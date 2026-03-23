Навроцкий и Орбан провели закрытую встречу в Будапеште

Президент Польши Кароль Навроцкий провел закрытую встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале польского вещателя RMF24.

Что известно? 

  • По информации СМИ, переговоры длились более часа и завершились после 18:00. Детали разговора официально не раскрываются.
  • Перед этим Навроцкий также встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Их беседа длилась около 15 минут.

Закрытый формат переговоров

Встреча с Виктором Орбаном прошла без доступа прессы. Журналистам не разрешили приблизиться к месту проведения переговоров.

Польские СМИ могли освещать визит только с улицы — за пределами резиденции венгерского премьера.

На данный момент содержание переговоров между сторонами не обнародуется.

Критика со стороны МИД Польши

На фоне этого визита глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил с публичной критикой действий президента.

Он заявил, что поездка в Будапешт может быть связана с поддержкой Виктора Орбана во время избирательной кампании.

"Президент Навроцкий будет находиться в Будапеште, чтобы поддержать Виктора Орбана в предвыборной кампании. Того самого, который блокирует 20-й пакет санкций против России", — заявил Сикорский.

Кроме того, по словам Сикорского, в Будапеште в этот день могут находиться и другие европейские политики, которых он назвал сторонниками российского диктатора Путина, в частности представители Италии и Франции.

Приїхав підбодрити Орбана - підняти йому рейтинг
23.03.2026 21:19 Ответить
Ну шо за сЄкрЄти, млятЬ?
23.03.2026 21:22 Ответить
Підтримка Орбана - лакмусовий папірець виявлення ворога України.
23.03.2026 21:22 Ответить
Просто дружать вони - на грунті любові до Трампа ...🥰
Трамп - єдиний лідер, який може змусити Путіна підписати мирну угоду, - Навроцький
23.03.2026 21:35 Ответить
69 практикували?)
23.03.2026 21:23 Ответить
смоктали один в одного
23.03.2026 21:25 Ответить
Орбану, можливо, щось додасться в рейтингу, але у Навроцького стільки ж зніметься.
23.03.2026 21:27 Ответить
З Польщі теж мабуть лаврову стукають і зливають...
23.03.2026 21:34 Ответить
 
 