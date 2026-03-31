Зеленский об энергетическом перемирии: Если РФ прекратит удары - ответ Украины будет зеркальным

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с РФ, но на определенных условиях.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами на "Буча саммит 2026", сообщает Цензор.НЕТ.

Перемирие

"Если они будут наносить удары по нам, мы будем отвечать. Если они согласятся прекратить удары по энергетике, мы будем отвечать зеркально", - сказал Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что с российской стороны не поступало никаких сигналов о возможном энергетическом перемирии.

Всеобщая мобилизация в РФ

Зеленский также заявил, что Россия потеряла 89 тысяч военных с начала 2026 года.

По словам главы государства, речь идет о потерях убитыми и тяжело ранеными. Также Зеленский подчеркнул, что сейчас россияне теряют на поле боя больше, чем успевают мобилизовать:

"У них был план мобилизовать 409 тысяч в этом году. Они мобилизовали 20 или 22% по состоянию на март… То есть пятая часть - это 80 тысяч. Они потеряли больше".

Зеленский выразил сомнение в том, что Россия планирует провести в ближайшее время всеобщую мобилизацию.

