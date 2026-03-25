Трамп агітує угорців: Виходьте і голосуйте за Орбана у квітні
Президент США Дональд Трамп агітує угорців підтримати на виборах у квітні чинного прем'єра Віктора Орбана.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Трамп назвав Орбана "сильним і впливовим лідером з доведеною здатністю досягати феноменальних результатів".
"Він невтомно бореться за свою Велику Країну та Народ і любить їх так само, як я — Сполучені Штати Америки. Віктор наполегливо працює над захистом Угорщини, зростанням економіки, створенням робочих місць, розвитком торгівлі, зупинкою нелегальної імміграції та забезпеченням закону і порядку!" - йдеться в повідомленні.
За словами лідера США, відносини між Угорщиною та США досягли "нових висот співпраці та вражаючих досягнень" значною мірою завдяки Орбану.
"Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли й надалі розвивати цей надзвичайний шлях до успіху та співробітництва.
Я з гордістю підтримав Віктора на переобранні у 2022 році і маю честь зробити це знову. День виборів - 12 квітня 2026 року. Угорщина: виходьте і голосуйте за Віктора Орбана. Він - справжній друг, боєць і переможець, і має мою повну та беззастережну підтримку для переобрання на посаду Прем’єр-міністра Угорщини - Віктор Орбан ніколи не підведе великий народ Угорщини. Я зним на всіх етапах!" - підсумував Трамп.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше видання The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки писало, що російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для впливу на вибори в Угорщині.
- Напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
- Раніше повідомлялося, що Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль