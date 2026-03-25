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Новини Вибори в Угорщині
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Опозиційна "Тиса" переганяє партію Орбана на 23 відсоткові пункти, - опитування

Партія Мадяра пішла у відрив від Орбана на 23 пункти

Угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти. 

Про це свідчать результати опитування Median, проведеного на замовлення видання HVG, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Опозиція збільшила відрив

Свіжі результати соціологічного дослідження фіксують зростання підтримки "Тиси", порівняно з минулим місяцем – тоді відрив опозиційної партії від "Фідес" становив 20 відсоткових пунктів.

  • Електоральні симпатії угорців, які вирішили проголосувати, розподілилися таким чином: 58% за опозиційну "Тису" проти 35% за правлячу "Фідес".
  • Серед усіх виборців, а не лише тих, хто визначився, партію "Тиса" підтримали 46%, тоді як партію "Фідес" – 30%.

Читайте також: Трамп агітує угорців: Виходьте і голосуйте за Орбана у квітні

Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. 

Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3039) вибори (6792) Орбан Віктор (953) Мадяр Петер (111)
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Топ коментарі
+16
Маю надію що жаба перебереться жити на масковські болота десь коло вітямби януковського.
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25.03.2026 18:21 Відповісти
+9
Вітю в Будапешті чекає кіча.
Віта на кічу дуже не хоче,
Тому верещіть та істерично регоче.
Несе куйню та плює всім в очі.
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25.03.2026 18:43 Відповісти
+8
Клуб епштейна
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25.03.2026 18:24 Відповісти

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