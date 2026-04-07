Трамп и Орбан сделали больше всех, чтобы завершить войну в Украине, - Вэнс

Венс похвалил Орбана и Трампа во время визита в Венгрию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп и Виктор Орбан - два лидера, которые сделали больше всего для того, чтобы положить конец войне в Украине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с венгерским премьером в Будапеште, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Мы слышали так много разговоров в европейских столицах о необходимости прекращения войны между Россией и Украиной, и мы, безусловно, с этим согласны. Война никогда бы не началась, если бы президент Трамп был президентом четыре года назад.

Но теперь, когда она уже идет, вероятно, двумя лидерами, которые сделали больше всего для того, чтобы фактически положить конец этому разрушительному конфликту, стали Дональд Трамп и Виктор Орбан в Венгрии. И они сделали это с помощью дипломатии, разговаривая с людьми, пытаясь понять, что нужно украинцам и россиянам, чтобы закончить войну", - сказал Вэнс.

Вице-президент сказал, что США намерены продолжать участвовать в этом процессе.

Топ комментарии
У таких новинах читаю лише коментарі.
Частіше радують.
07.04.2026 15:23 Ответить
Трам - Орбан - Путин - Нетаньяху. Новая странная Ось зла.
07.04.2026 15:23 Ответить
схоже це хвороба заразна , можливо ящур головного мозку .
07.04.2026 15:24 Ответить
У таких новинах читаю лише коментарі.
Частіше радують.
07.04.2026 15:23 Ответить
Есть такое дело. В последнее время все новости про фицо, орбашу и тампакса ограничиваются чтением заголовка и комментариев.
07.04.2026 15:37 Ответить
коментар до цих клоунів лише один:

краще б жували !

.
07.04.2026 15:49 Ответить
Венс вже не знає у якого Сірка очі позичати, щоб брехня здавалася правдою...
07.04.2026 16:14 Ответить
Трам - Орбан - Путин - Нетаньяху. Новая странная Ось зла.
07.04.2026 15:23 Ответить
Це не "ось зла", а "психологічне "кільце Мьобіуса"...
07.04.2026 15:29 Ответить
амьобіуса...
07.04.2026 15:50 Ответить
Вы правы. Но добавьте туда ещё Иран. Сколько смертей и разрушений в Украине из-за этих ******* мусульманских фанатиков. Так что ирану по делам. А вообще, такое впечатление, что приближается пришествие антихриста.
07.04.2026 15:31 Ответить
Мир движется к глобальному правительству, а не к хаосу. Но всяким автономным странам это не нравится.
07.04.2026 15:35 Ответить
А если это правительство будет античеловеческим?
07.04.2026 15:51 Ответить
Все правительства такие.
07.04.2026 15:53 Ответить
Для обычного человека нормально жить в деревне 80 человек, где все родственники. Общества где живет несколько тысяч человек уже ненормальны. Супергосударства это 10-20 тысяч человек.
Современные государства насчитывают десятки миллионов. Короче, ничего не изменится.
07.04.2026 15:54 Ответить
Ага, к правительству или китайских комуняк или иранских чалмоносцев, но союз демократических стран пытается противостоять. Здается мне, что зло победит, потому что там население будет жрать траву, а все деньги власть пустит на войну. В демократическом лагере это не пройдет.
07.04.2026 16:00 Ответить
Я писал о глобальном правительстве. Без Китая, США, России или еще кого.
07.04.2026 16:01 Ответить
Иран воюет с США и Израилем. Не совсем вписывается. Странно это, но Трамп симпатизирует Путину явно не просто так, как и Нетаньяху не ссорится с Путиным.
07.04.2026 15:53 Ответить
Самое смешное что Орбан сделал карьеру на антисемитизме против Сороса, а теперь его главные друзья - евреи.
07.04.2026 15:34 Ответить
схоже це хвороба заразна , можливо ящур головного мозку .
07.04.2026 15:24 Ответить
+100500! -- Трамп головного мозку.
07.04.2026 15:33 Ответить
це, скоріше, щось ректальне...
07.04.2026 15:51 Ответить
І як воно дожило до своїх років без мозку?...
07.04.2026 15:26 Ответить
Чокнутий мерзотник.
07.04.2026 15:26 Ответить
Не похвалиш себе, хто тебе, бовдура, взагалі похвалить у житті ?
07.04.2026 15:30 Ответить
Спікер на цвинтарі.
07.04.2026 15:44 Ответить
Є-Бонат!
07.04.2026 15:30 Ответить
07.04.2026 15:32 Ответить
Ооо, трамп вже в одному ряді з цим невдахою...
07.04.2026 15:32 Ответить
Їх зусилля в допомозі )(уйлу дійсно вагомі.
07.04.2026 15:33 Ответить
Цинізму цих виродків немає меж ,сподіваюся це остані дні бикування орбана ,що до венса ця паскуда вірно служить трампу.
07.04.2026 15:33 Ответить
"Трамп та Орбан зробили найбільше, щоб завершити війну в Україні, - Венс".
Зеботва так не вважає і ладна воювати до останнього чужими руками.
07.04.2026 15:34 Ответить
Тобто, мерзота погоджується з тим, що Орбан зробив все, щоб закінчити війну? І ти при цьому чекаєш "братушек" чи плануєш втекти кудись до того, як вони вломляться у твій дім?
07.04.2026 15:58 Ответить
А ви чия ботва - трампутінсько-орбанівська?
07.04.2026 16:05 Ответить
запасаємся поп корном і спостерігаєм як трамп в істериці завершує війну в Ірані
07.04.2026 15:36 Ответить
Купь йому квиток на Марс, бо воно геть немісцеве.
07.04.2026 15:36 Ответить
Ще там таких довболобів не було.
07.04.2026 15:42 Ответить
яке воно мерзеННе
07.04.2026 15:37 Ответить
Цікавий факт. Язик Венса здатен вилизувати сраку Трампа три години поспіль без перериву на попити коли. За параметрами шершавості його язик другий на всій земній кулі (перший - в Пєскова).
07.04.2026 15:41 Ответить
Те, як Венс сам себе і своїх шистірок хвалить виглядає якось так
07.04.2026 15:41 Ответить
Колір слона схожий на колір краватки Орбана на фото
07.04.2026 15:54 Ответить
Чорна невдячність: про пуйла навіть не згадав.
07.04.2026 15:41 Ответить
з цим мудаком і не поспориш, шо Трамп шо Орбан роблять все шоб ця війна скінчилася як можна скоріше, і бажано перемогою Путіна
07.04.2026 15:42 Ответить
Так і є: ніхто так старанно не товк жертву по голові, допомагаючи маньяку.
Отак би разом якби ви і здохли, мерзота *************.
07.04.2026 15:48 Ответить
Венс такой же длб как и его ипанутый шеф..Больше всего для завершения войны сделал корейский пончик и куйло,которое эту самую войну и начало,чтобы ее не было,с его же слов-это ж каждый знает..Орбан-это просто нефтесос и газосос куйловский
07.04.2026 15:48 Ответить
"...Але тепер, коли вона вже йде, ймовірно, двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб фактично покласти край цьому руйнівному конфлікту, стали Дональд Трамп і Віктор Орбан в Угорщині..." Джерело: https://censor.net/ua/n3609300

