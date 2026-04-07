Россияне обстреляли 35 населенных пунктов Херсонской области: 2 человека погибли, еще 15 получили ранения

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Днепровское, Зоровка, Кизомис, Надиевка, Разлив, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Дарьевка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка, Берислав, Змиевка, Раковка, Томарино, Украинка, Кучерское, Тягинка, Львово, Милово, Новокаиры, Золотая Балка, Михайловка, Новорайск, Нововоронцовка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда били оккупанты

Российские военные наносили удары по критической, социальной и транспортной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 11 многоэтажек и 9 частных домов. Также оккупанты разрушили театр, магазин, сотовую вышку, складское помещение, автобус, микроавтобус и частные автомобили.

В результате российской агрессии 2 человека погибли, еще 15 получили ранения, из них - 2 ребенка.

