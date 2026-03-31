Зеленський про енергетичне перемир’я: Якщо РФ припинить удари – відповідь України буде дзеркальною

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я з РФ, але з умовами.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами на "Буча саміт 2026", інформує Цензор.НЕТ.

Перемир'я

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"Якщо вони будуть бити по нас, ми будемо відповідати. Якщо вони будуть згодні припинити удари по енергетиці, ми будемо робити відповідь дзеркально", - сказав Зеленський.

Водночас глава держави зауважив, що з російської сторони не було жодних сигналів про можливе енергетичне перемир’я.

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Загальна мобілізація у РФ

Зеленський також заявив, що Росія втратила 89 тисяч військових з початку 2026 року.

За словами глави держави, йдеться про втрати вбитими та важко пораненими. Також Зеленський наголосив, що зараз росіяни втрачають на полі бою більше, ніж встигають мобілізувати:

"Вони мали план мобілізувати 409 тисяч цього року. Вони мобілізували 20 чи 22% станом на березень… Тобто п'ята частина — це 80 тисяч. Вони втратили більше".

Зеленський висловив сумнів у тому, що Росія планує провести найближчим часом загальну мобілізацію.

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