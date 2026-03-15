Туск предупредил о риске выхода Польши из ЕС
Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о реальной угрозе выхода страны из Европейского Союза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
Туск отметил, что сегодня Polexit – это не просто гипотеза, а реально возможная опасность.
"Этого хотят как парламентские партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны", так и большинство партии "Право и справедливость". Россия, американское MAGA и европейские правые во главе с Орбаном стремятся уничтожить ЕС. Это будет катастрофой для Польши. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их", – подчеркнул Туск.
Угроза Polexit и политический контекст
Политик подчеркнул, что выход Польши из ЕС будет иметь серьезные экономические и политические последствия для страны. По его словам, нужно действовать решительно, чтобы защитить европейскую интеграцию и стабильность государства.
Финансовая блокада и последствия
Ситуация обострилась после того, как президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал закон, позволявший Польше получить 43,7 млрд евро оборонных займов от ЕС. Это ставит под угрозу финансирование армии, расходы на которую должны составить 5% ВВП.
Несмотря на это, Дональд Туск заверил, что Варшава найдет ресурсы для укрепления армии, пообещав "не дать остановить развитие безопасности".
Нащо туди тягнути ще і Сербію? Що це за критинізм
Їх звідти і силою не випреш!
А чого ж тоді "європейські ліві", нічого не роблять з цим? Чому вони дозволяють всім цим Орбанам, Фіцо так поводитись? Може вже настав час, почати рішуче діяти? А не тільки "занепокоєння" чи стурбованість висловлювати...