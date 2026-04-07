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Новини Припинення війни Вибори в Угорщині
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Трамп та Орбан зробили найбільше, щоб завершити війну в Україні, - Венс

Венс похвалив Орбана і Трампа під час візиту в Угорщину

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп та Віктор Орбан є двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб припинити війну в Україні.

Про це він заявив під час пресконференції із угорським прем'єром в Будапешті, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми чули так багато розмов у європейських столицях про необхідність припинення війни між Росією та Україною, і ми, безумовно, з цим згодні. Війна ніколи б не розпочалася, якби президент Трамп був президентом чотири роки тому.

Але тепер, коли вона вже йде, ймовірно, двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб фактично покласти край цьому руйнівному конфлікту, стали Дональд Трамп і Віктор Орбан в Угорщині. І вони зробили це за допомогою дипломатії, розмовляючи з людьми, намагаючись зрозуміти, що потрібно українцям і росіянам, щоб закінчити війну", - сказав Венс.

Віцепрезидент сказав, що США збираються продовжувати брати участь у цьому процесі.

Читайте: США передали Ірану умови перемир’я через посередників, - ЗМІ

Що передувало?

Читайте: "Президент має певний оптимізм": Венс розповів про нове доручення Трампа щодо війни Росії проти України

Автор: 

Угорщина (3045) США (26923) Трамп Дональд (9072) Орбан Віктор (953) Джей Ді Венс (221)
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Топ коментарі
+37
У таких новинах читаю лише коментарі.
Частіше радують.
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07.04.2026 15:23 Відповісти
+20
схоже це хвороба заразна , можливо ящур головного мозку .
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07.04.2026 15:24 Відповісти
+19
Есть такое дело. В последнее время все новости про фицо, орбашу и тампакса ограничиваются чтением заголовка и комментариев.
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07.04.2026 15:37 Відповісти

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