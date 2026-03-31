Зеленский об энергетическом перемирии: Если РФ прекратит удары - ответ Украины будет зеркальным

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с РФ, но на определенных условиях.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами на "Буча саммит 2026", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если они будут наносить удары по нам, мы будем отвечать. Если они согласятся прекратить удары по энергетике, мы будем отвечать зеркально", - сказал Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что с российской стороны не поступало никаких сигналов о возможном энергетическом перемирии

Всеобщая мобилизация в РФ

  • Зеленский также заявил, что Россия потеряла 89 тысяч военных с начала 2026 года.

По словам главы государства, речь идет о потерях убитыми и тяжело ранеными. Также Зеленский подчеркнул, что сейчас россияне теряют на поле боя больше, чем успевают мобилизовать:

"У них был план мобилизовать 409 тысяч в этом году. Они мобилизовали 20 или 22% по состоянию на март… То есть пятая часть - это 80 тысяч. Они потеряли больше".

Зеленский выразил сомнение в том, что Россия планирует провести в ближайшее время всеобщую мобилизацию.

31.03.2026 17:38 Ответить
31.03.2026 17:42 Ответить
В даному випадку не потрібно говорити дзеркальною. Так кажуть коли погрожують. Дегнерат.
31.03.2026 17:43 Ответить
Тобто лише енергетика фіфті-фіфті. ЗСУ по жилих кварталах і пологових будинках цілеспрямовано не наносить удари, а рашисти по наших нехай б'ють, як били з першого дня, оманська гнида дає добро.
31.03.2026 17:49 Ответить
Клоун зелений, ти вже "відповідав" дзеркально взимку коли рашка гатила по єнергетиці!
31.03.2026 17:53 Ответить
Куди він на фото дивиться?
31.03.2026 18:06 Ответить
В "светлое будущее". Свое.
31.03.2026 18:29 Ответить
Придурок кінчений. Вже бачили твоє енергетичне перемир'я і жести доброї волі. В результаті якого вся наша енергетика була знищена а твоєї дзеркальної відповіді і блекауту в моцкві так і не побачили. Потрібно ввести закон відрубувати руку чиновнику за брехню і недодержання свого слова. Може тоді будуть фільтрувати своє лайно з рота
31.03.2026 18:13 Ответить
З якої статі??? Треба бити по московитам, поки вони не заберуться за міжнародно визнані кордони України.
31.03.2026 18:20 Ответить
 
 