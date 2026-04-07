Трамп по телефону поддержал Орбана на митинге в Будапеште

Телефонный звонок Джей Ди Венса Трампу на митинге в Венгрии

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предвыборном митинге в Будапеште.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях западных СМИ.

Звонок состоялся при участии вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в настоящее время находится в Венгрии с целью агитации в пользу Орбана. Во время выступления венгерского премьера Вэнс позвонил Трампу прямо со сцены.

Телефонный звонок во время митинга

Первая попытка дозвониться завершилась неудачно — автоответчик сообщил, что голосовая почта не настроена. Это создало короткую паузу, однако Вэнс сразу повторил вызов.

Впоследствии Трамп ответил, хотя, по сообщениям, не был готов к разговору. Из-за шума толпы он кратко обратился к присутствующим.

"Я большой поклонник Виктора, я полностью его поддерживаю, Соединенные Штаты полностью его поддерживают", — заявил Трамп.

Читайте также: Орбан заявил, что у "украинцев не останется другого выбора", как снять "нефтяную блокаду" после его победы на выборах

Визит Вэнса в Венгрию

Читайте: Лидер венгерской оппозиции Мадяр заявил, что в случае победы на выборах его правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода к РФ

Це ж не втручання в вибори в Угорщині ?
07.04.2026 22:05 Ответить
п.... орбану
07.04.2026 22:01 Ответить
Нє, ну коли українська делегація в США приїхала на завод, який керується демократами, то це було втручання в вибори в США,

а коли віцепрезидент США приймає участь в мітингу одного з кандидатів в Угорщині і передає підтримку від президента США, то це вааще не втручання в вибори
07.04.2026 22:21 Ответить
п.... орбану
07.04.2026 22:01 Ответить
хочу побажати п.....ца й орбану з трумпом.
07.04.2026 22:05 Ответить
старі мудаки пов'язані з епштеймом
07.04.2026 22:25 Ответить
Та ні, тут щось більше. Чи Путєн їх всіх купив, чи щось інше але гроші на першому місці.
07.04.2026 23:20 Ответить
"и в гроб сходя благословил..."

07.04.2026 22:38 Ответить
Ага.
07.04.2026 23:09 Ответить
Ну тепер точно - п*зда ОРБАНгутангу...
07.04.2026 22:01 Ответить
тобто піdisрав на скільки зміг , молодець.
07.04.2026 22:02 Ответить
дешевенько так...
07.04.2026 22:02 Ответить
Це ж не втручання в вибори в Угорщині ?
07.04.2026 22:05 Ответить
Нє, ну коли українська делегація в США приїхала на завод, який керується демократами, то це було втручання в вибори в США,

а коли віцепрезидент США приймає участь в мітингу одного з кандидатів в Угорщині і передає підтримку від президента США, то це вааще не втручання в вибори
07.04.2026 22:21 Ответить
це звичайний переділ світу . в якому Україна без ядерної зброї завершить своє ісгнування
07.04.2026 22:35 Ответить
і біз Луча Смерті, бо ядерна зброя - то позавчорашні технології
07.04.2026 22:49 Ответить
Не завершить, а розгромить рашу. Ви не розумієте що у вашому гімні є дуже потужна програма "згинуть наші вороженьки як роса на сонці". Кожний раз як ви гімн співаєте ви підсилюєте програму. То не казочки, то підтверджено дослідами квантової фізики. Співайте гімн почастіше і нікому не дозвольте його змінити, у вас дуже потужний гімн.
07.04.2026 23:01 Ответить
де можна почитати про досліди квантових фізиків про співання гімну ?
07.04.2026 23:18 Ответить
Не пам'ятаю де я читав чи по телевізорі бачив. Там не про гімн йшлось, але по аналогії стосується вашого гімна. Йшлось про результати експериментів які залежали від сподівань експериментаторів, від їхніх слів і думок. Пошукай, може знайдеш.
07.04.2026 23:42 Ответить
То ти шось чув про ефект спостерігача, описаний на прикладі кота Шрьодінгера )))

Це коли фотони пропускають через дві дірочки і інколи вони себе поводять, як часточки, а іноді як поле.

