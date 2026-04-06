Россияне начали сбрасывать новые мины "Пряник" с БПЛА. ФОТОрепортаж
Российские войска начали использовать беспилотники для сброса новых малогабаритных мин "Пряник", которые представляют угрозу для гражданского населения в тыловых районах.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС и мониторинговый канал еРадар, передает Цензор.НЕТ.
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Эти боеприпасы могут быть замаскированы под камни, сливаться с почвой, травой или даже асфальтом. Россияне разбрасывают их дистанционно и в большом количестве, что значительно повышает риск для населения.
Как отмечается, эта мина вдвое меньше "Лепестка". "Пряник" имеет размер всего 5-6 сантиметров и содержит около 30 грамм пластида, чего достаточно, чтобы оторвать человеку стопу.
Сама мина — малозаметна и имеет принцип нажимного действия. В основном ее разбрасывают в лесистой или травянистой местности и на полях.
Такие случаи уже зафиксированы в Сумской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.
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