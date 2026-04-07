Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, загинула людина, ще 10 - поранено. ФОТОрепортаж
Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено 2 приватні будинки і лінію електропередач. У Слов'янську 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку і 8 автівок. У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівки. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки. В Андріївці пошкоджено будинок і авто. У Дружківці поранено 4 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і автівку; в Олексієво-Дружківці поранено людину.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 184 людини, у тому числі 23 дитини.
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