Трамп агитирует венгров: Выходите и голосуйте за Орбана в апреле

Президент США Дональд Трамп призывает венгров поддержать на выборах в апреле действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Трамп назвал Орбана "сильным и влиятельным лидером с доказанной способностью достигать феноменальных результатов".

"Он неустанно борется за свою Великую Страну и Народ и любит их так же, как я - Соединенные Штаты Америки. Виктор упорно работает над защитой Венгрии, ростом экономики, созданием рабочих мест, развитием торговли, остановкой нелегальной иммиграции и обеспечением закона и порядка!" - говорится в сообщении.

По словам лидера США, отношения между Венгрией и США достигли "новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений" в значительной степени благодаря Орбану.

"Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли и в дальнейшем развивать этот необыкновенный путь к успеху и сотрудничеству.

Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрании в 2022 году и имею честь сделать это снова. День выборов - 12 апреля 2026 года. Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он - настоящий друг, боец и победитель, и имеет мою полную и безоговорочную поддержку для переизбрания на пост премьер-министра Венгрии - Виктор Орбан никогда не подведет великий народ Венгрии. Я с ним на всех этапах!", - подытожил Трамп.

Что предшествовало?

Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки писало, что российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для влияния на выборы в Венгрии.

Накануне лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель - помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.

