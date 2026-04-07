Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, загинула людина, ще 10 - поранено. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 2 приватні будинки і лінію електропередач. У Слов'янську 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку і 8 автівок. У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівки. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки. В Андріївці пошкоджено будинок і авто. У Дружківці поранено 4 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і автівку; в Олексієво-Дружківці поранено людину.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 184 людини, у тому числі 23 дитини.















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