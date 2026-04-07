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Рашисти вдарили по Херсону: троє загиблих та семеро поранених. ВIДЕО (оновлено)
Російські окупанти вдарили по Херсону, внаслідок чого загинули три людини. Три особи дістали поранення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.
Що відомо?
"Близько 10:50 окупанти вкрили вогнем житлову забудову. Внаслідок ударів поранення, несумісні з життям, дістали жінки 72 й 71 рік та 60-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким.
Також "швидка" доставила до лікарні трьох поранених: жінок віком 71 й 57 років та 72-річного чоловіка. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Згодом очільник області заявив, що четверо жінок та троє чоловіків поранені.
Що передувало?
- Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини: 2 людини загинули, ще 15 - дістали поранення.
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