Гегсет подає Трампу неправдиві звіти про операцію в Ірані, - The Washington Post

В адміністрації Трампа занепокоєні тим, що заяви глави Пентагону Піта Гегсета щодо операції в Ірані є "надто оптимістичними" та ризикують дезінформувати громадськість та президента.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Хаотична, але успішна рятувальна місія пілотів збитого Іраном винищувача F-15E стала найяскравішим свідченням того, що неодноразові заяви Гегсета про панування в повітрі мають серйозні занепокоєння.

"Піт не говорить президенту правду. В результаті президент постійно повторює оманливу інформацію", - сказав один із посадовців адміністрації президента США.

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Очільник Пентагону тижнями стверджував, що в Ірану "немає ППО" та він "нічого не може вдіяти" щодо вторгнень США з повітря.

Трамп під час пресконференції заявив, що американський винищувач F-15 був збитий ракетою з тепловим наведенням.

"Йому пощастило. Це був щасливий випадок", - сказав Трамп.

Речник Пентагону Шон Парнелл назвав перевірку публічних висловлювань Хегсета "брехнею та пропагандою".

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Що кажуть у Білому домі?

Речниця Білого дому Анна Келлі відкинула будь-які твердження про те, що Хегсет дезінформував президента.

"Він завжди мав повну картину конфлікту. Ніщо не здивувало його чи наших військових планувальників, які були готові до будь-яких можливих непередбачених обставин", - додала вона.

Американські посадовці кажуть, що заяви Гегсета про перебіг операції виходять за рамки його заяв про домінування США в повітрі.

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Одним із головних джерел суперечок є коментарі Гегсета про успішні зусилля США щодо знищення ракетних та безпілотних програм Ірану, які становлять найсерйознішу загрозу для американських та ізраїльських активів в регіоні, кажуть співрозмовники.

Джерела також заявляють, що понад половина ракетних пускових установок країни залишається неушкодженою, а в арсеналі Ірану все ще зберігаються тисячі безпілотників.

Водночас 31 березня Гегсет повідомляв журналістам, що кількість запусків іранських ракет і безпілотників впала до найнижчого рівня з початку операції. Це було надано як доказ, що удари США та Ізраїлю погіршують здатність Ірану витримувати атаки.

Представники адміністрації сказали, що твердження Гегсета не відповідали дійсності.

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Що передувало?

Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години. Згодом

Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.

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