Трамп по телефону поддержал Орбана на митинге в Будапеште

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предвыборном митинге в Будапеште.

Звонок состоялся при участии вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в настоящее время находится в Венгрии с целью агитации в пользу Орбана. Во время выступления венгерского премьера Вэнс позвонил Трампу прямо со сцены.

Телефонный звонок во время митинга

Первая попытка дозвониться завершилась неудачно — автоответчик сообщил, что голосовая почта не настроена. Это создало короткую паузу, однако Вэнс сразу повторил вызов.

Впоследствии Трамп ответил, хотя, по сообщениям, не был готов к разговору. Из-за шума толпы он кратко обратился к присутствующим.

"Я большой поклонник Виктора, я полностью его поддерживаю, Соединенные Штаты полностью его поддерживают", — заявил Трамп.

Визит Вэнса в Венгрию

Вице-президент США прибыл в Венгрию во вторник, 7 апреля, чтобы принять участие в предвыборной кампании.

Во время выступления в Будапеште он заявил о попытках определенных "элементов" в спецслужбах Украины повлиять на выборы в Соединенных Штатах и в Венгрии.

Также вице-президент США подчеркнул, что Трамп и Орбан сделали больше всего для того, чтобы завершить войну в Украине.

