В Минобороны Польши назвали Навроцкого "вассалом Орбана" после их встречи

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик раскритиковал президента Кароля Навроцкого за встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио ZET.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чиновник заявил, что такая встреча была неуместной.

Читайте также: Навроцкий и Орбан провели закрытую встречу в Будапеште

Подробности

Томчик негативно оценил решение президента и отметил, что "президент Польши становится якобы вассалом Виктора Орбана".

По его словам, еще несколько месяцев назад Навроцкий отказывался от контактов с венгерским премьером, однако впоследствии изменил свою позицию.

"Это показывает, что нет никакой стабильности, если речь идет о политике, которую там проводят", – заявил он.

Читайте также: Сикорский раскритиковал Навроцкого из-за планов посетить Будапешт для поддержки Орбана

Что еще заявили в Минобороны

Заместитель министра также высказал мнение, что президент Польши "втянулся в пророссийский хаос" и не знает, как из него выйти.

Он подчеркнул, что Венгрия придерживается пророссийского курса, и Польша не должна брать с нее пример.

По мнению Томчика, именно Венгрия должна ориентироваться на Польшу, а не наоборот.

Заявления прозвучали на фоне напряженных отношений в Европе в связи с политикой Венгрии, которую часто критикуют за позицию в отношении России.

Дискуссии вокруг контактов польского руководства с Будапештом продолжаются и вызывают споры внутри страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск предупредил о риске выхода Польши из ЕС