Віцепрезидент США Венс прибув із візитом до Угорщини. ВIДЕО

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув із візитом до Будапешту.

Про це пише угорське видання 24.hu, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Видання Bloomberg повідомляло, що Угорщина досягне угоди зі Сполученими Штатами щодо масштабної закупівлі нафти під час візиту Венса.

Очікується, що про угоду буде оголошено на спільній пресконференції Венса та Орбана.

Журналісти зазначають, що візит відбувається в особливий момент, за кілька днів до недільних парламентських виборів.





Що передувало?