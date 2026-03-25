Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину, пока не будет разблокирован "Дружба", - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращает поставки газа в Украину.

Что известно?

По его словам, Украина уже 30 дней якобы блокирует работу нефтепровода "Дружба".

"Для преодоления нефтяной блокады и обеспечения энергетической безопасности Венгрии сейчас необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно останавливаем поставки газа из Венгрии в Украину, а объемы газа, которые останутся у нас, — заложим в хранилища.

Пока Украина не будет поставлять нефть, она не будет получать газ из Венгрии", — сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан также обвинил Украину в атаках на южный газопровод, который снабжает Венгрию.

"Поэтому вместо украинцев мы сейчас наполняем венгерские газохранилища. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним льготную цену на бензин и сниженную цену на газ", — добавил он.

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

і газ цей скоріш за все російський???звідки у орбана газ,ну якщо не жити на одному горосі
Поставки газу здійснюють приватні фірми. орбан до цього немає відношення.
Вітюша ще трохи поізгаляєцца. Є час.
Вітюша ще трохи поізгаляєцца. Є час.
25.03.2026 11:50 Ответить
Зеленський зробить усе можливе, щоб Орбана знову вибрали.
25.03.2026 13:31 Ответить
і газ цей скоріш за все російський???звідки у орбана газ,ну якщо не жити на одному горосі
25.03.2026 11:52 Ответить
це американський газ, і Вітя його краде
25.03.2026 12:49 Ответить
хмм,цікаво.....це ваша суб'єктивна думка чи є якісь докази??
25.03.2026 12:55 Ответить
Поставки газу здійснюють приватні фірми. орбан до цього немає відношення.
25.03.2026 11:56 Ответить
Так і нафту , по нафтопроводу "дружба" , отримувала приватна фірма !
25.03.2026 13:21 Ответить
Щоб ти надихався того газу і здох, враже угорський...
25.03.2026 11:59 Ответить
Розраховує, що під вибори відновлять, і буде записано, як потужну перемогу Зе-мадяра.
25.03.2026 12:01 Ответить
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕орбан Іди нах.й чьорт👿
25.03.2026 12:12 Ответить
Гумовый нацюцюрник.
25.03.2026 12:13 Ответить
Напевно, його інструктує Трамп.
25.03.2026 12:13 Ответить
Може ця жаба здохне до виборів від власного яду.
25.03.2026 12:17 Ответить
давай, давай...дрочи..не довго тобі залишилось...
25.03.2026 12:20 Ответить
пардонне-муа, а звідки в угорщини ґаз?
25.03.2026 12:22 Ответить
Так дуже вже багато набздів цей виродок!
25.03.2026 12:24 Ответить
Турецьким потоком з рф отримують.
25.03.2026 13:29 Ответить
Зупини ще сонце щоб не світило на Україну.
25.03.2026 12:28 Ответить
Абсолютно логічне рішення.
25.03.2026 13:33 Ответить
Ну тоді з південним потоком можеш попрощатись. Угорщина теж залишиться без газу.
25.03.2026 13:34 Ответить
 
 