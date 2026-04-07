Россия проводит фактически постоянные "сафари" на людей в Херсоне. Ее нужно остановить, - Зеленский

Массированные удары РФ: Зеленский обратился к партнерам

Президент Владимир Зеленский назвал дикостью блокирование новых санкций против России и попытки вести торговлю с оккупантами.

Что известно?

"Сейчас в больнице находятся семь человек после удара российского FPV-дрона по Никополю, по обычной городской маршрутке. Еще девять получили помощь на месте. Четыре человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким.

Россияне продолжают свой целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и населенных пунктах вблизи линии фронта. На днях был нанесен циничный удар по никопольскому рынку, который унес жизни пяти человек, еще 28 пострадали. Фактически постоянные "сафари" на людей в Херсоне: ежедневно есть жертвы", - подчеркнул президент.

Также Зеленский заявил, что блокирование новых санкций против России, попытки ослабить санкции и торговать с Россией выглядят дико.

"Такого не должно быть ни здесь, в Европе, ни где-либо в мире. Когда на улицах городов людей просто убивают, это угроза для всех. Убийцы всегда пытаются идти куда-то дальше. Их нужно останавливать сразу, решительно, и это можно делать только всем совместно, координируясь и усиливая друг друга в защите жизни. Спасибо всем, кто помогает Украине!" - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Как известно, в Днепропетровской области в результате атак РФ погиб 11-летний мальчик, еще пять человек получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.
  • Войска РФ нанесли удар дроном по маршрутке в Никополе: 3 человека погибли, 16 ранены.
  • Оккупанты нанесли удар по одному из районов Херсона, в результате чего погибли три человека, 7 человек ранены.

+5
Дебіл зелений, їдь і зупиняй власноруч у Херсон балабол клоунський, двушки на москву теж зупинив?
07.04.2026 13:52 Ответить
+5
А навіщо ж ти міни познімав на Чонгарі та Перекопі? Тоді "сафарі" влаштовували-б, там... МИ... Поки кацапи мінні поля розміновували-б, під нашими снарядами, бомбами, мінами і ракетами...
07.04.2026 13:52 Ответить
+3
Санкції зупинять сафарі на людей в Херсоні? Хіба не зрозуміло було що буде саме так, коли дали тоді кацапам спокійно втікти на лівий берег і закріпитися там? Зате аж бігом приїхав піаритися в Херсон.
07.04.2026 14:04 Ответить
А як же Міндіч, Штілерман,Єрмак і Татаров?
07.04.2026 13:56 Ответить
Дайте йому ще шість років. Він навчиться.
07.04.2026 13:57 Ответить
Анто́нівський (Херсонський) автомобільний міст - міст через Дніпро, що сполучав селище Антонівку із лівобережжям (Дачі).

Каховська ГЕС імені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. С. Непорожнього - остання (нижня) сходинка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%95%D0%A1 Дніпровського каскаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F гідроелектростанцій. Розташована на півдні України за 0,5 км від міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Нова Каховка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Херсонської області.

Чонгарський міст - це комплекс автомобільних та залізничних мостів, що з'єднують материкову Україну (Херсонська область) з Кримом через протоку Сиваш.

не заміновано, не знищено!
це, все твоїх рук справа, кончене гундосе зе!чмо!!!
07.04.2026 13:58 Ответить
Так видай указ "росія зупинись раз-два".
07.04.2026 14:00 Ответить
Невже нікому підказати паяцу, що такими заявами він зайвий раз підкреслює власну нікчемність?
Коли йшов на вибори, то якесь розумне падло додумалось стулити йому пельку! Можливо, це був теперішній опозиціонер Разумков, який був його голосом під час тієї брудної виборчої кампанії.
07.04.2026 14:09 Ответить
Вовачка пиши заяву і у відставку, ти вже прострочений третій раз нічого не рішає вже але потужнічає так наче як мінімум Наполеон
07.04.2026 14:11 Ответить
Це ж легко треба більше виділяти гроші на ремонт доріг
07.04.2026 14:30 Ответить
Мародер
07.04.2026 14:32 Ответить
 
 