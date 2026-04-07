Сутки на Донетчине: под ударами РФ - два района, один человек погиб, еще 10 - ранены. ФОТОрепортаж
За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Николаевке повреждены 2 частных дома и линия электропередач. В Славянске 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 13 частных домов, многоэтажка и 8 автомобилей. В Краматорске ранен человек, повреждены многоэтажки. В Иверском Новодонецкой громады повреждены 2 частных дома. В Андреевке повреждены дом и автомобиль. В Дружковке ранены 4 человека, повреждены 2 частных дома и автомобиль; в Алексеево-Дружковке ранен человек.
Бахмутский район
В Ризниковке Сиверской громады повреждены частные дома.
Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 184 человека, в том числе - 23 ребенка.
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