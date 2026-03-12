В Польше заявили о сорванной кибератаке на ядерный исследовательский центр: подозревают Иран

В Польше заявили, что смогли сорвать кибератаку на Национальный центр ядерных исследований. Власти проверяют информацию о возможной причастности Ирана к этой попытке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам вице-премьер-министра и министра цифровых дел Польши Кшиштофа Гавковского, атака произошла в течение последних нескольких дней.

Он отметил, что попытка взлома не была масштабной, но хакеры пытались преодолеть систему безопасности исследовательского центра.

"Атака, возможно, не была чрезвычайно большой, но была попытка прорвать систему защиты, которую удалось остановить. Соответствующие службы уже работают", - заявил Гавковский.

Читайте также: Для отражения кибератак РФ на критическую инфраструктуру созданы специализированные центры во всех областях Украины, - СБУ

Министр добавил, что первые результаты анализа так называемых векторов проникновения – то есть источников, откуда могла осуществляться атака – могут быть связаны с территорией Ирана.

Кто организатор

Впрочем, польские власти отмечают, что эти следы могут быть и преднамеренной попыткой отвести подозрение от настоящих организаторов атаки.

Национальный центр ядерных исследований в Польше занимается исследованиями в области ядерной энергетики, субатомной физики и смежных направлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В НАТО такого нет": Стальные бункеры-укрытия от "Метинвеста" Ахметова могут установить на границе Польши с Россией

Правительство заверило, что работа центра остается безопасной.

Польские власти неоднократно заявляли, что страна стала мишенью многочисленных кибератак после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Москва свою причастность к таким атакам отрицает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и КНДР начали сотрудничать в проведении кибератак