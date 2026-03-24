В Минобороны Польши назвали Навроцкого "вассалом Орбана" после их встречи

В Польше раскритиковали Навроцкого за контакты с Орбаном

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик раскритиковал президента Кароля Навроцкого за встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Чиновник заявил, что такая встреча была неуместной.

Томчик негативно оценил решение президента и отметил, что "президент Польши становится якобы вассалом Виктора Орбана".

По его словам, еще несколько месяцев назад Навроцкий отказывался от контактов с венгерским премьером, однако впоследствии изменил свою позицию.

"Это показывает, что нет никакой стабильности, если речь идет о политике, которую там проводят", – заявил он.

Что еще заявили в Минобороны

Заместитель министра также высказал мнение, что президент Польши "втянулся в пророссийский хаос" и не знает, как из него выйти.

Он подчеркнул, что Венгрия придерживается пророссийского курса, и Польша не должна брать с нее пример.

По мнению Томчика, именно Венгрия должна ориентироваться на Польшу, а не наоборот.

Заявления прозвучали на фоне напряженных отношений в Европе в связи с политикой Венгрии, которую часто критикуют за позицию в отношении России.

Дискуссии вокруг контактов польского руководства с Будапештом продолжаются и вызывают споры внутри страны.

Топ комментарии
+8
васали вони куйла
показать весь комментарий
24.03.2026 12:08 Ответить
+7
Лайно до лайна по лайно.
показать весь комментарий
24.03.2026 12:10 Ответить
+4
якщо треба передати вєсточку прямо самому путіну, то орбан - це найкоротший шлях.
З трампом простіше - його зв'язківець вітьков шаройобиться по всьому світу, так що з ним "випадково" і нєпалєвно можно зустрітись у ресторані будь-якої країни.
показать весь комментарий
24.03.2026 12:32 Ответить
васали вони куйла
24.03.2026 12:08 Ответить
Правий популізм це діагноз.
А повинен бути поводом для карного вироку за виправдання геноциду і виправдання державного тероризму кацапів.
24.03.2026 12:12 Ответить
Адекватно !
Адекватно !

24.03.2026 12:09 Ответить
Лайно до лайна по лайно.
24.03.2026 12:10 Ответить
Навроцький, як Мавпа з анекдоту:
Надоїв Леву бардак в лісі... Всі між собою гризуться, та один одного виставляють... Каже:
- Зібраться усім, на галявині!
- Зібралися... Лев каже:
- Так! Красиві - наліво, розумні - направо...
Через деякий час розібралися... Тільки одна Мавпа метається по галявні - то вправо, то вліво...
Лев каже:
- Слухай, Макако! Ти вже якось визначся - або туди, або сюди...
Мавпа у відповідь:
- Так що мені робить? Я і красива, і розумна... Так мені навпіл порваться, чи що?
А Навроцькому - хоч НАТРОЄ порвись... І в ЄС хочеться, і з Росією не хочеться "сраться". А тут ще "свої", шовіністи з "Конфедерації", в потилицю дихають - чому українців-мігрантів, у "Польске" не "щемить"...
24.03.2026 12:19 Ответить
Ги-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и...
24.03.2026 12:50 Ответить
якщо треба передати вєсточку прямо самому путіну, то орбан - це найкоротший шлях.
З трампом простіше - його зв'язківець вітьков шаройобиться по всьому світу, так що з ним "випадково" і нєпалєвно можно зустрітись у ресторані будь-якої країни.
24.03.2026 12:32 Ответить
Все дається в порівнянні: нехай би в нас замміністра оборони розкритикував свого президента.
А хейтять поляків,не помічаючи автократію в себе під боком.
24.03.2026 12:34 Ответить
Давно диктатура
24.03.2026 12:47 Ответить
сплошні васали ***** сосали!
24.03.2026 12:36 Ответить
Орбана і Навроцького мабуть об'єднує українофобія, а також проросійські настрої. Тільки у Орбана ця проросіськість відкрита, а у Навроцького завуальована. І якщо не помиляюся, то Навроцький відмовлявся від візиту до України.
24.03.2026 13:00 Ответить
Любов до Трампа їх об'єднує ...
24.03.2026 13:35 Ответить
 
 