Венгрия может выйти из ЕС в случае победы Орбана на выборах

Венгерский оппозиционный политик и лидер партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что Венгрия может выйти из Европейского Союза в случае победы партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" на предстоящих выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Петер Мадяр в своих соцсетях. 

По словам Мадяра, руководство "Фидес" уже предложило создать коалицию правой партии "Наша Родина".

Коалиция может изменить курс страны

Оппозиционный политик подчеркнул, что такая коалиция может привести к выходу Венгрии из ЕС.

"Такая коалиция будет означать выход Венгрии из Европейского Союза", – заявил Мадяр.

Выборы как решающий момент

Он подчеркнул, что парламентские выборы фактически станут выбором геополитического курса страны.

По его словам, голосование определит, останется ли Венгрия членом ЕС или изменит направление развития.

Напряженность перед выборами

На фоне предвыборной кампании власти Венгрии усилили критику в адрес Украины.

В то же время западные СМИ предполагают, что результаты выборов могут быть оспорены, а в случае поражения действующей власти не исключаются политические обострения.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка сообщил, что разблокировать кредит от Европейского Союза на 90 млрд евро будет легче после проведения в апреле выборов в Венгрии.

дуже смішно Угорщина вийде з ЄС... тоді буде кінець дотацій, паспортний контроль і торгівля з обмеженнями. Так і бачу як дотаційна угорщина ще більше обмежує собі ринок збуту
26.03.2026 15:50 Ответить
Порівнювати Велику Британію з Угорщиною, це як порівнювати Туреччину з Ліваном.
26.03.2026 16:07 Ответить
Звиздить, як усі мадяри. Населення Орбана порве моментально. Тут ніяка агітація не допоможе. Їм в Європі добре. Бо в самих інфляція.
26.03.2026 15:51 Ответить
Англійці ж вийшли з ЕС і добре себе чухають.
I мігрантів силою запихати не будуть.
26.03.2026 15:58 Ответить
Ну, на рахунок "добре" то ще то питання
Та і Великобританія не залежала від грошей ЄС.
26.03.2026 16:07 Ответить
Хто розумніший той і біжить із цього гнилого ЕС.
Майбутнє дуже мутне у них. Якщо угорці звідти вийдуть, то більшою буде подяка громадян у майбутньому.
26.03.2026 16:12 Ответить
Ти ідіот, громадяни Угорщини в такому випадку втратять дозволи на проживання та роботу в країнах ЄС, а вони тільки там і заробляють. ВБ доречі брексіт обходиться в 300 млрд на рік, і кожен рік все дорожче. Купа програм фінансувалася ЄС. Зараз їх немає.
26.03.2026 16:18 Ответить
він не ідіот, він систематично займається підбурюванням, та знецінює все що стосується України, українства, демократії, допомоги Україні. Якщо коротко, це черговий агент фсб чи гру, неважливо. Головне, що адміни цензора його не блокують. Не знаю, чи то в них руки зі сраки, чи може заодно.
26.03.2026 16:47 Ответить
То звичайний, стандартний кацап.
26.03.2026 17:09 Ответить
"попутного вам... в спину"
рузький композитор Глінка

.
26.03.2026 16:19 Ответить
Бігти з ЕС можна тіко в одну сторону, до москви, ви нас туди кличите?
26.03.2026 16:21 Ответить
і несумнівайтеся, це кацапське лайно.
26.03.2026 16:48 Ответить
зайвохромосомне. в будку!
26.03.2026 17:27 Ответить
по-перше, Великобританія почувається після брекситу недобре
по-друге, не рівняйте Великобританії з Угорщиною

не Угорщина вийде, в
Угорщину вийдуть, приберуть як кішкачу путінську гівняшку з європейського тапка

.
26.03.2026 16:10 Ответить
Зато англійці проводять свою незалежну політику, не оглядаючись на це безмовне стадо з Ес.
26.03.2026 16:18 Ответить
ги-ги:

