В украинских спецслужбах есть элементы, которые пытаются повлиять на выборы в США и Венгрии, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о попытках определенных "элементов" в спецслужбах Украины повлиять на выборы в Соединенных Штатах и в Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Так, Вэнс заявил, что США осознают, что "в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытаются повлиять на ход американских выборов, на венгерские выборы".

"Это просто то, чем они занимаются. Это — часть цены, которую приходится платить за сотрудничество с определенными элементами их системы. Я стараюсь напоминать себе, что Украина, как и Соединенные Штаты, — очень сложное место. Есть хорошие люди, и есть плохие люди. Есть люди, которые пытаются вмешиваться в выборы других стран, и есть люди, которые просто говорят: "Мы верим в суверенитет для всех, и именно это мы поддерживаем", — сказал он.

Вмешательство в выборы в США

По словам вице-президента США, в украинской системе были люди, которые "проводили кампанию вместе с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов, на которых Дональд Трамп очень уверенно победил в ноябре 2024 года".

"Поэтому я осознаю эти вещи, но не думаю, что Виктор (Орбан) позволяет им влиять на себя. Я не позволяю им влиять на себя… И что бы ни думали обо мне или о ком-то другом определенные элементы в украинской системе, я действительно верю, что в интересах Украины, в интересах Европы и Венгрии, в интересах Соединенных Штатов, чтобы эта война закончилась как можно скорее", – заявил Вэнс.

Что предшествовало?

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп и Виктор Орбан являются двумя лидерами, которые сделали больше всего для того, чтобы прекратить войну в Украине.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партию "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля.

По данным СМИ, Вэнс примет участие в предвыборном митинге Орбана.

Известно, что Вэнс прибыл в Будапешт 7 апреля.

