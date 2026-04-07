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Віцепрезидент США Венс прибув із візитом до Угорщини. ВIДЕО
Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув із візитом до Будапешту.
Про це пише угорське видання 24.hu, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Видання Bloomberg повідомляло, що Угорщина досягне угоди зі Сполученими Штатами щодо масштабної закупівлі нафти під час візиту Венса.
Очікується, що про угоду буде оголошено на спільній пресконференції Венса та Орбана.
Журналісти зазначають, що візит відбувається в особливий момент, за кілька днів до недільних парламентських виборів.
Що передувало?
- Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп прямо закликав угорців голосувати за чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана і його партію "Фідес" на парламентських виборах, що відбудуться 12 квітня.
- За даними ЗМІ, Венс візьме участь у передвиборчому мітингу Орбана.
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А Венс, значить, тепер мураха для криси, чи хробак для щура.