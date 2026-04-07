Трамп телефоном підтримав Орбана на мітингу у Будапешті

Президент США Дональд Трамп під час телефонного дзвінка публічно підтримав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на передвиборчому мітингу в Будапешті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях західних медіа.

Дзвінок відбувся за участю віцепрезидента США Джей Ді Венса, який нині перебуває в Угорщині з метою агітації на користь Орбана. Під час виступу угорського прем’єра Венс набрав Трампа прямо зі сцени.

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Телефонний дзвінок під час мітингу

Перша спроба додзвонитися завершилася невдало — автовідповідач повідомив, що голосова пошта не налаштована. Це створило коротку паузу, однак Венс одразу повторив виклик.

Згодом Трамп відповів, хоча, за повідомленнями, не був готовий до розмови. Через шум натовпу він коротко звернувся до присутніх.

"Я великий шанувальник Віктора, я повністю його підтримую, Сполучені Штати повністю його підтримують", – заявив Трамп.

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Візит Венса в Угорщину

Віцепрезидент США прибув до Угорщини у вівторок, 7 квітня, щоб взяти участь у передвиборчій кампанії.

Під час виступу у Будапешті він заявив про спроби певних "елементів" у спецслужбах України вплинути на вибори у Сполучених Штатах та в Угорщині.

Також віцепрезидент США наголосив, що Трамп та Орбан зробили найбільше, щоб завершити війну в Україні.

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