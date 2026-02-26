Для отражения кибератак РФ на критическую инфраструктуру созданы специализированные центры во всех областях Украины, - СБУ

Во всех областях Украины созданы региональные центры обеспечения кибербезопасности, задача которых - заблаговременно выявлять уязвимости местных объектов критической инфраструктуры, предупреждать и нейтрализовывать кибератаки на эти объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины, об этом заявил руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев во время выступления на Kyiv International Cyber Resilience Forum.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"Мы делаем акцент на проактивных мерах. В частности, на превентивном выявлении уязвимостей в системах защиты критической инфраструктуры. Для этого мы построили сеть региональных центров обеспечения кибербезопасности, которые присутствуют в каждой области. Наши команды находятся непосредственно рядом с важными объектами и готовы быстро выявить и нейтрализовать любую киберугрозу", – отметил Карастелев.

По его словам, технологическое развитие СБУ и дальнейшее усиление цифровых возможностей является сверхприоритетом Службы.

Читайте также: США ввели санкции против лиц и компаний из РФ из-за киберпреступлений

Он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ специалисты ГКИБ нейтрализовали более 14 тысяч масштабных кибератак и критических киберинцидентов. Большинство вражеских вмешательств было направлено на ресурсы центральных органов власти, стратегически важных предприятий энергетической, транспортной и оборонной отраслей и т.д.

Одна из самых успешных кибероборонных операций

Кроме того, Карастелев рассказал об одной из самых успешных кибероборонных операций СБУ за последнее время. Киберспециалисты Службы тщательно изучили вирус Pterodo, который используется врагом, на основании чего разработали специальное программное обеспечение, которое не позволяет российским хакерам получать данные с устройств, зараженных указанным вирусом.

Читайте: Кабмин легализовал привлечение "этических хакеров" для выявления уязвимостей госресурсов

Таким образом, враг в течение как минимум длительного времени не сможет получить необходимую ему информацию. Важно подчеркнуть, что речь идет, в частности, и о чувствительной информации, которая находится в электронных системах критически важных объектов Сил обороны Украины.

По подсчетам, этим вирусом-шпионом в Украине за последние годы заражено примерно 18 000 устройств. Было разработано программное обеспечение, которое позволяет не чистить каждое зараженное устройство, а шифровать похищенную информацию на этапе ее транзита к злоумышленникам.

Читайте: НАТО хочет усилить реакцию на кибератаки и диверсии России, - Драгоне

Сотрудничество

Как подчеркнул глава Департамента кибербезопасности, для усиления киберустойчивости Украины СБУ в постоянном режиме сотрудничает с другими государственными органами, операторами объектов критической инфраструктуры и экспертным сообществом. Кроме этого, СБУ на постоянной основе обменивается полученным опытом с международными партнерами.