В Минобороны Польши назвали Навроцкого "вассалом Орбана" после их встречи
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик раскритиковал президента Кароля Навроцкого за встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио ZET.
Чиновник заявил, что такая встреча была неуместной.
Подробности
Томчик негативно оценил решение президента и отметил, что "президент Польши становится якобы вассалом Виктора Орбана".
По его словам, еще несколько месяцев назад Навроцкий отказывался от контактов с венгерским премьером, однако впоследствии изменил свою позицию.
"Это показывает, что нет никакой стабильности, если речь идет о политике, которую там проводят", – заявил он.
Что еще заявили в Минобороны
Заместитель министра также высказал мнение, что президент Польши "втянулся в пророссийский хаос" и не знает, как из него выйти.
Он подчеркнул, что Венгрия придерживается пророссийского курса, и Польша не должна брать с нее пример.
По мнению Томчика, именно Венгрия должна ориентироваться на Польшу, а не наоборот.
Заявления прозвучали на фоне напряженных отношений в Европе в связи с политикой Венгрии, которую часто критикуют за позицию в отношении России.
Дискуссии вокруг контактов польского руководства с Будапештом продолжаются и вызывают споры внутри страны.
А повинен бути поводом для карного вироку за виправдання геноциду і виправдання державного тероризму кацапів.
Адекватно !
Надоїв Леву бардак в лісі... Всі між собою гризуться, та один одного виставляють... Каже:
- Зібраться усім, на галявині!
- Зібралися... Лев каже:
- Так! Красиві - наліво, розумні - направо...
Через деякий час розібралися... Тільки одна Мавпа метається по галявні - то вправо, то вліво...
Лев каже:
- Слухай, Макако! Ти вже якось визначся - або туди, або сюди...
Мавпа у відповідь:
- Так що мені робить? Я і красива, і розумна... Так мені навпіл порваться, чи що?
А Навроцькому - хоч НАТРОЄ порвись... І в ЄС хочеться, і з Росією не хочеться "сраться". А тут ще "свої", шовіністи з "Конфедерації", в потилицю дихають - чому українців-мігрантів, у "Польске" не "щемить"...
З трампом простіше - його зв'язківець вітьков шаройобиться по всьому світу, так що з ним "випадково" і нєпалєвно можно зустрітись у ресторані будь-якої країни.
А хейтять поляків,не помічаючи автократію в себе під боком.