УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3941 відвідувач онлайн
Новини
16 162 88

Туск попередив про ризик виходу Польщі з ЄС

Туск заявив про ризик виходу Польщі з ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про реальну загрозу виходу країни з Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму акаунті в соцмережі X.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Туск зазначив, що сьогодні Polexit – це не просто гіпотеза, а реально можлива небезпека.

"Цього хочуть як парламентські партії "Конфедерація" і "Конфедерація польської корони", так і більшість партії "Право і справедливість". Росія, американська MAGA та європейські праві на чолі з Орбаном прагнуть знищити ЄС. Це буде катастрофою для Польщі. Я зроблю все можливе, щоб зупинити їх", – наголосив Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі заявили про зірвану кібератаку на ядерний дослідницький центр: підозрюють Іран

Загроза Polexit та політичний контекст

Політик підкреслив, що вихід Польщі з ЄС матиме серйозні економічні та політичні наслідки для країни. За його словами, потрібно діяти рішуче, щоб захистити європейську інтеграцію та стабільність держави.

Фінансова блокада та наслідки

Ситуація загострилася після того, як президент Польщі Кароль Навроцький заблокував закон, що дозволяв Польщі отримати 43,7 млрд євро оборонних позик від ЄС. Це ставить під загрозу фінансування армії, витрати на яку мають сягнути 5% ВВП.

Попри це, Дональд Туск запевнив, що Варшава знайде ресурси для зміцнення армії, пообіцявши "не дати зупинити розвиток безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща скасовує спецзакон для українських біженців: нові правила діятимуть з 2026 року

Автор: 

Польща (9395) Туск Дональд (694) Навроцький Кароль (162)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Бджоли проти меду... Останні 30 років "зростання" Польщі було забезпечене десятками мільярдами євро практично безкоштовних кредитів і прямих субсидій на розбудову країни з бюджету Євросоюзу. Ну обрали дегенерата в президенти. Це не дивина для центральної та східної Європи.
показати весь коментар
15.03.2026 22:52 Відповісти
+28
З такого ЕС гріх не вийти. А взагалі просто викиньте сміття з хати. Що там робить Угорщина яка відвертий ворог того ж ЕС?

Нащо туди тягнути ще і Сербію? Що це за критинізм
показати весь коментар
15.03.2026 22:43 Відповісти
+22
Не устану повторять - Эпоха фриков во всей красе. Мир котится в половой орган бабушки. Все, как и в канун второй мировой.
показати весь коментар
15.03.2026 22:45 Відповісти

Завантаження...

 
 