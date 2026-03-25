Угорщина припиняє постачання газу в Україну, поки не буде розблоковано "Дружбу", - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що припиняє поставки газу до України.

Про це він повідомив у зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, Україна вже 30 днів нібито блокує роботу нафтопроводу "Дружба".

"Заради подолання нафтової блокади та забезпечення енергетичної безпеки Угорщини зараз необхідні нові заходи. Тому ми поступово зупиняємо постачання газу з Угорщини в Україну, а обсяги газу, що залишаться у нас, - закладемо в сховища.

Доки Україна не даватиме нафту, вона не отримуватиме газ із боку Угорщини", - сказав прем'єр Угорщини.

Орбан також звинуватив Україну в атаках на південний газопровід, який забезпечує Угорщину.

"Тому замість українців ми зараз наповнюємо угорські газосховища. Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо пільгову ціну на бензин та знижену ціну на газ", - додав він.

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Блокування допомоги та питання "Дружби"

Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.

Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. "Нафтогаз" повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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