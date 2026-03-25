РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8689 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
2 786 39

Трамп агитирует венгров: Выходите и голосуйте за Орбана в апреле

Трамп призвал венгров голосовать за Орбана: что известно?

Президент США Дональд Трамп призывает венгров поддержать на выборах в апреле действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Трамп назвал Орбана "сильным и влиятельным лидером с доказанной способностью достигать феноменальных результатов".

"Он неустанно борется за свою Великую Страну и Народ и любит их так же, как я - Соединенные Штаты Америки. Виктор упорно работает над защитой Венгрии, ростом экономики, созданием рабочих мест, развитием торговли, остановкой нелегальной иммиграции и обеспечением закона и порядка!" - говорится в сообщении.

По словам лидера США, отношения между Венгрией и США достигли "новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений" в значительной степени благодаря Орбану.

"Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли и в дальнейшем развивать этот необыкновенный путь к успеху и сотрудничеству.

Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрании в 2022 году и имею честь сделать это снова. День выборов - 12 апреля 2026 года. Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он - настоящий друг, боец и победитель, и имеет мою полную и безоговорочную поддержку для переизбрания на пост премьер-министра Венгрии - Виктор Орбан никогда не подведет великий народ Венгрии. Я с ним на всех этапах!", - подытожил Трамп.

Трамп призвал венгров голосовать за Орбана: что известно?

Что предшествовало?

Автор: 