Але ніякого відношення ефект спостерігача до макросвіту ніякий фізик ще не встановив. Це стосується лише матерії на рівні планковських розмірів
07.04.2026 23:49 Ответить
Чув, про теж було. пояснювали навіть про ефект молитви. Піід час молитви мозок переходить в режим альфа, як в дуже маленьких дітей під час сну. А також пояснювали що коли ти чогось боїшся то обов'язково подія відбудеться і що думки матеріальні і особливо коли щось виразити словами і постійно повторювати одну і ту ж фразу то подія збудеться. Багато про що там було, всього не пам'ятаю. І що то всьо можна пояснити квантовою фізикою.
07.04.2026 23:56 Ответить
І ще треба гарчати вранці. Гарчати як тигр!
07.04.2026 23:19 Ответить
Або лев. Я не пам'ятаю. Потрібно уточнити.
07.04.2026 23:21 Ответить
Я думав що ти розумніший. (
07.04.2026 23:43 Ответить
А слова «ще не вмерла Україна» - це чиста квантова суперпозиція. система одночасно і "жива", і "не зовсім померла". Бачиш я якийсь розумний.
08.04.2026 00:05 Ответить
Трампістам не місце в європі. Вони ніколи не отримають її
07.04.2026 22:06 Ответить
А коли у рашці вибори? Я так розумію він і #₴йла підтримає.
07.04.2026 22:06 Ответить
Та ясне діло, що підтримає. Спробуй но проти шефа виступити..
07.04.2026 22:32 Ответить
Та йому це в приципі і не потрібно, хіба що самолюбство потішити.
07.04.2026 22:57 Ответить
а они уверены, что этот пи ар на корысть Орбана?
07.04.2026 22:07 Ответить
тщательнее за клавиатурой надо следить - буква Д западает
07.04.2026 22:22 Ответить
Такое ука зание пришло краснову...
07.04.2026 23:41 Ответить
руда дурилка геть мозгами поїхала. Так само хоче як і ***** щоб жаба мутила воду і Євросоюзі. Щоб на то сказав би покійний Рейган.
07.04.2026 22:09 Ответить
Мені важко зрозуміти, який тут інтерес у Штатів... На куя вони тягнуть цю кремлівську онучу? Щоби шо?
07.04.2026 22:09 Ответить
Щоб розвалити євросоюз. Трамп ненавидить Європу.
І в нього на це є причини.
07.04.2026 22:15 Ответить
На мій погляд, це занадто прямолінійно...
07.04.2026 22:20 Ответить
ну так там вся адміністрація прямолінійно *******.
07.04.2026 23:02 Ответить
Та ну, хіба що позлити, чи рубонути бабла
07.04.2026 22:21 Ответить
а ще, щоб насрати Україні, Тромб ірраціонально її ненавидить, без причин
07.04.2026 22:23 Ответить
а чим підтримав: айфончиком чи xуавейчиком?
07.04.2026 22:17 Ответить
ЕтоДругоЄ!!!
" Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори 2026 року".
07.04.2026 22:17 Ответить
Мені одному здається і відчувається, що Тромпон і Горбан жили та розважалися на острові Опшейна в одному номері?
07.04.2026 22:19 Ответить
Ага, а пуйло їх на одну камеру і знімало в позі 69...
07.04.2026 22:36 Ответить
Дивлячись на абсолютно всі провалені потуги Трампа, українцям на рахунок Орбана можна не хвилюватись.
07.04.2026 22:20 Ответить
заявив Трамп
07.04.2026 22:20 Ответить
Дуркують на всю голову
07.04.2026 22:23 Ответить
трамп хоче зробити всю Європу республіканською, щоб позбавитись лівацьких гасел, які тільки маскують вирішення реальних економічних проблем тим, що виділяють гроші бюджетів на придумані проблеми

