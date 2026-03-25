Україна має стати "буферною зоною". У НАТО чи ЄС вона не буде, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україну слід зробити "буферною зоною", а членом НАТО Київ не зможе стати через "нову реальність".

Про це політик сказав в інтерв'ю австралійському підприємцю і блогеру Маріо Навфалу, передає Цензор.НЕТ.

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Про "буферну зону"

За його словами, період розширення НАТО на схід вже завершився, тому Україна має виконувати роль "буферної зони".

"Західні країни почали змінювати свою думку і говорити, що така буферна зона, якою була Україна, має приєднатися і до НАТО, і до Європейського Союзу. А росіяни сказали: "Хлопці, ми вже не такі слабкі, як раніше. Зараз ми сильні. Якщо ви наблизитеся до наших кордонів, ми вважатимемо це питанням безпеки". Ми не розглядаємо це як питання свободи нації чи суверенітету нації. Це питання безпеки Росії. І вони чітко заявили: якщо ви переозброїте українців, практично чи якщо вони будуть в НАТО, у Росії не залишиться іншого вибору, як завдати удару. Тож вони говорили про це роками, а ми казали: "Ні, ні, ні, це просто блеф".

А потім росіяни зробили те, що зробили. Тож питання на майбутнє полягає в тому, чи належить ця територія, яка називається Україною, Заходу, чи залишиться вона такою, чи повернеться до попереднього статусу буферної зони", - заявив прем'єр Угорщини.

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Орбан вважає, що Україна має стати "буферною зоною", щоб у майбутньому уникнути можливої війни Європи з Росією. Також, на його думку, Україну не можна прийняти й до Європейського Союзу.

"Єдиний розумний крок — це переглянути стратегію і вирішити, щоб Україна знову стала буферною зоною. Якщо ми це зробимо, ми зможемо поліпшити ситуацію, налагодити ділові відносини з Росією, укласти угоди з питань безпеки, торгівлі, енергетики та інших питань. Тоді між Росією та Європою можуть скластися розумні та взаємовигідні відносини", - стверджує він.

Про Донбас

Орбан додав, що попри боротьбу України, Росія досягне своїх цілей в окупації українських територій.

"Росія отримає його [Донбас] будь-якими засобами. Тож питання в тому, як ми можемо на це реагувати. Тому краще реагувати якомога швидше, бути готовими до переговорів, вести переговори про мир, ніж продовжувати боротьбу. Саме на цьому наполягав президент США Трамп", - сказав угорський прем'єр.

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