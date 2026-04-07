Росіяни обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини: 2 людини загинули, ще 15 - дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Надіївка, Розлив, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Раківка, Томарине, Українка, Кучерське, Тягинка, Львове, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Нововоронцовка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Куди били окупанти

Російські військові били по критичній, соціальній та транспортній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.Також окупанти понівечили театр, магазин, стільникову вежу, складське приміщення, автобус, мікроавтобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 15 - дістали поранення, з них - 2 дитини.

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