Угорщина може вийти з ЄС у разі перемоги на виборах Орбана, – Мадяр

Угорський опозиційний політик і лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Угорщина може вийти з Європейського Союзу у разі перемоги партії прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" на майбутніх виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Петер Мадяр у своїх соцмережах.

За словами Мадяра, керівництво "Фідес" уже запропонувало створити коаліцію правій партії "Наша Батьківщина".

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Коаліція може змінити курс країни

Опозиційний політик наголосив, що така коаліція може призвести до виходу Угорщини з ЄС.

"Така коаліція означатиме вихід Угорщини з Європейського Союзу", – заявив Мадяр.

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Вибори як вирішальний момент

Він підкреслив, що парламентські вибори фактично стануть вибором геополітичного курсу країни.

За його словами, голосування визначить, чи залишиться Угорщина членом ЄС, чи змінить напрям розвитку.

Напруження перед виборами

На тлі виборчої кампанії влада Угорщини посилила критику на адресу України.

Водночас західні ЗМІ припускають, що результати виборів можуть бути оскаржені, а у разі поразки чинної влади не виключаються політичні загострення.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, віцепрем’єр з євроінтеграції Тарас Качка повідомив, що розблокувати кредит від Європейського Союзу на 90 млрд євро буде легше після проведення у квітні виборів в Угорщині.

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