Венгрия (2428) Трамп Дональд (7821) Орбан Виктор (760)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Нещодавно Орбан верещав, що Україна втручається в угорські вибори і т.д. А такі заяви Трампа - не втручання у вибори чи це інше?)
показать весь комментарий
25.03.2026 08:22 Ответить
+21
Два під@раса, що свиня мадярська, що риже чмо, котрі по черзі заглядають у дупу кремлівському 150 сантиметровому окурку.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:20 Ответить
+14
Є в оперативно-розшуковій діяльності поняття "агентурна пара". Так от, то воно і є.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є в оперативно-розшуковій діяльності поняття "агентурна пара". Так от, то воно і є.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:19 Ответить
Так це ж втручання Трампа у внутрішні справи Угорщини під час виборів!?!?
показать весь комментарий
25.03.2026 08:51 Ответить
"Втручання" - це коли ПРОТИ діючого режиму. А коли ЗА діючий режим - то це "дружні побажання". Не плутайте, будь-ласка.
показать весь комментарий
25.03.2026 09:01 Ответить
Два під@раса, що свиня мадярська, що риже чмо, котрі по черзі заглядають у дупу кремлівському 150 сантиметровому окурку.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:20 Ответить
Після провалу операції Трампа в Ірані ця агітація матиме протилежний ефект...
показать весь комментарий
25.03.2026 08:21 Ответить
Провалу нема: розбомбив виробниц вотшахедів,частково,котрі летіли по Україні.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:28 Ответить
Основна ціль операції це забрати у Ірана збагачений уран, змінити владу аятол, ця ціль недосяжна без наземної операції, на яку Трамп не погодиться, а якщо погодиться це його поховає, американці не простять дебілу війну нав'язану США євреями.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:43 Ответить
Цікава ситуація - виявляється, США якісь "беззубі"... При Байдені, Сполученими Штатами "управляла" Україна... При Трампі - Ізраїль... Так і хочется спитать американських конгресменів - ви самі здатні своєю країною, самостійно, управлять?!... ..........
показать весь комментарий
25.03.2026 08:49 Ответить
Одним словом:Два під@раса,Рудий і Жаба.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:21 Ответить
Нещодавно Орбан верещав, що Україна втручається в угорські вибори і т.д. А такі заяви Трампа - не втручання у вибори чи це інше?)
показать весь комментарий
25.03.2026 08:22 Ответить
Невже мадяри такі *******, що дослухаються до слів цього рудого дегенерата?
показать весь комментарий
25.03.2026 08:23 Ответить
Ну, що ти таке несеш. Він же гегемон!
показать весь комментарий
25.03.2026 08:39 Ответить
Ну, українці ж, у 2019-му, "дослухалися", та не гіршого "дегенерата" вибрали... Чим угорці "не такі"? Тим більше, що, за наявною інформацією, в Угорщині дуже мала частка активного, працездатного, "самостійного" населення - вони на заробітках, по "європах". В країні зараз, переважна кількість людей - жінки, діти, літні люди, та працівники, задіяні, переважно, у держсекторі економіки... Тобто, переважно люди, залежні від держави... А державою керує Орбан...
показать весь комментарий
25.03.2026 08:56 Ответить
Ті хто висміюють Трампа і ті хто обрав зеленського - це одні й ті самі люди💩
показать весь комментарий
25.03.2026 08:24 Ответить
а ті хто не вісміюють хто вони ?
показать весь комментарий
25.03.2026 08:28 Ответить
А ті просто зеки вови.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:51 Ответить
Голосуйте за Орбана! - *** вашу мать! - Трамп
показать весь комментарий
25.03.2026 08:24 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 08:51 Ответить
А це часом втручання у виборчий процес? Сподіваюсь що Тромб став токсичним і для прихильників Віті і ці заклики старого pdfіла дадуть протилежний ефект.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:24 Ответить
Було колись кіно "Тупий і ще тупіший".
показать весь комментарий
25.03.2026 08:25 Ответить
від президента до блогера ......
показать весь комментарий
25.03.2026 08:26 Ответить
Рудий покидьок не розуміє,що це антиреклама Йорбану)Молодець)))
показать весь комментарий
25.03.2026 08:27 Ответить
Трмп пнх!
показать весь комментарий
25.03.2026 08:29 Ответить
Лучшая агитация ПРОТИВ Орбана.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:29 Ответить
Це якщо "мудрий нарід" Угорщини не такий "мудрий" як в Україні 2019-го року.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:37 Ответить
Тогда }{уйло просило скот проголосовать за Янелоха, а тут всего лишь Трампон.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:49 Ответить
Визнаний судом шахрай агітує за шахрая котрого незабаром будуть судити.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:31 Ответить
настільки зухвало кремлівська свора ще не поводила себе. далі буде...
показать весь комментарий
25.03.2026 08:33 Ответить
Ну с таким агитатором Орбану точно хана..
показать весь комментарий
25.03.2026 08:33 Ответить
"Він невтомно бореться за свою Велику Країну та Народ і любить їх так само, як я - США. ", - ... і зробить з Угорщиною те, що я зробив із США !!!!
показать весь комментарий
25.03.2026 08:37 Ответить
Трамп це робить не безкоштовно
показать весь комментарий
25.03.2026 08:39 Ответить
Я вот не знаю: плакати чи радіти, бо кращої антиреклами і годи придумати))
показать весь комментарий
25.03.2026 08:42 Ответить
Хочеться вірити. Але - що там в мізках угорців - ніхто не знає.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:53 Ответить
Це дуже добре, кажуть така прикмета, що якщо політика перед виборами підтримує Трамп то той програє
показать весь комментарий
25.03.2026 08:42 Ответить
Трамп таки йолоп.
показать весь комментарий
25.03.2026 08:44 Ответить
***** у коня, а вот у кобылы, вещь©Прокомментировал свой визит так называемый Д.Трамп на виллу Орбана
показать весь комментарий
25.03.2026 09:00 Ответить
«Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Репост всячески приветствуется!».
показать весь комментарий
25.03.2026 09:01 Ответить
Сподіваюсь, що молодь зролить навпаки і не послухає старого маразматика, який втручається у вибори, і прокине московитську мерзоту на виборах!
показать весь комментарий
25.03.2026 09:03 Ответить
При нынешней репутации Трампа не думаю, что это плюс для Орбана
показать весь комментарий
25.03.2026 09:04 Ответить
 
 