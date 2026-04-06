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Росіяни почали скидати нові міни "Пряник" із БпЛА. ФОТОрепортаж

Російські війська почали використовувати безпілотники для скидання нових малогабаритних мін "Пряник", які становлять загрозу для цивільних у тилових регіонах.

Про це повідомила пресслужба ДСНС та моніторинговий канал єРадар, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Загроза для тилу: російські міни Пряник

Цензор.НЕТ Зображення

Ці боєприпаси можуть бути замасковані під каміння, зливатися з ґрунтом, травою або навіть асфальтом. Росіяни розкидають їх дистанційно та у великій кількості, що значно підвищує ризик для населення.

Як зазначається, ця міна вдвічі менше за "Лєпєсток". Пряник має розмір всього 5-6 сантиметрів, та близько 30 грам пластиду, чого достатньо аби відірвати людині стопу.

Сама міна - малопомітна та має принцип нажимної дії. В основному розкидають її в лісистій або травʼяній місцевості та на полях.

Такі випадки вже зафіксовані на Сумщині,Херсонщині,Запоріжжі та Миколаївщині.

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Автор: 

армія рф (21513) безпілотник БпЛА (6102) Миколаївська область (2494) Сумська область (4887) Запорізька область (5098) міна (474) Херсонська область (6822)
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Топ коментарі
+13
Матернову попередили?
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06.04.2026 13:23 Відповісти
+5
Ви особисто надягнете "пояс шахеда"?
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06.04.2026 13:41 Відповісти
+4
А ми шо?
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06.04.2026 13:28 Відповісти

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