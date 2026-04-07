В украинских спецслужбах есть элементы, которые пытаются повлиять на выборы в США и Венгрии, - Вэнс

Джей Ди Венс о выборах в Венгрии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о попытках определенных "элементов" в спецслужбах Украины повлиять на выборы в Соединенных Штатах и в Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

"Есть хорошие люди, и есть плохие люди"

Так, Вэнс заявил, что США осознают, что "в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытаются повлиять на ход американских выборов, на венгерские выборы".

"Это просто то, чем они занимаются. Это — часть цены, которую приходится платить за сотрудничество с определенными элементами их системы. Я стараюсь напоминать себе, что Украина, как и Соединенные Штаты, — очень сложное место. Есть хорошие люди, и есть плохие люди. Есть люди, которые пытаются вмешиваться в выборы других стран, и есть люди, которые просто говорят: "Мы верим в суверенитет для всех, и именно это мы поддерживаем", — сказал он.

Смотрите также: В Венгрии появились поддельные плакаты партии "Тиса" на украинском языке. ФОТО

Вмешательство в выборы в США

По словам вице-президента США, в украинской системе были люди, которые "проводили кампанию вместе с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов, на которых Дональд Трамп очень уверенно победил в ноябре 2024 года".

"Поэтому я осознаю эти вещи, но не думаю, что Виктор (Орбан) позволяет им влиять на себя. Я не позволяю им влиять на себя… И что бы ни думали обо мне или о ком-то другом определенные элементы в украинской системе, я действительно верю, что в интересах Украины, в интересах Европы и Венгрии, в интересах Соединенных Штатов, чтобы эта война закончилась как можно скорее", – заявил Вэнс.

Читайте также: Дипломаты ЕС надеются на поражение Орбана на выборах, но не ожидают резких изменений курса Венгрии, – Reuters

Что предшествовало?

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп и Виктор Орбан являются двумя лидерами, которые сделали больше всего для того, чтобы прекратить войну в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оппонент Орбана Мадяр считает инцидент со взрывчаткой на "Турецком потоке" "операцией под ложным флагом" для срыва выборов в Венгрии

Точно - не РФ намагається, а Україна, егеж.
І сам Венс приперся до Угорщини геть не для того, щоб намагатися вплинути на вибори, так?
07.04.2026 16:59 Ответить
навіть не хочу уявляти що цей виродок трампону в уха задуває.
07.04.2026 17:02 Ответить
ще один покидьок на нашу голову))
07.04.2026 17:04 Ответить
07.04.2026 16:59 Ответить
Болодья, памаги!
07.04.2026 17:00 Ответить
навіть не хочу уявляти що цей виродок трампону в уха задуває.
07.04.2026 17:02 Ответить
да еще и в отстреленное
07.04.2026 17:04 Ответить
Вони обидва є виродками тож , не можуть задути у вуха чогось нового чого ще не знали і не сповідували...
07.04.2026 17:10 Ответить
Один из этих элементов агент Тулси Габбард, за шо скоро отправят в отставку.
07.04.2026 17:02 Ответить
"Дональд Трамп дуже впевнено переміг у листопаді 2024", неправда, він програв.
07.04.2026 17:03 Ответить
ой бл...та шо ж таке ,ім Україна дорогу перейшла , а те шо кремль та Ізраель рулять головаю всього Білого дурдому , нічого ?!!!...
07.04.2026 17:04 Ответить
Почекайте! Пройде небагато часу, і Венс заговорить про "проукраїнське лоббі" в Конгресі США...
07.04.2026 17:22 Ответить
Оно и так там есть
07.04.2026 17:45 Ответить
Ну, значить пора завести власного Генпрокурора, директора ЦРУ, АНБ, а також перекупить членів Конституційного суду...
07.04.2026 17:53 Ответить
Це страшні люди, у наших спецслужбах, дай їм бусік золота, просруть і оком не змигнуть.
07.04.2026 17:04 Ответить
Цей 3,14д@р ще хуже чим трамп
07.04.2026 17:04 Ответить
07.04.2026 17:04 Ответить
Останнім часом ловлю себе на думці, а американський діпстейт усвідомлює, що буде після того як Трамп покине білий дім, як до них будуть ставитись партнери
07.04.2026 17:05 Ответить
у більшості своїй не усвідомлює, і вважає що показометр відношення буде показувати рівень "*******", бо вони США.
07.04.2026 17:11 Ответить
І Мертве Море - це теж українські спецслужби вбили
07.04.2026 17:08 Ответить
ГУТ. Від "неіснуючої держави 404 мова якої діалект" до "кукловода світової політики що назначає уряди по всій планеті"
07.04.2026 17:12 Ответить
"Спочатку вони сміються над тобою. Потім ненавидять, потім бояться. А потім ти їх знищуєш.."
07.04.2026 17:21 Ответить
Ловіть наркомана!
Наркопритон запалює сьогодні в Будапешті😵‍💫
07.04.2026 17:12 Ответить
звісно ми тобі віримо венсе

