Туск – Навроцкому после встречи с Орбаном: У вас польские обязанности, а не российские
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поддержка премьера Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов в стране не соответствует национальным интересам Польши.
Об этом он сказал перед началом заседания правительства Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Критика Навроцкого
По словам Туска, поездка состоялась в разгар избирательной кампании в Венгрии и вопреки рекомендациям правительства, что делает ее политически неуместной.
"В интересах Польши не лежит поддержка премьера Орбана в его пророссийских и антиевропейских действиях. Я слышал эти слова много раз, не только президент Навроцкий любит цитировать Романа Дмовского (идеолог польского национализма – ред.). Поэтому, перефразируя эти слова, хочу сказать очень четко: Вы являетесь президентом Польши и несете польские обязанности, а не российские. И поэтому мы ожидали бы, что в сфере международной политики, особенно в таких чувствительных вопросах, как российские, украинские и европейские дела, президент будет поддерживать внешнюю политику, сформированную правительством, а не действовать против польских интересов. Это сильные слова, но я знаю, о чем говорю", – подчеркнул Туск.
Отношения Венгрии и России
Среди аргументов он привел то, что правительство Орбана, по оценке Польши, блокирует финансовые решения Евросоюза. В частности, речь идет о компенсации для Польши за переданную Украине военную помощь, а также о значительных пакетах поддержки для Киева: "Он заблокировал 90 миллиардов евро помощи Украине в ситуации, когда эти деньги, вероятно, могут определить судьбу всей войны, и в этом нет преувеличения".
- Туск также упомянул информацию о возможном сотрудничестве венгерских дипломатов с российской стороной и раскритиковал внутреннюю политику Венгрии, назвав ее примером отхода от европейских стандартов, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.
Кроме того, польский премьер обратил внимание на то, что Будапешт выступает против энергетической политики ЕС, которую активно поддерживает Польша с начала полномасштабной войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
їм потрібен преЗЄдент ?
тому що в них Демократія і незалежний премьєр-міністр може поставити на місце свого голобородька
а у нас ?
І одразу , тихенько , прикрити всю цю фігню з "волинськоюрізаниною" - йому вже буде не до того
Бути чесниму 21-му столітті це не тільки не бізнес, а і не політика.
Президентів роблять ЗМІ, а засобами масової інформації володіють багаті, а найшвидше стають багатими і власниками ЗМІ корупціонари. А хто плодить корупцію?
Диктатори. Не виберуть того Навроцького і Путім дасть йому должность - не оставит в беде. Жизь показала: Москва запасной аэродром и прибежище/убежище президентов. Одночасно і лавиця запасних президентів... Як Янукович...