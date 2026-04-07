Трамп по телефону поддержал Орбана на митинге в Будапеште
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предвыборном митинге в Будапеште.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях западных СМИ.
Звонок состоялся при участии вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в настоящее время находится в Венгрии с целью агитации в пользу Орбана. Во время выступления венгерского премьера Вэнс позвонил Трампу прямо со сцены.
Телефонный звонок во время митинга
Первая попытка дозвониться завершилась неудачно — автоответчик сообщил, что голосовая почта не настроена. Это создало короткую паузу, однако Вэнс сразу повторил вызов.
Впоследствии Трамп ответил, хотя, по сообщениям, не был готов к разговору. Из-за шума толпы он кратко обратился к присутствующим.
"Я большой поклонник Виктора, я полностью его поддерживаю, Соединенные Штаты полностью его поддерживают", — заявил Трамп.
Визит Вэнса в Венгрию
- Вице-президент США прибыл в Венгрию во вторник, 7 апреля, чтобы принять участие в предвыборной кампании.
- Во время выступления в Будапеште он заявил о попытках определенных "элементов" в спецслужбах Украины повлиять на выборы в Соединенных Штатах и в Венгрии.
- Также вице-президент США подчеркнул, что Трамп и Орбан сделали больше всего для того, чтобы завершить войну в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
а коли віцепрезидент США приймає участь в мітингу одного з кандидатів в Угорщині і передає підтримку від президента США, то це вааще не втручання в вибори
Це коли фотони пропускають через дві дірочки і інколи вони себе поводять, як часточки, а іноді як поле.
Але ніякого відношення ефект спостерігача до макросвіту ніякий фізик ще не встановив. Це стосується лише матерії на рівні планковських розмірів
І в нього на це є причини.
" Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори 2026 року".
звичайно, що трамп помиляється стосовно орбана - он пишуть сійярто в перервах засідань міністрів ЄС вибігав в холл доложити лаврову - і орбан така ж повія
Трамп хоче розвалу ЄС, так як набагато легше задушити тарифами окрему країну. Така жаба як Орбан має цінність.