07.04.2026 17:14 Ответить
Те що наші спецслужби сунуть скрізь свого носа видно з того , що наша пропаганда поділила західних політиків на антиукраїнських і проукраїнських ,та й ЦРУ добро про це знає і нічого робити з Венса дурня ,бо можна в кінці-кінців і самим опинитись в дурнях один на один з рашкою.
07.04.2026 17:15 Ответить
Для того спецслужби і існують, це їх робота
07.04.2026 17:22 Ответить
Мова дебіла - книжки він пише - приперся до уйобка
07.04.2026 17:15 Ответить
Величезна страшна Україна залякала навіть тендітні США, не кажучи по угорского жаба в трусіках.
07.04.2026 17:17 Ответить
Це точно якась зараза!
І вона точно передається статевим шляхом...
07.04.2026 17:19 Ответить
дайте ему селёдки
07.04.2026 17:20 Ответить
Віце-президент США Венс прибув до Угорщини у рамках візиту з підтримки Орбана на виборах до угорського парламенту 12 квітня. Програмою візиту Венса не передбачено зустрічі з лідером опозиції Мадяром; тільки передбачено з Орбаном та його найближчим оточенням.
Під час зустрічі між Венсом та Орбаном сторони оголосили про угоду між Угорщиною та США про закупівлю американської нафти на суму $500'000'000 як навеличніше досягнення співпраці між країнами.
Венс набагато прокацапленіший ніж Трамп. Його менталітет - це погляди Такера Карлсона, Маска, *****, тощо. Венс, наприклад, виступає проти війни США з Іраном з метою знищення прокасапського режиму аятол, а ще Венс ненавидить Україну навіть більше, ніж сам Трамп. Тому навіть за всього антиукраїнського фарватеру поглядів Трампа - заміна Трампа на Венса для України неприйнятна. Виступати за імпічмент Трампу - це галасувати за ще більше зло. В політиці таке називається "стріляти самому собі в ногу".
07.04.2026 17:20 Ответить
Трамп жеж дав Карлсону копняка
07.04.2026 17:26 Ответить
А Маск кацапам старлинки отключил по просьбе Федорова.Так что не надо быть столь категоричным.Все течет как говорится и меняется со временем
07.04.2026 17:48 Ответить
за виступи проти війни з Іраном Трамп би з задоволенням дав би і Венсу копняка. Але тут нога не дістає Все ж таки в США ще діє закон
07.04.2026 17:54 Ответить
Означає,що у вищих колах не лише фсб має свою агентуру,а і західні чи ізраїльські служби.
07.04.2026 17:20 Ответить
Мерзенний і моральний брехун
07.04.2026 17:23 Ответить
У штані Венса серуть всі, кому не ліньки - вже нема куди складати.
07.04.2026 17:24 Ответить
від любителя диванів таке чути не сюпрпиз )
07.04.2026 17:27 Ответить
Який він барбос !
07.04.2026 17:29 Ответить
венс перед 2024 р. виборами казав, що йому насрати на Україну, дуже послідовна амеба
07.04.2026 17:32 Ответить
оце завертає
07.04.2026 17:34 Ответить
пдр Венс приперся впливати на вибори... Щоб поштовій "голуб" х..йло-трамп-лін знову переміг.. Взагалі , у білому домі вперше якісь уроди. кремлівські заселилися..
07.04.2026 17:36 Ответить
Баба бородата, хто зараз і вмішується в вибори в Вугорщині так це ти, твій шизонутий рижий шеф і твоє обсмоктане Х'уйло
07.04.2026 17:40 Ответить
урсятина головного мозку
07.04.2026 17:45 Ответить
Сам він, але не елемент, а екскремент!
07.04.2026 17:46 Ответить
А чи хтось повірив би у 2014, після нападу росії, що пройде всього 12 років:

- цілий президент сша зніматиме санкції з параші, рятуватиме російського дружбана

- віце-президент сша - захищатиме російські та китайські інтереси в Європі. Карл, Американець найвищого чиновницького рангу боротиметься за інтереси параші і китаю - в Європі
07.04.2026 17:50 Ответить
А Росія та Китай просто невинно та терпляче спостерігають за голосуванням в обох країнах 🤣🤣🤣🤣🤣 Cunt.
07.04.2026 17:50 Ответить
Мерзотник дірявий. Щоб ти здох, падло.
07.04.2026 17:51 Ответить
 
 