение – через американцев – у российской стороны есть", – сказал глава государства.
Гарантии безопасности
Кроме того, президент отметил, что Украина сейчас очень предметно работает с США по документам о гарантиях безопасности.
"Как и договаривались, Украина готовит свои предложения, свое усиление документа о гарантиях безопасности. Именно гарантии безопасности – это ключ к реальному окончанию войны, к продолжительному миру, вообще к такой политической и юридической ситуации, чтобы войну можно было закончить, и чтобы у людей было доверие к процессу. Важно, чтобы партнеры нас в этом слышали, и чтобы и в дальнейшем в переговорах мы.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасху.
