У Міноборони Польщі назвали Навроцького "васалом Орбана" після їхньої зустрічі
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик розкритикував президента Кароля Навроцького за зустріч із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо ZET.
Посадовець заявив, що така зустріч була недоречною.
Подробиці
Томчик негативно оцінив рішення президента та зазначив, що "президент Польщі стає нібито васалом Віктора Орбана".
За його словами, ще кілька місяців тому Навроцький відмовлявся від контактів із угорським прем’єром, однак згодом змінив свою позицію.
"Це показує, що немає жодної стабільності, якщо йдеться про політику, яку там проводять", – заявив він.
Що ще заявили у Міноборони
Заступник міністра також висловив думку, що президент Польщі "втягнувся в проросійський хаос" і не знає, як із нього вийти.
Він наголосив, що Угорщина має проросійський курс, і Польща не повинна брати з неї приклад.
На думку Томчика, саме Угорщина має орієнтуватися на Польщу, а не навпаки.
Заяви пролунали на тлі напружених відносин у Європі щодо політики Угорщини, яку часто критикують за позицію щодо Росії.
Дискусії навколо контактів польського керівництва з Будапештом тривають і викликають суперечки всередині країни.
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