Туск – Навроцькому після зустрічі з Орбаном: У вас польські обов’язки, а не російські

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підтримка прем’єра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів в країні не відповідає національним інтересам Польщі.

Про це він сказав перед початком засідання уряду Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Критика Навроцького

За словами Туска, поїздка відбулася в розпал виборчої кампанії в Угорщині й попри рекомендації уряду, що робить її політично недоречною.

"В інтересах Польщі не є підтримка прем’єра Орбана в його проросійських та антиєвропейських діях. Я чув ці слова багато разів, не лише президент Навроцький любить цитувати Романа Дмовського (ідеолог польського націоналізму, – ред.). Тому, перефразовуючи ці слова, хочу сказати дуже чітко: Ви є президентом Польщі й маєте польські обов’язки, а не російські. І тому ми очікували б, що у сфері міжнародної політики, особливо в таких чутливих питаннях, як російські, українські та європейські справи, президент підтримуватиме зовнішню політику, сформовану урядом, а не діятиме проти польських інтересів. Це міцні слова, але я знаю, про що говорю", - наголосив Туск.

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Відносини Угорщини та Росії

Серед аргументів він навів те, що уряд Орбана, за оцінкою Польщі, блокує фінансові рішення Євросоюзу. Зокрема, йдеться про компенсацію для Польщі за передану Україні військову допомогу, а також про значні пакети підтримки для Києва: "Він заблокував 90 мільярдів євро допомоги Україні в ситуації, коли ці гроші, ймовірно, можуть визначити долю всієї війни, і в цьому немає перебільшення".

Туск також згадав інформацію про можливу співпрацю угорських дипломатів із російською стороною та розкритикував внутрішню політику Угорщини, назвавши її прикладом відходу від європейських стандартів, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Окрім цього, польський прем’єр звернув увагу на те, що Будапешт виступає проти енергетичної політики ЄС, яку активно підтримує Польща з початку повномасштабної війни в Україні.

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