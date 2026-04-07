Россия проводит фактически постоянные "сафари" на людей в Херсоне. Ее нужно остановить, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал дикостью блокирование новых санкций против России и попытки вести торговлю с оккупантами.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сейчас в больнице находятся семь человек после удара российского FPV-дрона по Никополю, по обычной городской маршрутке. Еще девять получили помощь на месте. Четыре человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким.
Россияне продолжают свой целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и населенных пунктах вблизи линии фронта. На днях был нанесен циничный удар по никопольскому рынку, который унес жизни пяти человек, еще 28 пострадали. Фактически постоянные "сафари" на людей в Херсоне: ежедневно есть жертвы", - подчеркнул президент.
Также Зеленский заявил, что блокирование новых санкций против России, попытки ослабить санкции и торговать с Россией выглядят дико.
"Такого не должно быть ни здесь, в Европе, ни где-либо в мире. Когда на улицах городов людей просто убивают, это угроза для всех. Убийцы всегда пытаются идти куда-то дальше. Их нужно останавливать сразу, решительно, и это можно делать только всем совместно, координируясь и усиливая друг друга в защите жизни. Спасибо всем, кто помогает Украине!" - подытожил он.
Что предшествовало?
- Как известно, в Днепропетровской области в результате атак РФ погиб 11-летний мальчик, еще пять человек получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.
- Войска РФ нанесли удар дроном по маршрутке в Никополе: 3 человека погибли, 16 ранены.
- Оккупанты нанесли удар по одному из районов Херсона, в результате чего погибли три человека, 7 человек ранены.
Чонгарський міст - це комплекс автомобільних та залізничних мостів, що з'єднують материкову Україну (Херсонська область) з Кримом через протоку Сиваш.
не заміновано, не знищено!
це, все твоїх рук справа, кончене гундосе зе!чмо!!!
Коли йшов на вибори, то якесь розумне падло додумалось стулити йому пельку! Можливо, це був теперішній опозиціонер Разумков, який був його голосом під час тієї брудної виборчої кампанії.