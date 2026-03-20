Цензор.НЕТ
Новости
Он ведет себя как 6-летний ребенок: лидеры ЕС разделились на две группы, убеждая Орбана, - Politico

Как лидеры ЕС убеждали Орбана предоставить кредит Украине

Лидеры ЕС разделились на две группы, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить кредит в размере 90 млрд евро для Украины.

Издание отмечает, что Орбан отказался от обещания, данного на саммите в декабре, относительно одобрения кредита.

По словам лидеров, этим он подрывает саму основу принятия решений ЕС, которая зависит от соблюдения правительствами жестких обязательств.

Канцлер Германии Мерц отметил, что Орбан этим "нарушает один из фундаментальных принципов нашего сотрудничества".

Лидеры ЕС разделились на две группы, чтобы убедить Орбана изменить свое мнение. В то же время большинство лидеров ЕС усилили давление на венгерского политика.

"Это была очень, очень жесткая критика, и ощущение было такое, что так просто не может продолжаться. Я никогда не слышал такой жесткой критики на саммите ЕС в отношении кого-либо, никогда", - сказал премьер Швеции Кристерсон.

Некоторые лидеры попробовали противоположный подход. Так, премьер-министр Италии Мелони и премьер-министр Бельгии Де Вевер попытались апеллировать к эго Орбана, сочувственно высказываясь о понимании его позиции.

"Вы должны относиться к нему как к шестилетнему ребенку, вы должны подстраиваться под него", - сказал один из дипломатов.

Ставка заключается в том, что так или иначе все изменится после того, как венгры пойдут на выборы 12 апреля. Если Орбан проиграет, то его преемник может быть заинтересован в снятии препятствий со стороны Будапешта в обмен на выделение средств ЕС, говорится в материале.

"Франция и Германия не хотели тратить слишком много времени или политического капитала, чтобы убедить Орбана на саммите в четверг, и не имели никакого желания помогать его предвыборной кампании", - говорит собеседник издания.

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

+16
ЦЕ ВОНИ 6 ЛІТНІ ДІТИ!!! Або Дебіли

Він працює на РФ і працює уже багато років. Він дістає бабло і працює дістаючи чітку вказівку - шкодити Україні і ЕС
20.03.2026 10:44 Ответить
+8
А якщо ***** нападе, то так само будете переконувати орбана, фіцо та бебеша? Типу, ну будь ласка, ну погодьтеся на те, щоб ми застосували п'яту статтю.
20.03.2026 10:43 Ответить
+7
У нього не "відсталість розумова"... Йому кацапські гроші очі заліпили...
20.03.2026 10:50 Ответить
Дак може у нього відсталість розумова,він хворий,треба його ізолювати,він не дієздатний.
20.03.2026 10:41 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
20.03.2026 10:53 Ответить
І тваринний жах втратити владу!
20.03.2026 11:26 Ответить
Це вже "наслідки"...
20.03.2026 11:27 Ответить
ЄС, в тому вигляді, в якому він знаходиться зараз, нежиттєздатний. Їм самим треба проводити реформи спільного законодавства. Чим більше в ЕС країн, тим складніше проводити будь які спільні рішення шляхом 100-відсоткової згоди. "Право вето" не має права на існування. Свого часу, коли створювався ЕС, ніхто не подумав, що це глухий кут демократії. Майже така сама історія і з ООН. (
20.03.2026 10:58 Ответить
Треба ще визначити відповідальну особу в ЄС, щоб вона памперси у старого орбана міняла, бо смердить він московським лайном на всю Європу!!!! В Угорщині уже принюхалися і їм подобається цей смердячий дух з Ханти-Мансійська …
20.03.2026 10:44 Ответить
вони не хочуть давати гроші. чому ж вони дебіли? ти теж не віддаєш твої гроші незрозуміло куди.
20.03.2026 11:01 Ответить
Все вони розуміють. Але такі речі у прямому ефірі не кажуть.
20.03.2026 11:53 Ответить
Голодупий злодюга ще й руки викручує європейцям.
"Франція та Німеччина не бажали витрачати забагато часу чи політичного капіталу, щоб переконати Орбана на саміті в четвер, і не мали ніякого бажання допомогти його виборчій кампанії"
Твоя підтримка, американський та кацапський педофіли.
20.03.2026 10:49 Ответить
Коли в сім'ї пробують "підлаштуваться" під "хотєлки" дитини - вона виростає егоїстом, впевненим, що лише його "хочу" у світі, який його оточує, мають значення. І його "ХОЧУ" росте, разом з ним... Сьогодні віж "захоче" морозиво, а через кілька років "захоче" мотоцикл. А ще через кілька років ця "дитина" "захоче" сексуальної близькості з жінкою, яка цього не бажає... І її відмова може спровокувать злочин... Набачився, на практиці, подібних "хочух"...
(Коли Пушкіну задали питання, після подій на Сенатській площі, чому він не постраждав, як його друзі-декабристи, він відповів: "В тюрьме сидят те, кого в детстве мало пороли...").
20.03.2026 10:49 Ответить
Нічого собі "дитина"??? З ШОКУЮЧИМ ЦИНІЗМОМ, ПІДЛІСТЮ та ПІДСТУПНІСТЮ, впевнений у підтримці ще одного НЕДОУМКА тампона - цей КНУРорбан просто НЕБЕЗПЕЧНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ, який "переплюнув" навіть свого ХАЗЯЇНА в кремлі!!!
20.03.2026 10:54 Ответить
Яка ще дитина? Це підрило виконує завдання пуйла.
20.03.2026 10:57 Ответить
тож треба зняти штани і всипати лозини !
20.03.2026 10:57 Ответить
Це вже було. "Ліберум вето". Чим закінчилось - добре відомо.
20.03.2026 11:02 Ответить
Я вважаю, що замість "ліберум вето" треба мати "принцип переважної більшості". Який її відсоток повинен бути, то вже технічне питання. За основу можна було б взяти співвідношення "принципу Парето", тобто 80/20. Якщо хтось не згоден з рішеннями більшості, той самовільно йде НХ, тобто подає заявку на вихід зі складу организації. Хоча... бувають випадки, коли більшість робить не вірні висновки та дії, наприклад - українці в 2019 році (73/25), але то про "мудрий нарід", а не про професійних політиків. Повинен бути якийсь стримувающий фактор, який буде утримувати їх від скочування їх в політиканство.
20.03.2026 11:30 Ответить
ЕС уже много лет не может решить проблему "отравленной пилюли"- Орбана, который откровенно выполняет кремлевские задания по умножению самого ЕС на "0"....

