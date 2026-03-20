Он ведет себя как 6-летний ребенок: лидеры ЕС разделились на две группы, убеждая Орбана, - Politico

Лидеры ЕС разделились на две группы, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить кредит в размере 90 млрд евро для Украины.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Орбан отказался от обещания, данного на саммите в декабре, относительно одобрения кредита.

По словам лидеров, этим он подрывает саму основу принятия решений ЕС, которая зависит от соблюдения правительствами жестких обязательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан и Фицо отказались поддержать выводы саммита Евросовета о помощи Украине

Канцлер Германии Мерц отметил, что Орбан этим "нарушает один из фундаментальных принципов нашего сотрудничества".

Лидеры ЕС разделились на две группы, чтобы убедить Орбана изменить свое мнение. В то же время большинство лидеров ЕС усилили давление на венгерского политика.

"Это была очень, очень жесткая критика, и ощущение было такое, что так просто не может продолжаться. Я никогда не слышал такой жесткой критики на саммите ЕС в отношении кого-либо, никогда", - сказал премьер Швеции Кристерсон.

Некоторые лидеры попробовали противоположный подход. Так, премьер-министр Италии Мелони и премьер-министр Бельгии Де Вевер попытались апеллировать к эго Орбана, сочувственно высказываясь о понимании его позиции.

Читайте также: Мерц осудил блокирование Венгрией 90 млрд евро для Украины

"Вы должны относиться к нему как к шестилетнему ребенку, вы должны подстраиваться под него", - сказал один из дипломатов.

Ставка заключается в том, что так или иначе все изменится после того, как венгры пойдут на выборы 12 апреля. Если Орбан проиграет, то его преемник может быть заинтересован в снятии препятствий со стороны Будапешта в обмен на выделение средств ЕС, говорится в материале.

"Франция и Германия не хотели тратить слишком много времени или политического капитала, чтобы убедить Орбана на саммите в четверг, и не имели никакого желания помогать его предвыборной кампании", - говорит собеседник издания.

Читайте: Поведение европейцев безумие. Мы не выживем без российской нефти, - Орбан

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокировка решений ЕС по Украине неприемлема, - премьер Бельгии к Веверу