Для відбиття кібератак РФ на критичну інфраструктуру створено спеціалізовані центри в усіх областях України, - СБУ

В усіх областях України створено регіональні центри забезпечення кібербезпеки завдання яких - завчасно виявляти вразливості місцевих об’єктів критичної інфраструктури, попереджати та нейтралізувати кібератаки на ці об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України, про це заявив керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов під час виступу на Kyiv International Cyber Resilience Forum.

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Що відомо?

"Ми робимо акцент на проактивних заходах. Зокрема, на превентивному виявленні вразливостей у системах захисту критичної інфраструктури. Для цього ми розбудували мережу регіональних центрів забезпечення кібербезпеки, що присутні у кожній області. Наші команди знаходяться безпосередньо поруч з важливими об’єктами й готові швидко виявити та нейтралізувати будь-яку кіберзагрозу", – зазначив Карастельов.

За його словами, технологічна розбудова СБУ та подальше посилення цифрових спроможностей є надпріоритетом Служби.

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Він розповів, що з початку повномасштабного вторгнення рф фахівці ДКІБ нейтралізували понад 14 тисяч масштабних кібератак та критичних кіберінцидентів. Більшість ворожих втручань була направлена на ресурси центральних органів влади, стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної галузей тощо.

Одна з найуспішніших кібероборонних операцій

Крім того, Карастельов розповів про одну з найуспішніших кібероборонних операцій СБУ за останній час. Кіберфахівці Служби ретельно вивчили вірус Pterodo, який використовується ворогом, на підставі чого розробили спеціальне програмне забезпечення, яке не дозволяє отримувати російським хакерам дані з пристроїв, заражених зазначеним вірусом.

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Таким чином ворог протягом як мінімум тривалого часу не зможе отримати необхідної йому інформації. Важливо підкреслити, що йдеться, зокрема, і про чутливу інформацію, яка знаходиться в електронних системах критично важливих обʼєктів Сил оборони України.

За підрахунками, цим вірусом-шпигуном в Україні за останні роки заражено приблизно 18 000 пристроїв. Було розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє не чистити кожен заражений пристрій, а зашифровувати викрадену інформацію на етапі її транзиту до зловмисників.

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Співпраця

Як наголосив очільник Департаменту кібербезпеки, для посилення кіберстійкості України СБУ в постійному режимі співпрацює з іншими державними органами, операторами об’єктів критичної інфраструктури та експертною спільнотою. Крім цього, СБУ на постійній основі обмінюється здобутим досвідом із міжнародними партнерами.