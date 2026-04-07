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Вице-президент США Вэнс прибыл с визитом в Венгрию. ВИДЕО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Будапешт.
Об этом пишет венгерское издание 24.hu, передает Цензор.НЕТ.
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Издание Bloomberg сообщало, что Венгрия достигнет соглашения с Соединенными Штатами о масштабной закупке нефти во время визита Вэнса.
Ожидается, что о сделке будет объявлено на совместной пресс-конференции Вэнса и Виктора Орбана.
Журналисты отмечают, что визит происходит в особый момент, за несколько дней до воскресных парламентских выборов.
Что предшествовало?
- Напомним, недавно президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партию "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля.
- По данным СМИ, Вэнс примет участие в предвыборном митинге Орбана.
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А Венс, значить, тепер мураха для криси, чи хробак для щура.