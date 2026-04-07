Сутки в Сумской области: оккупанты совершили 60 обстрелов по 23 населенным пунктам, ранен человек
За сутки, с утра 6 апреля до утра 7 апреля 2026 года, российские войска совершили почти 60 обстрелов по 23 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском и Ахтырском районах.
В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавший среди мирных жителей, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Шосткинской громаде повреждены частные жилые дома, многоквартирный жилой дом, хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры;
- в Эсманской громаде разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки;
- в Шалыгинской громаде разрушен частный жилой дом, хозяйственные постройки, поврежден частный легковой автомобиль;
- в Зноб-Новгородской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Ахтырской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Тростянецкой громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 8 человек.
Пострадавшие
В Великописаревской громаде в результате вражеского обстрела из РСЗО ранен 63-летний мужчина.
В медицинских учреждениях получили помощь еще 4 ребенка, пострадавшие в Сумской громаде в результате атаки БПЛА в ночь на 4 апреля: это девочки 8, 8, 9, 10 лет.