звичайно, що трамп помиляється стосовно орбана - он пишуть сійярто в перервах засідань міністрів ЄС вибігав в холл доложити лаврову - і орбан така ж повія
07.04.2026 22:28 Ответить
нічого він не помиляється. трамп свідомо допомагає розпалювати військовий конфлікт в Європі і сподівається на цьому заробити.
07.04.2026 22:31 Ответить
я так розумію на думку праваків вирішення всіх економічних проблем це бомбардування Ірана? Не нагадаємо скільки там Трамп планує витратити на армію, здається 1.5 трильйона долларів. А витрати на медицину скоротять до 100 млрд долл. Шикарний план...відправити всих на війну.
07.04.2026 22:41 Ответить
Смішно? Вже забули комедію, як Макрон дзвонив до пейсатого? Привіт Мануель! Так, я можу говорити... 😂😂😂
07.04.2026 22:30 Ответить
Ізраїльське телебачення розпочало відлік часу до крайнього терміну Трампа щодо Ірану, за київським часом це буде 03:00
07.04.2026 22:35 Ответить
Передайте ізраїльському телебаченню хай лягають спати. Кіна не буде)))
07.04.2026 22:39 Ответить
Я не маю виходу на їх радіо)Я в Цаплієнка скопіював в телеграмі.
07.04.2026 22:49 Ответить
Армянское радио начало этот отсчёт ещё пару месяцев назад.
07.04.2026 22:44 Ответить
Не ну хз. Если там тоже нарид мудрый такой же как у нас или в США, то я и очередному сроку орабана не удивлюсь. Сейчас глупо чему-то удивляться.
07.04.2026 22:42 Ответить
Хіба це не протизаконно?
07.04.2026 22:44 Ответить
У Трампа зараз репутація всрата по світу, ціни на бензин взлетіли повсюди, навряд чи орбан отримає більший рейтинг, скоріше антирейтинг.

Трамп хоче розвалу ЄС, так як набагато легше задушити тарифами окрему країну. Така жаба як Орбан має цінність.
07.04.2026 22:44 Ответить
Вмешательство в выборы чужой страны ..... Да агент получил такую установку от хозяина. Все будет Украина! Слава Украине!
07.04.2026 22:50 Ответить
Неофашисти кучкуються...
07.04.2026 22:51 Ответить
може вже час ЕС відбудовувати нові відношення з Китаем і будувати нове НАТО без Америки?
07.04.2026 22:58 Ответить
Це не втручання в вибори, ні? І хтось ще сумнівається в тому що Тромб з Орбаном працюють на Х'уйла і Китай і ціль у всієї шобли розвалити ЄС і переділити світ
07.04.2026 22:59 Ответить
Надіюсь Орбан пролетить на виборах а за ним і рижа паскуда просере вибори в сша. Бо інакше ці жаби зроблять кінець світу. Доречі Орбан так відкрито і не підтримав Тромба в війні проти ірану. Але як бачимо Тромбу це не заважає називати Орбана найкращим другом. Тому перестаньте стелитися перед Тромбом бо воно все одно цього не оцінить. Воно буде любити тільки Х'уйла і його друзів даже якщо вони Тромбу будуть срати на голову
07.04.2026 23:05 Ответить
И что,мадярчики на такое клюнут?
07.04.2026 23:06 Ответить
это уже вмешательство в выборы или еще нет?
07.04.2026 23:23 Ответить
как говорил товарищ саахов: "тот, кто нам мешает, тот нам и поможет!" Когда-то пуйло так помогало яныку, результат - янык в ростовек. надеемся, что в ростове еще остались места!
07.04.2026 23:29 Ответить
GANDON. Тьфу!
07.04.2026 23:36 Ответить
Всё по методичке краснова
