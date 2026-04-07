Трамп и Орбан сделали больше всех, чтобы завершить войну в Украине, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп и Виктор Орбан - два лидера, которые сделали больше всего для того, чтобы положить конец войне в Украине.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с венгерским премьером в Будапеште, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мы слышали так много разговоров в европейских столицах о необходимости прекращения войны между Россией и Украиной, и мы, безусловно, с этим согласны. Война никогда бы не началась, если бы президент Трамп был президентом четыре года назад.
Но теперь, когда она уже идет, вероятно, двумя лидерами, которые сделали больше всего для того, чтобы фактически положить конец этому разрушительному конфликту, стали Дональд Трамп и Виктор Орбан в Венгрии. И они сделали это с помощью дипломатии, разговаривая с людьми, пытаясь понять, что нужно украинцам и россиянам, чтобы закончить войну", - сказал Вэнс.
Вице-президент сказал, что США намерены продолжать участвовать в этом процессе.
Что предшествовало?
- Напомним, недавно президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партию "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля.
- По данным СМИ, Вэнс примет участие в предвыборном митинге Орбана.
- Известно, что Вэнс прибыл в Будапешт 7 апреля.
Современные государства насчитывают десятки миллионов. Короче, ничего не изменится.
Зеботва так не вважає і ладна воювати до останнього чужими руками.
Отак би разом якби ви і здохли, мерзота *************.
Венс має на увазі "покласти край цьому руйнівному конфлікту" свідомо діючи на боці військового злочинця путлєра?
Наприклад - блокуванням допомоги Україні, рекетом - вимаганням 500 млрд. дол., скоєнням кримінальних злочинів, зокрема - збройного нападу із пограбуванням інкасаторів (українського інкасаторського вантажу валюти і золота), здійсненого бандитами ОЗУ Орбана на автомагістралі в Угорщині, під час офіційно погодженого проїзду по території Угорщини українських інкасаторських машин з Австрії в Україну?
- Орбан - дрвів Угорщини до найбіднішої країни ЕС
- Трамп - за рік грохнув найбільшу економіку світу
- Натаньяху - вів Ізраїль в череду безкінечних війн
......у них є хоч якісь досягнення? Просто убожества