Все все видят и понимают, но ничего не делают с этой системной ошибкой....
20.03.2026 11:07 Ответить
Один блазень зробив всіх інших ********
20.03.2026 11:14 Ответить
Не могли приспати?
20.03.2026 11:17 Ответить
Як бутуз ясельної групи - валявся на підлозі - совав ногами - пускав бульки
20.03.2026 11:25 Ответить
Выпороть малолетнего гаденыша ремнем ВСУ и в угол до вечера поставить!
20.03.2026 11:20 Ответить
Повинні бути елементарні рамки пристойності. Не треба було його живіт критикувати. Я навіть думаю, не було б харківських уболівальників і доля країни була б іншою.
20.03.2026 11:22 Ответить
Ти диви нову методичку привезли - то кацапи все це з нами роблять бо чемудосерця першого образили , а то українці думали шо вони просто гребанні імперці .
20.03.2026 11:28 Ответить
ДЕМЕНЦИЯ !!! ОНИ БЫ ЕЩЁ СТАРЕЕ ПОСТАВИЛИ !)
20.03.2026 11:25 Ответить
НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ МИРОВОЙ КОМИТЕТ ПРОФПРИГОДНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВ !)
20.03.2026 11:27 Ответить
"Ви повинні ставитися до нього як до шестирічної дитини, ви повинні підлаштовуватися під нього" Джерело: https://censor.net/ua/n3606228
Він не вередлива дитина, він прокацапський агент і ворог не тільки України, але і ЄС! 🤬
20.03.2026 11:27 Ответить
Нув навіщо-ж так тяжко ображати дітей шести років? Вони явно не заробили до себе такого відношення, А Орбан - старий пирдун, виживший з розуму. Він все мріє, шо форер свинорейху ***** нагородить його канфетою. Сосательною. Тільки даром він мріє пор таке, у фюрера дикої кацапської орди вже нема тої конфети, вони в нього ссохлася, там остався маленький огризок, на пару разів сходити в в вуличний туалет.
20.03.2026 11:32 Ответить
Слова, слова одні слова
20.03.2026 11:34 Ответить
 
 