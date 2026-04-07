Вице-президент США Вэнс прибыл с визитом в Венгрию. ВИДЕО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Будапешт.

Об этом пишет венгерское издание 24.hu, передает Цензор.НЕТ.

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Издание Bloomberg сообщало, что Венгрия достигнет соглашения с Соединенными Штатами о масштабной закупке нефти во время визита Вэнса.

Ожидается, что о сделке будет объявлено на совместной пресс-конференции Вэнса и Виктора Орбана.

Журналисты отмечают, что визит происходит в особый момент, за несколько дней до воскресных парламентских выборов.





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