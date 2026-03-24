Туск – Навроцкому после встречи с Орбаном: У вас польские обязанности, а не российские

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поддержка премьера Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов в стране не соответствует национальным интересам Польши.

Об этом он сказал перед началом заседания правительства Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Критика Навроцкого

По словам Туска, поездка состоялась в разгар избирательной кампании в Венгрии и вопреки рекомендациям правительства, что делает ее политически неуместной.

"В интересах Польши не лежит поддержка премьера Орбана в его пророссийских и антиевропейских действиях. Я слышал эти слова много раз, не только президент Навроцкий любит цитировать Романа Дмовского (идеолог польского национализма – ред.). Поэтому, перефразируя эти слова, хочу сказать очень четко: Вы являетесь президентом Польши и несете польские обязанности, а не российские. И поэтому мы ожидали бы, что в сфере международной политики, особенно в таких чувствительных вопросах, как российские, украинские и европейские дела, президент будет поддерживать внешнюю политику, сформированную правительством, а не действовать против польских интересов. Это сильные слова, но я знаю, о чем говорю", – подчеркнул Туск.

Отношения Венгрии и России

Среди аргументов он привел то, что правительство Орбана, по оценке Польши, блокирует финансовые решения Евросоюза. В частности, речь идет о компенсации для Польши за переданную Украине военную помощь, а также о значительных пакетах поддержки для Киева: "Он заблокировал 90 миллиардов евро помощи Украине в ситуации, когда эти деньги, вероятно, могут определить судьбу всей войны, и в этом нет преувеличения".

  • Туск также упомянул информацию о возможном сотрудничестве венгерских дипломатов с российской стороной и раскритиковал внутреннюю политику Венгрии, назвав ее примером отхода от европейских стандартов, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Кроме того, польский премьер обратил внимание на то, что Будапешт выступает против энергетической политики ЕС, которую активно поддерживает Польша с начала полномасштабной войны в Украине.

оце дав ляща...
24.03.2026 16:39 Ответить
50 відтінків чорного, або сірого. Такий світ. уйло за гроші, велики гроші це все купує.
24.03.2026 16:42 Ответить
Хай лідора собі возьмуть перзидентом. Тоді точно опиняться серед ворогів.
24.03.2026 16:43 Ответить
Польща вже стала 20-тою економікою світу !!!!

їм потрібен преЗЄдент ?

.
24.03.2026 16:47 Ответить
Судячи з вуличної політичної реклами, лідора хочуть собі забрати угорці
24.03.2026 16:48 Ответить
Навроцькому пох - йому б Орбана підтримати - на Волині попіаритись - фермерів піджухати на кордон і обидва поляки
24.03.2026 16:44 Ответить
Не заважайте панi на врот ськiй.
24.03.2026 16:44 Ответить
Польща вже стала 20-тою економікою світу !!!!

тому що в них Демократія і незалежний премьєр-міністр може поставити на місце свого голобородька

а у нас ?

.
24.03.2026 16:45 Ответить
Не порівнюй Навроцького з цією зеленою мерзотою ,
24.03.2026 17:09 Ответить
(мрії) - маючи потужну рощвідку і своїх "агентів впливу" в Польщі можна було б підняти хайп - Навроцького у відставку !
І одразу , тихенько , прикрити всю цю фігню з "волинськоюрізаниною" - йому вже буде не до того
24.03.2026 16:47 Ответить
Когда уже они как следует подерутся. Правые и левые, или кто они там. Чтобы с палками и ружьями на улицах, всех забандагетить.
24.03.2026 16:51 Ответить
От це вже точно пан Туск ❤️ 🇵🇱 !!! вгадав по морді обличча Навроцькому в'їхав !!! Та полякам треба зрозуміти , куди пхає цей козачок Польшу ,вони ледве здихалися совкової совдепії ,а це чудо ,їх жене у московські терени...
24.03.2026 17:04 Ответить
А що Навроцький? Чим він *************?
24.03.2026 17:05 Ответить
Може вже досить лізти у внутрішні справи і партійні розбірки інших країн - то ми ліземо в США у розбірки між республіканцями і демократами ,а тепер вже ліземо в Польщу у розбірки між "Громадянською пратформою" і "Правом і справедливістю " так американці і поляки і без ваших порад розберуться , І до речі ,шановні ура-патріоти Роман Дмовський дуже "любив " українців ,так само як і кацапів ,але нам всерівно, ми страждаємо манією величі, ми ж "захищаємо весь Світ " хоча про це нас ніхто не просив.
24.03.2026 17:07 Ответить
уск - Навроцькому після зустрічі з Орбаном: У вас польські обов'язки, а не російські Schröder-Merkel-ізація продовжує набирати прискорення.

Бути чесниму 21-му столітті це не тільки не бізнес, а і не політика.

Президентів роблять ЗМІ, а засобами масової інформації володіють багаті, а найшвидше стають багатими і власниками ЗМІ корупціонари. А хто плодить корупцію?

Диктатори. Не виберуть того Навроцького і Путім дасть йому должность - не оставит в беде. Жизь показала: Москва запасной аэродром и прибежище/убежище президентов. Одночасно і лавиця запасних президентів... Як Янукович...
