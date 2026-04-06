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Россияне начали сбрасывать новые мины "Пряник" с БПЛА. ФОТОрепортаж

Российские войска начали использовать беспилотники для сброса новых малогабаритных мин "Пряник", которые представляют угрозу для гражданского населения в тыловых районах.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС и мониторинговый канал еРадар, передает Цензор.НЕТ.

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Угроза для тыла: российские мины

Цензор.НЕТ Изображение

Эти боеприпасы могут быть замаскированы под камни, сливаться с почвой, травой или даже асфальтом. Россияне разбрасывают их дистанционно и в большом количестве, что значительно повышает риск для населения.

Как отмечается, эта мина вдвое меньше "Лепестка". "Пряник" имеет размер всего 5-6 сантиметров и содержит около 30 грамм пластида, чего достаточно, чтобы оторвать человеку стопу.

Сама мина — малозаметна и имеет принцип нажимного действия. В основном ее разбрасывают в лесистой или травянистой местности и на полях.

Такие случаи уже зафиксированы в Сумской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.

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Автор: 

армия РФ (23293) беспилотник (5439) Николаевская область (2338) Сумская область (4336) Запорожская область (4574) мина (408) Херсонская область (5831)
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Топ комментарии
+13
Матернову попередили?
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06.04.2026 13:23 Ответить
+5
Ви особисто надягнете "пояс шахеда"?
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06.04.2026 13:41 Ответить
+4
А ми шо?
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06.04.2026 13:28 Ответить

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