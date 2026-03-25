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Новини Вибори в Угорщині
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Трамп агітує угорців: Виходьте і голосуйте за Орбана у квітні

Трамп закликав угорців голосувати за Орбана: що відомо?

Президент США Дональд Трамп агітує угорців підтримати на виборах у квітні чинного прем'єра Віктора Орбана.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Трамп назвав Орбана "сильним і впливовим лідером з доведеною здатністю досягати феноменальних результатів".

"Він невтомно бореться за свою Велику Країну та Народ і любить їх так само, як я — Сполучені Штати Америки. Віктор наполегливо працює над захистом Угорщини, зростанням економіки, створенням робочих місць, розвитком торгівлі, зупинкою нелегальної імміграції та забезпеченням закону і порядку!" - йдеться в повідомленні.

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За словами лідера США, відносини між Угорщиною та США досягли "нових висот співпраці та вражаючих досягнень" значною мірою завдяки Орбану.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли й надалі розвивати цей надзвичайний шлях до успіху та співробітництва.

Я з гордістю підтримав Віктора на переобранні у 2022 році і маю честь зробити це знову. День виборів - 12 квітня 2026 року. Угорщина: виходьте і голосуйте за Віктора Орбана. Він - справжній друг, боєць і переможець, і має мою повну та беззастережну підтримку для переобрання на посаду Прем’єр-міністра Угорщини - Віктор Орбан ніколи не підведе великий народ Угорщини. Я зним на всіх етапах!" - підсумував Трамп.

Трамп закликав угорців голосувати за Орбана: що відомо?

Читайте: Трамп перекидає відповідальність за війну США проти Ірану на Гегсета

Що передувало?

Читайте: В Угорщині обурилися статтею WP про інсценування замаху на Орбана: Проукраїнська пропаганда

Автор: 

Угорщина (3039) Трамп Дональд (9025) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+62
Два під@раса, що свиня мадярська, що риже чмо, котрі по черзі заглядають у дупу кремлівському 150 сантиметровому окурку.
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25.03.2026 08:20 Відповісти
+51
Нещодавно Орбан верещав, що Україна втручається в угорські вибори і т.д. А такі заяви Трампа - не втручання у вибори чи це інше?)
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25.03.2026 08:22 Відповісти
+43
Є в оперативно-розшуковій діяльності поняття "агентурна пара". Так от, то воно і є.
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25.03.2026 08:19 Відповісти

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