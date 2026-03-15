Туск попередив про ризик виходу Польщі з ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про реальну загрозу виходу країни з Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму акаунті в соцмережі X.

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Туск зазначив, що сьогодні Polexit – це не просто гіпотеза, а реально можлива небезпека.

"Цього хочуть як парламентські партії "Конфедерація" і "Конфедерація польської корони", так і більшість партії "Право і справедливість". Росія, американська MAGA та європейські праві на чолі з Орбаном прагнуть знищити ЄС. Це буде катастрофою для Польщі. Я зроблю все можливе, щоб зупинити їх", – наголосив Туск.

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Загроза Polexit та політичний контекст

Політик підкреслив, що вихід Польщі з ЄС матиме серйозні економічні та політичні наслідки для країни. За його словами, потрібно діяти рішуче, щоб захистити європейську інтеграцію та стабільність держави.

Фінансова блокада та наслідки

Ситуація загострилася після того, як президент Польщі Кароль Навроцький заблокував закон, що дозволяв Польщі отримати 43,7 млрд євро оборонних позик від ЄС. Це ставить під загрозу фінансування армії, витрати на яку мають сягнути 5% ВВП.

Попри це, Дональд Туск запевнив, що Варшава знайде ресурси для зміцнення армії, пообіцявши "не дати зупинити розвиток безпеки".

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