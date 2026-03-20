Он ведет себя как 6-летний ребенок: лидеры ЕС разделились на две группы, убеждая Орбана, - Politico
Лидеры ЕС разделились на две группы, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить кредит в размере 90 млрд евро для Украины.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Издание отмечает, что Орбан отказался от обещания, данного на саммите в декабре, относительно одобрения кредита.
По словам лидеров, этим он подрывает саму основу принятия решений ЕС, которая зависит от соблюдения правительствами жестких обязательств.
Канцлер Германии Мерц отметил, что Орбан этим "нарушает один из фундаментальных принципов нашего сотрудничества".
Лидеры ЕС разделились на две группы, чтобы убедить Орбана изменить свое мнение. В то же время большинство лидеров ЕС усилили давление на венгерского политика.
"Это была очень, очень жесткая критика, и ощущение было такое, что так просто не может продолжаться. Я никогда не слышал такой жесткой критики на саммите ЕС в отношении кого-либо, никогда", - сказал премьер Швеции Кристерсон.
Некоторые лидеры попробовали противоположный подход. Так, премьер-министр Италии Мелони и премьер-министр Бельгии Де Вевер попытались апеллировать к эго Орбана, сочувственно высказываясь о понимании его позиции.
"Вы должны относиться к нему как к шестилетнему ребенку, вы должны подстраиваться под него", - сказал один из дипломатов.
Ставка заключается в том, что так или иначе все изменится после того, как венгры пойдут на выборы 12 апреля. Если Орбан проиграет, то его преемник может быть заинтересован в снятии препятствий со стороны Будапешта в обмен на выделение средств ЕС, говорится в материале.
"Франция и Германия не хотели тратить слишком много времени или политического капитала, чтобы убедить Орбана на саммите в четверг, и не имели никакого желания помогать его предвыборной кампании", - говорит собеседник издания.
Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"
Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.
Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.
Атака РФ на нефтепровод "Дружба"
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
-
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
-
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
-
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
-
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він працює на РФ і працює уже багато років. Він дістає бабло і працює дістаючи чітку вказівку - шкодити Україні і ЕС
"Франція та Німеччина не бажали витрачати забагато часу чи політичного капіталу, щоб переконати Орбана на саміті в четвер, і не мали ніякого бажання допомогти його виборчій кампанії"
Все все видят и понимают, но ничего не делают с этой системной ошибкой....
Він не вередлива дитина, він прокацапський агент і ворог не тільки України, але і ЄС! 🤬