Венс має на увазі "покласти край цьому руйнівному конфлікту" свідомо діючи на боці військового злочинця путлєра?
Наприклад - блокуванням допомоги Україні, рекетом - вимаганням 500 млрд. дол., скоєнням кримінальних злочинів, зокрема - збройного нападу із пограбуванням інкасаторів (українського інкасаторського вантажу валюти і золота), здійсненого бандитами ОЗУ Орбана на автомагістралі в Угорщині, під час офіційно погодженого проїзду по території Угорщини українських інкасаторських машин з Австрії в Україну?
07.04.2026 16:14 Ответить
Якщо переможе Орбан, поїдуть угорці звільняти Ормузьку протоку. Послуга за послугу.
07.04.2026 15:51 Ответить
Бо інакше будуть лякати угорським підводним флотом.
07.04.2026 15:53 Ответить
Перданув ***** і ходить довольний!
07.04.2026 15:54 Ответить
07.04.2026 15:59 Ответить
Венс абсолютно правий: вони справді роблять ,,найбільше''. Тільки не для миру, а для капітуляції. Їхній ,,шлях до миру'' - це автобан, прокладений через суверенітет України прямо до порога путіна. Це не дипломатія, це спроба продати цілу країну за право сфотографуватися з диктатором і назвати це ,,великою угодою''.За словами того ж самого Венса, їхня стратегія і план- це ,Просто здайтеся''... . Це все одно що ,,мирити'' жертву з маніяком, просто зв'язавши жертві руки, щоб вона не заважала процесу ,,завершення'' конфлікту. Цs двоє постійно блокували допомогу Украіні, поки на фронті закінчувалися снаряди,-це ж був такий хитрий хід і логіка : якщо в солдата немає чим стріляти, він тим швидше ,,завершить'' війну - щоправда, у братській могилі. Якщо під ,,завершенням війни'' мати на увазі сценарій, де Україна просто зникає з мапи, то ці двоє таки справді зробили ,,найбільше''. Їхній план настільки геніальний у своїй простоті, що його можна викарбувати на надгробку міжнародного права...
07.04.2026 16:01 Ответить
Скоріш би вибори в Угорщині та США. Обох за грати.
07.04.2026 16:02 Ответить
А ще і всіх трампівських придворних холуїв.
07.04.2026 16:09 Ответить
Театр абсурду, як тут не згадати м.задорнова(горіти йому в пеклі) про американців...
07.04.2026 16:11 Ответить
Ну просто нерафіноване необтесане мудило. Тупе, як колода. І безпринципне.
07.04.2026 16:12 Ответить
Та він, венс, теж ********, як і його бос.
07.04.2026 16:14 Ответить
ТА ГОДІ!!!....над убогими сміятись)

- Орбан - дрвів Угорщини до найбіднішої країни ЕС
- Трамп - за рік грохнув найбільшу економіку світу
- Натаньяху - вів Ізраїль в череду безкінечних війн

......у них є хоч якісь досягнення? Просто убожества
07.04.2026 16:16 Ответить
А чому вже не згадуєте за третього голуба миру, за пуйла.
07.04.2026 16:21 Ответить
Можна вимірювати Ідіотизм у 'трампах', маразм у 'венсах'. Не помилишся.
07.04.2026 16:21 Ответить
Руда мавпа 🐒 і підкацапська миша 🐭 зробили найбільше, щоб кровопролиття й надалі продовжувалось, тому що надихають ***** на злочини.
07.04.2026 16:22 Ответить
Для миру найбільше зробили Бідон та Борис Джонсон
07.04.2026 16:23 Ответить
 
 