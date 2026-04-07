Россия проводит фактически постоянные "сафари" на людей в Херсоне. Ее нужно остановить, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал дикостью блокирование новых санкций против России и попытки вести торговлю с оккупантами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Сейчас в больнице находятся семь человек после удара российского FPV-дрона по Никополю, по обычной городской маршрутке. Еще девять получили помощь на месте. Четыре человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким.



Россияне продолжают свой целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и населенных пунктах вблизи линии фронта. На днях был нанесен циничный удар по никопольскому рынку, который унес жизни пяти человек, еще 28 пострадали. Фактически постоянные "сафари" на людей в Херсоне: ежедневно есть жертвы", - подчеркнул президент.

Читайте: Сутки в Сумской области: оккупанты совершили 60 обстрелов по 23 населенным пунктам, ранен человек

Также Зеленский заявил, что блокирование новых санкций против России, попытки ослабить санкции и торговать с Россией выглядят дико.

"Такого не должно быть ни здесь, в Европе, ни где-либо в мире. Когда на улицах городов людей просто убивают, это угроза для всех. Убийцы всегда пытаются идти куда-то дальше. Их нужно останавливать сразу, решительно, и это можно делать только всем совместно, координируясь и усиливая друг друга в защите жизни. Спасибо всем, кто помогает Украине!" - подытожил он.

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Сырского и Гнатова: ситуация на фронте и дальнобойные удары ВСУ

Что предшествовало?

Как известно, в Днепропетровской области в результате атак РФ погиб 11-летний мальчик, еще пять человек получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Войска РФ нанесли удар дроном по маршрутке в Никополе: 3 человека погибли, 16 ранены.

Оккупанты нанесли удар по одному из районов Херсона, в результате чего погибли три человека, 7 человек ранены.

Читайте: Если РФ прекратит удары по нашей энергетике, мы готовы ответить зеркально, - Зеленский