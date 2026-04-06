Росіяни почали скидати нові міни "Пряник" із БпЛА. ФОТОрепортаж
Російські війська почали використовувати безпілотники для скидання нових малогабаритних мін "Пряник", які становлять загрозу для цивільних у тилових регіонах.
Про це повідомила пресслужба ДСНС та моніторинговий канал єРадар, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Ці боєприпаси можуть бути замасковані під каміння, зливатися з ґрунтом, травою або навіть асфальтом. Росіяни розкидають їх дистанційно та у великій кількості, що значно підвищує ризик для населення.
Як зазначається, ця міна вдвічі менше за "Лєпєсток". Пряник має розмір всього 5-6 сантиметрів, та близько 30 грам пластиду, чого достатньо аби відірвати людині стопу.
Сама міна - малопомітна та має принцип нажимної дії. В основному розкидають її в лісистій або травʼяній місцевості та на полях.
Такі випадки вже зафіксовані на Сумщині,Херсонщині,Запоріжжі та Миколаївщині.
Будь ласка, зачекайте...
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