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Новини Вибори в Угорщині
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Трамп телефоном підтримав Орбана на мітингу у Будапешті

Телефонний дзвінок Джей ді Венса Трампу на мітингу в Угорщині

Президент США Дональд Трамп під час телефонного дзвінка публічно підтримав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на передвиборчому мітингу в Будапешті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях західних медіа.

Дзвінок відбувся за участю віцепрезидента США Джей Ді Венса, який нині перебуває в Угорщині з метою агітації на користь Орбана. Під час виступу угорського прем’єра Венс набрав Трампа прямо зі сцени.

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Телефонний дзвінок під час мітингу

Перша спроба додзвонитися завершилася невдало — автовідповідач повідомив, що голосова пошта не налаштована. Це створило коротку паузу, однак Венс одразу повторив виклик.

Згодом Трамп відповів, хоча, за повідомленнями, не був готовий до розмови. Через шум натовпу він коротко звернувся до присутніх.

"Я великий шанувальник Віктора, я повністю його підтримую, Сполучені Штати повністю його підтримують", – заявив Трамп.

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Візит Венса в Угорщину

Читайте: Очільник угорської опозиції Мадяр заявив, що у разі перемоги на виборах його уряд дотримуватиметься "прагматичного" підходу до РФ

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Топ коментарі
+53
Це ж не втручання в вибори в Угорщині ?
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07.04.2026 22:05 Відповісти
+43
Нє, ну коли українська делегація в США приїхала на завод, який керується демократами, то це було втручання в вибори в США,

а коли віцепрезидент США приймає участь в мітингу одного з кандидатів в Угорщині і передає підтримку від президента США, то це вааще не втручання в вибори
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07.04.2026 22:21 Відповісти
+37
п.... орбану
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07.04.2026 22:01 Відповісти

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