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Вице-президент США Вэнс прибыл с визитом в Венгрию. ВИДЕО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Будапешт. 

Об этом пишет венгерское издание 24.hu, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Издание Bloomberg сообщало, что Венгрия достигнет соглашения с Соединенными Штатами о масштабной закупке нефти во время визита Вэнса.

Ожидается, что о сделке будет объявлено на совместной пресс-конференции Вэнса и Виктора Орбана.

Журналисты отмечают, что визит происходит в особый момент, за несколько дней до воскресных парламентских выборов.

Джей Ди Венс прибыл с визитом в Венгрию: что известно?
Джей Ди Венс прибыл с визитом в Венгрию: что известно?

Что предшествовало?

Автор: 

Венгрия (2647) визит (3242) Джей Ди Вэнс (220)
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Топ комментарии
+19
Орбан став мишею для лева, хоча швидше крисою для шакала.
А Венс, значить, тепер мураха для криси, чи хробак для щура.
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07.04.2026 12:47 Ответить
+16
цирк приїхав! Ура.
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07.04.2026 12:46 Ответить
+15
американська блоха на угорському щурі, який харчується з миски шакала.
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07.04.2026 12:50 Ответить

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