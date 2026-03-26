Венгрия может выйти из ЕС в случае победы Орбана на выборах, - Мадяр

Венгерский оппозиционный политик и лидер партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что Венгрия может выйти из Европейского Союза в случае победы партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" на предстоящих выборах.

По словам Мадяра, руководство "Фидес" уже предложило создать коалицию правой партии "Наша Родина".

Читайте: Оппозиционная "Тиса" опережает партию Орбана на 23 процентных пункта, — опрос

Коалиция может изменить курс страны

Оппозиционный политик подчеркнул, что такая коалиция может привести к выходу Венгрии из ЕС.

"Такая коалиция будет означать выход Венгрии из Европейского Союза", – заявил Мадяр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп агитирует венгров: Выходите и голосуйте за Орбана в апреле

Выборы как решающий момент

Он подчеркнул, что парламентские выборы фактически станут выбором геополитического курса страны.

По его словам, голосование определит, останется ли Венгрия членом ЕС или изменит направление развития.

Напряженность перед выборами

На фоне предвыборной кампании власти Венгрии усилили критику в адрес Украины.

В то же время западные СМИ предполагают, что результаты выборов могут быть оспорены, а в случае поражения действующей власти не исключаются политические обострения.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка сообщил, что разблокировать кредит от Европейского Союза на 90 млрд евро будет легче после проведения в апреле выборов в Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан и Мадяр провели масштабные митинги в Будапеште перед выборами