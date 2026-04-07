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Новини Відео Вибори в Угорщині
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Віцепрезидент США Венс прибув із візитом до Угорщини. ВIДЕО

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув із візитом до Будапешту. 

Про це пише угорське видання 24.hu, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання Bloomberg повідомляло, що Угорщина досягне угоди зі Сполученими Штатами щодо масштабної закупівлі нафти під час візиту Венса.

Очікується, що про угоду буде оголошено на спільній пресконференції Венса та Орбана.

Журналісти зазначають, що візит відбувається в особливий момент, за кілька днів до недільних парламентських виборів.

Джей Ді Венс прибув із візитом до Угорщини: що відомо?
Джей Ді Венс прибув із візитом до Угорщини: що відомо?

Що передувало?

Автор: 

Угорщина (3045) візит (1782) Джей Ді Венс (221)
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Топ коментарі
+19
Орбан став мишею для лева, хоча швидше крисою для шакала.
А Венс, значить, тепер мураха для криси, чи хробак для щура.
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07.04.2026 12:47 Відповісти
+16
цирк приїхав! Ура.
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07.04.2026 12:46 Відповісти
+15
американська блоха на угорському щурі, який харчується з миски шакала.
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07.04.2026 12:50 Відповісти

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