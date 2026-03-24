Туск – Навроцкому после встречи с Орбаном: У вас польские обязанности, а не российские

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поддержка премьера Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов в стране не соответствует национальным интересам Польши.

Об этом он сказал перед началом заседания правительства Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Критика Навроцкого

По словам Туска, поездка состоялась в разгар избирательной кампании в Венгрии и вопреки рекомендациям правительства, что делает ее политически неуместной.

"В интересах Польши не лежит поддержка премьера Орбана в его пророссийских и антиевропейских действиях. Я слышал эти слова много раз, не только президент Навроцкий любит цитировать Романа Дмовского (идеолог польского национализма – ред.). Поэтому, перефразируя эти слова, хочу сказать очень четко: Вы являетесь президентом Польши и несете польские обязанности, а не российские. И поэтому мы ожидали бы, что в сфере международной политики, особенно в таких чувствительных вопросах, как российские, украинские и европейские дела, президент будет поддерживать внешнюю политику, сформированную правительством, а не действовать против польских интересов. Это сильные слова, но я знаю, о чем говорю", – подчеркнул Туск.

Отношения Венгрии и России

Среди аргументов он привел то, что правительство Орбана, по оценке Польши, блокирует финансовые решения Евросоюза. В частности, речь идет о компенсации для Польши за переданную Украине военную помощь, а также о значительных пакетах поддержки для Киева: "Он заблокировал 90 миллиардов евро помощи Украине в ситуации, когда эти деньги, вероятно, могут определить судьбу всей войны, и в этом нет преувеличения".

Туск также упомянул информацию о возможном сотрудничестве венгерских дипломатов с российской стороной и раскритиковал внутреннюю политику Венгрии, назвав ее примером отхода от европейских стандартов, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Кроме того, польский премьер обратил внимание на то, что Будапешт выступает против энергетической политики ЕС, которую активно поддерживает Польша с начала полномасштабной войны в Украине.

