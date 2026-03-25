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Опозиційна "Тиса" переганяє партію Орбана на 23 відсоткові пункти, - опитування
Угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свій відрив від політичної сили "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 23 відсоткові пункти.
Про це свідчать результати опитування Median, проведеного на замовлення видання HVG, повідомляє Цензор.НЕТ.
Опозиція збільшила відрив
Свіжі результати соціологічного дослідження фіксують зростання підтримки "Тиси", порівняно з минулим місяцем – тоді відрив опозиційної партії від "Фідес" становив 20 відсоткових пунктів.
- Електоральні симпатії угорців, які вирішили проголосувати, розподілилися таким чином: 58% за опозиційну "Тису" проти 35% за правлячу "Фідес".
- Серед усіх виборців, а не лише тих, хто визначився, партію "Тиса" підтримали 46%, тоді як партію "Фідес" – 30%.
Вибори в Угорщині
Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше видання The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки писало, що російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для впливу на вибори в Угорщині.
- Напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
- Раніше повідомлялося, що Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.
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Віта на кічу дуже не хоче,
Тому верещіть та істерично регоче.
Несе куйню та плює всім в очі.