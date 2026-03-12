У Польщі заявили про зірвану кібератаку на ядерний дослідницький центр: підозрюють Іран

У Польщі заявили, що змогли зірвати кібератаку на Національний центр ядерних досліджень. Влада перевіряє інформацію про можливу причетність Ірану до цієї спроби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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Подробиці

За словами віцепрем’єр-міністра та міністра цифрових справ Польщі Кшиштофа Гавковського, атака сталася протягом останніх кількох днів.

Він зазначив, що спроба злому не була масштабною, однак хакери намагалися подолати систему безпеки дослідницького центру.

"Атака, можливо, не була надзвичайно великою, але була спроба прорвати систему захисту, яку вдалося зупинити. Відповідні служби вже працюють", – заявив Гавковський.

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Міністр додав, що перші результати аналізу так званих векторів проникнення – тобто джерел, звідки могла здійснюватися атака – можуть бути пов’язані з територією Ірану.

Хто організатор

Втім, польська влада наголошує, що ці сліди можуть бути і навмисною спробою відвести підозру від справжніх організаторів атаки.

Національний центр ядерних досліджень у Польщі займається дослідженнями у сфері ядерної енергетики, субатомної фізики та суміжних напрямів.

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Уряд запевнив, що робота центру залишається безпечною.

Польська влада неодноразово заявляла, що країна стала мішенню численних кібератак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Москва свою причетність до таких атак заперечує.

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