Туск предупредил о риске выхода Польши из ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о реальной угрозе выхода страны из Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Туск отметил, что сегодня Polexit – это не просто гипотеза, а реально возможная опасность.

"Этого хотят как парламентские партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны", так и большинство партии "Право и справедливость". Россия, американское MAGA и европейские правые во главе с Орбаном стремятся уничтожить ЕС. Это будет катастрофой для Польши. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их", – подчеркнул Туск.

Угроза Polexit и политический контекст

Политик подчеркнул, что выход Польши из ЕС будет иметь серьезные экономические и политические последствия для страны. По его словам, нужно действовать решительно, чтобы защитить европейскую интеграцию и стабильность государства.

Финансовая блокада и последствия

Ситуация обострилась после того, как президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал закон, позволявший Польше получить 43,7 млрд евро оборонных займов от ЕС. Это ставит под угрозу финансирование армии, расходы на которую должны составить 5% ВВП.

Несмотря на это, Дональд Туск заверил, что Варшава найдет ресурсы для укрепления армии, пообещав "не дать остановить развитие безопасности".

+9
Бджоли проти меду... Останні 30 років "зростання" Польщі було забезпечене десятками мільярдами євро практично безкоштовних кредитів і прямих субсидій на розбудову країни з бюджету Євросоюзу. Ну обрали дегенерата в президенти. Це не дивина для центральної та східної Європи.
15.03.2026 22:52 Ответить
+8
З такого ЕС гріх не вийти. А взагалі просто викиньте сміття з хати. Що там робить Угорщина яка відвертий ворог того ж ЕС?

Нащо туди тягнути ще і Сербію? Що це за критинізм
15.03.2026 22:43 Ответить
+7
а імігрантів семітських їм таки не всунули
15.03.2026 22:48 Ответить
З такого ЕС гріх не вийти. А взагалі просто викиньте сміття з хати. Що там робить Угорщина яка відвертий ворог того ж ЄС?

Нащо туди тягнути ще і Сербію? Що це за критинізм

Нащо туди тягнути ще і Сербію? Що це за критинізм
15.03.2026 22:43 Ответить
Слід зібрати там проукраїнську та антируську коаліцію, а решту нах із ЕС
15.03.2026 23:36 Ответить
Поляки вже стільки хапнили з Європейського Союзу, і ще стільки хапнуть.

Їх звідти і силою не випреш!
15.03.2026 22:45 Ответить
а імігрантів семітських їм таки не всунули
15.03.2026 22:48 Ответить
Они от одних еле избавились после второй мировой после "событий в Кельце" и других не собираются пускать.
15.03.2026 23:13 Ответить
З моменту приєднання до ЄС у 2004 році Польща отримала значну фінансову допомогу від ЄС, що становила приблизно 245,5 млрд євро (за поточними цінами) з бюджету ЄС.
Ці кошти були розподілені між різними проектами, при цьому більшість була спрямована на Політику згуртованості, яка має на меті зменшити різницю в розвитку між регіонами.
Крім того, менше однієї третини трансфертів було надано для підтримки польських фермерів та сільських районів у рамках Спільної сільськогосподарської політики (ССП).
15.03.2026 23:30 Ответить
Зараз саме час зіскочити - майбутнє у ЕС дуже мутне и поляки це чують.
15.03.2026 23:39 Ответить
На виборах обіцяють все, що завгодно, але поляки вже добре розуміють, що саме завдяки ЄС вони будуть процвітати.
15.03.2026 23:44 Ответить
За останні два десятиліття країна перетворилася з середньорозвиненої посткомуністичної держави на одну з економік Європи, що зростають найшвидше.
Цьому сприяли як внутрішні причини - процвітаючий виробничий сектор і галузь обслуговування, великий внутрішній попит, так і зовнішні - у вигляді інвестиційної підтримки з боку Європейського Союзу (ЄС). Номінальний ВВП Польщі, за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), у вересні 2025 року перетнув символічну позначку в один трильйон доларів, закріпивши місце країни серед 20 найбільших економік світу.
15.03.2026 23:47 Ответить
Не устану повторять - Эпоха фриков во всей красе. Мир котится в половой орган бабушки. Все, как и в канун второй мировой.
15.03.2026 22:45 Ответить
Взагалі не бачу проблеми розпаду ЄС. Колись все закінчується і замість нього створюється щось більш прогресивне
15.03.2026 22:47 Ответить
Привильно зроблять... Організація де один підар може блокувати рішення більшості апріорі не дієздатна..., чим швидше ця вся ЄС ***** рухне тим швидше на її місця виникне інша готова до ******** викликів.
15.03.2026 22:52 Ответить
Канечно надо виходить с ес и нато, таежний саюз рулит!🥴
15.03.2026 22:55 Ответить
Тільки зібралися українці туди вступати,а там дупа?)
15.03.2026 22:56 Ответить
Всі ці країни колишнього варшавського договору трошки *бануті.
15.03.2026 23:00 Ответить
європейські праві на чолі з Орбаном прагнуть знищити ЄС.

А чого ж тоді "європейські ліві", нічого не роблять з цим? Чому вони дозволяють всім цим Орбанам, Фіцо так поводитись? Може вже настав час, почати рішуче діяти? А не тільки "занепокоєння" чи стурбованість висловлювати...
15.03.2026 23:04 Ответить
Вы с ума сошли поляки?? Это же на руку путину. Сила Европы в Евросоюзе! А так кремль вас всех перебьёт по одиночке! Сидите и никуда не рыпайтесь!
15.03.2026 23:04 Ответить
Туск натякає Євросоюзу на те, що з )(уйлоОрбаноФІцо прийшла пора шося таки робити і часу на те вже замало.
15.03.2026 23:05 Ответить
Знову поляки будуть до нас їздити, трусами торгувати.
15.03.2026 23:06 Ответить
Для початку поверніть панам злоті замість євро і все як рукою зніме.
15.03.2026 23:07 Ответить
Польща в зоні євро валюти ніколи не була.
15.03.2026 23:38 Ответить
Набиває ціну. Це шоу для Німеччини, щоб збільшити дотації Польщі.
15.03.2026 23:08 Ответить
Якщо для членства потрібно приймати їх беззубі та ліберальні цінності як от лбгт, то це прокляття, а не здобуток.
15.03.2026 23:12 Ответить
от тому і була Україна в інтенсивному порядку 1993р. розброєнна , шоб після створення ЄС можно було її віддати знову підарашці . І ніхто нас нікуди вже після 19р. не прийме ,з такіми виборцями , якіми маніпулюють помазаникі Божі ,як цигани Сонцем , з нами тількі все погано , бо раша розпадеться ,а хто буде Україну як колонію контролювати ?!!! Захід хоче їсти на халяву , але по гумманим порядкам ,жандармом над Україною ,не може бути ...Польша робить своє ЯО , і буде мати всіх на увазі ...але ЄС їм ще потрібен буде, на деякій час ...
15.03.2026 23:13 Ответить
Невже для того, аби трохи вставити клепки на місце, обовʼязково повинен шахед прилетіти в будинок?
15.03.2026 23:14 Ответить
вперед, це буде економічне самогубство для Польщі
15.03.2026 23:41 Ответить
 
 