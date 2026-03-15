Туск предупредил о риске выхода Польши из ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о реальной угрозе выхода страны из Европейского Союза.

Туск отметил, что сегодня Polexit – это не просто гипотеза, а реально возможная опасность.

"Этого хотят как парламентские партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны", так и большинство партии "Право и справедливость". Россия, американское MAGA и европейские правые во главе с Орбаном стремятся уничтожить ЕС. Это будет катастрофой для Польши. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их", – подчеркнул Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше заявили о сорванной кибератаке на ядерный исследовательский центр: подозревают Иран

Угроза Polexit и политический контекст

Политик подчеркнул, что выход Польши из ЕС будет иметь серьезные экономические и политические последствия для страны. По его словам, нужно действовать решительно, чтобы защитить европейскую интеграцию и стабильность государства.

Финансовая блокада и последствия

Ситуация обострилась после того, как президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал закон, позволявший Польше получить 43,7 млрд евро оборонных займов от ЕС. Это ставит под угрозу финансирование армии, расходы на которую должны составить 5% ВВП.

Несмотря на это, Дональд Туск заверил, что Варшава найдет ресурсы для укрепления армии, пообещав "не дать остановить развитие безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша отменяет спецзакон для украинских беженцев: новые правила вступят в силу с 2026 года