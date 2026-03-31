Зеленський про енергетичне перемир’я: Якщо РФ припинить удари – відповідь України буде дзеркальною
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я з РФ, але з умовами.
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами на "Буча саміт 2026", інформує Цензор.НЕТ.
Перемир'я
"Якщо вони будуть бити по нас, ми будемо відповідати. Якщо вони будуть згодні припинити удари по енергетиці, ми будемо робити відповідь дзеркально", - сказав Зеленський.
Водночас глава держави зауважив, що з російської сторони не було жодних сигналів про можливе енергетичне перемир’я.
Загальна мобілізація у РФ
- Зеленський також заявив, що Росія втратила 89 тисяч військових з початку 2026 року.
За словами глави держави, йдеться про втрати вбитими та важко пораненими. Також Зеленський наголосив, що зараз росіяни втрачають на полі бою більше, ніж встигають мобілізувати:
"Вони мали план мобілізувати 409 тисяч цього року. Вони мобілізували 20 чи 22% станом на березень… Тобто п'ята частина — це 80 тисяч. Вони втратили більше".
Зеленський висловив сумнів у тому, що Росія планує провести найближчим часом загальну мобілізацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль