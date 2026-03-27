Выборы в Венгрии
Дипломаты ЕС надеются на поражение Орбана на выборах, но не ожидают резких изменений курса Венгрии, – Reuters

В Европейском Союзе надеются на поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, но в то же время не ожидают радикальных изменений в политике страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

По данным агентства, журналисты пообщались с более чем десятком действующих и бывших чиновников, знакомых с отношениями ЕС и Венгрии.

Разочарование в политике Орбана

Многие собеседники, говорившие на условиях анонимности, открыто выразили разочарование политикой венгерского премьера.

В частности, Орбан неоднократно вызывал напряженность в отношениях с ЕС, в том числе после блокирования решения о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

"Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. С нашей стороны надежда на то, что Орбана удастся убедить, исчезла", - заявил один из дипломатов ЕС.

Ожидания от выборов

В случае поражения Орбана европейские дипломаты надеются на разблокирование ключевых решений, в частности относительно финансовой помощи Украине и санкций против России.

В то же время в ЕС прямо не скрывают своих ожиданий относительно результатов голосования.

"Я думаю, что все надеются, что Орбан проиграет", – отметил один из дипломатов.

Осторожность в отношении возможных изменений

Несмотря на это, в Брюсселе не уверены, что смена власти приведет к кардинальному пересмотру политики Венгрии.

В частности, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, по оценкам чиновников, может остаться критичным к вопросам миграции и расширения ЕС.

"Разница будет больше в тоне высказываний, чем в сути", – отметил один из дипломатов.

Без ожидания "революции"

Некоторые собеседники агентства считают, что даже в случае смены власти курс Венгрии не претерпит существенных изменений.

В то же время представители команды Мадяра заявляют, что разница будет заключаться в подходе – вместо политического давления на ЕС новая власть сосредоточится на защите национальных интересов Венгрии.

не кришить батон на Мадяра - це нормальна людина

27.03.2026 10:18 Ответить
Угорщина НЕ МОЖЕ змінити свій курс.

- це мала нища країна без майбутнього сенс якої в дотаціях ЕС
- дотації ЕС тим більші чим менше вони діляться і тому Україну в ЕС Угорщині не треба
- оскільки це країна нища їй треаб дешевий російський енергоресурс

ВСе просто
27.03.2026 10:20 Ответить
Зачем еще всем этим странам ЕС, они могут существовать только на дотациях.
27.03.2026 10:40 Ответить
По факту предвиборча риторика часто не збігається з діями після обрання!
Трамп обіцяв закінчити війну за три дні, Мерц обіцяв дати Тауруси...
Так буде і Мадяром...
27.03.2026 10:29 Ответить
Рассчитывать на изменения не стоит, но они явно будут.
27.03.2026 11:00 Ответить
 
 