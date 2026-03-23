Навроцький і Орбан провели закриту зустріч у Будапешті

Президент Польщі Кароль Навроцький провів закриту зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі польського мовника RMF24.

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Що відомо?

За інформацією ЗМІ, переговори тривали понад годину та завершилися після 18:00. Деталі розмови офіційно не розкриваються.

Перед цим Навроцький також зустрівся з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Їхня розмова тривала близько 15 хвилин.

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Закритий формат переговорів

Зустріч із Віктором Орбаном відбулася без доступу преси. Журналістам не дозволили наблизитися до місця проведення переговорів.

Польські медіа могли висвітлювати візит лише з вулиці — за межами резиденції угорського прем’єра.

Наразі зміст переговорів між сторонами не оприлюднюється.

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Критика з боку МЗС Польщі

На тлі цього візиту глава МЗС Польщі Радослав Сікорський виступив із публічною критикою дій президента.

Він заявив, що поїздка до Будапешта може бути пов’язана з підтримкою Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

"Президент Навроцький перебуватиме в Будапешті, щоб підтримати Віктора Орбана у передвиборчій кампанії. Того самого, який блокує 20-й пакет санкцій проти Росії", — заявив Сікорський.

Крім того, за словами Сікорського, у Будапешті в цей день можуть перебувати й інші європейські політики, яких він назвав прихильниками російського диктатора Путіна, зокрема представники Італії та Франції.

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