холодний погляд геополітика з Нарьян-Мара

.
26.03.2026 16:21 Ответить
КНДР тоже.
26.03.2026 16:22 Ответить
Ага у британцев нет под боком рашки или ты думаешь , что раша тебе позволит проводить Украине свою независимую политику. А может ты хочешь , чтобы нашей украинской политикой опять раша опекалась
26.03.2026 17:20 Ответить
Тим більше, що мадяри в Європі - це історично інородне тіло.
26.03.2026 17:11 Ответить
https://forbes.ua/svit/zhittya-pislya-brekzitu-abo-chomu-v-britanii-spravi-girshi-nizh-v-evrosoyuzi-analizue-new-york-times-01022023-11446 Життя після Брекзиту, або Чому в Британії справи гірші, ніж у Євросоюзі
26.03.2026 16:26 Ответить
Не порівнюй прутень із пальцем - Британію (ядерна держава) і хуторянську Мадярщину
26.03.2026 16:30 Ответить
Ага вышли .Но теперь соцопросы показывают что зря 😁
26.03.2026 17:17 Ответить
Главное переизбраться, а там кацапия поможет наладить диктатуру и ... гудбай ЕС.
26.03.2026 16:00 Ответить
так для того Мадяр й говорить - щоб мадярам вночі снився вихід з ЄС

.
26.03.2026 16:11 Ответить
Навіть не знаю що Україні ліпше буде від цих варіантів.
26.03.2026 15:51 Ответить
Мій шеф втік від податків жити в Угорщину))Купив за швейцарські гроші мало неизамок,а що тепер?)))
26.03.2026 15:53 Ответить
Це була б дуже гарна новина, але щось ніФуя не вірю в таке щастя.
26.03.2026 15:55 Ответить
Орбан піде до Таможеннага союзу з ******* і самозванним, замість Арменії!!
Там же і нафта у його родичів з Ханти-Мансійська….
26.03.2026 15:56 Ответить
Во дайоть, студент!
26.03.2026 16:03 Ответить
правильно дойот !
щоб мадярів холодним потом перед виборами пробило.

.
26.03.2026 16:24 Ответить
Думаю це мало ймовірно: "Не з нашим щастям"))))
26.03.2026 16:10 Ответить
Орбан вийде з ЄС - підірветься і всім табором на землю предків
26.03.2026 16:11 Ответить
Нікуди вони не вийдуть, піздуни ще ті, без грошей ЄС вони далеко не розженуться!
26.03.2026 16:22 Ответить
вони думають пуйло їх кормить буде
26.03.2026 16:27 Ответить
от тоді точно до мудяр прийде Пісец
26.03.2026 16:26 Ответить
Якто кажуть - "Грядуть лихі часи"...
Усе може статись...
26.03.2026 16:27 Ответить
за німі другіє пріходят ,оні будут также трудни
26.03.2026 16:29 Ответить
Легких часів взагалі небуває!
Але іноді fatum може здивувати приємною несподіванкою, у вигляді епічних п*здюлєй некрасівим п*дарасм...
26.03.2026 16:47 Ответить
Главное шобы Мадяр почаще напоминал шо из-за х-лососа ***** ЕС заблокировал 16 лярдов помощи.
26.03.2026 16:28 Ответить
А угорці знають, що якщо вони вийдуть з ЄС то дотації на їхню недодержаву будуть хіба що від кацапів, а кацапи як завжди наобіцяють потім кинуть. Може так трапитись шо рано чи пізно кацапня знову зробе ньЄвінноЄ ліцо і знову буде просити ножки буша у США обіцяючи за це дешеву нафту та демократичний розвиток. Але кац є кац, після того як його нагодують, напоють йому знов і знов імперська моча буде бити в голову.
26.03.2026 16:28 Ответить
Ну то нехай перемагає. Але щоб неодмінно вийшла!!!
26.03.2026 16:42 Ответить
Де ж вони тоді харчєвацца будуть? 😂
26.03.2026 16:49 Ответить
Наближаються вибори, кожний кандидат витягає з рукава страшні і ще страшніші аргументи. Припускаю це ще не все, ще почуємо прогнози апокаліпсіса від кандидатів. Ото мадярське населення трусить, ото їм баки забивають! Запекла боротьба. Спокійно стежимо, не пареймаємося, панове. Нам своє робить. Слава Україні!
26.03.2026 16:57 Ответить
Навіщо їм виходити коли пропутінець орбан тим ЄС крутить, як "циган сонцем"..
26.03.2026 17:17 Ответить
 
 