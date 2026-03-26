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Новини Вибори в Угорщині
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Угорщина може вийти з ЄС у разі перемоги на виборах Орбана, – Мадяр

Угорщина може вийти з ЄС у разі перемоги Орбана на виборах

Угорський опозиційний політик і лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Угорщина може вийти з Європейського Союзу у разі перемоги партії прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" на майбутніх виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Петер Мадяр у своїх соцмережах. 

За словами Мадяра, керівництво "Фідес" уже запропонувало створити коаліцію правій партії "Наша Батьківщина".

Читайте: Опозиційна "Тиса" переганяє партію Орбана на 23 відсоткові пункти, - опитування

Коаліція може змінити курс країни

Опозиційний політик наголосив, що така коаліція може призвести до виходу Угорщини з ЄС.

"Така коаліція означатиме вихід Угорщини з Європейського Союзу", – заявив Мадяр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп агітує угорців: Виходьте і голосуйте за Орбана у квітні

Вибори як вирішальний момент

Він підкреслив, що парламентські вибори фактично стануть вибором геополітичного курсу країни.

За його словами, голосування визначить, чи залишиться Угорщина членом ЄС, чи змінить напрям розвитку.

Напруження перед виборами

На тлі виборчої кампанії влада Угорщини посилила критику на адресу України.

Водночас західні ЗМІ припускають, що результати виборів можуть бути оскаржені, а у разі поразки чинної влади не виключаються політичні загострення.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, віцепрем’єр з євроінтеграції Тарас Качка повідомив, що розблокувати кредит від Європейського Союзу на 90 млрд євро буде легше після проведення у квітні виборів в Угорщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан і Мадяр провели масштабні мітинги у Будапешті перед виборами

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Угорщина (3040) вибори (6792) Орбан Віктор (953) Мадяр Петер (112)
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Топ коментарі
+19
дуже смішно Угорщина вийде з ЄС... тоді буде кінець дотацій, паспортний контроль і торгівля з обмеженнями. Так і бачу як дотаційна угорщина ще більше обмежує собі ринок збуту
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26.03.2026 15:50 Відповісти
+17
Порівнювати Велику Британію з Угорщиною, це як порівнювати Туреччину з Ліваном.
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26.03.2026 16:07 Відповісти
+9
Ну, на рахунок "добре" то ще то питання
Та і Великобританія не залежала від грошей ЄС.
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26.03.2026 16:07 Відповісти

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