Мерц осудил блокирование Венгрией 90 млрд евро для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что блокирование Венгрией решения о выделении 90 млрд евро для Украины является нарушением принципа лояльности в ЕС.

"Это серьезное нарушение принципа лояльности государств-членов друг к другу, и это наносит ущерб репутации Европейского Союза в целом", - констатировал Мерц.

Канцлер отметил, что вопрос о займе в размере 90 млрд евро подробно обсуждался на сегодняшнем заседании лидерами государств-членов Европейского союза.

"Напомню, что на Европейском Совете ЕС в декабре мы договорились об этом займе. Был консенсус всех 27 государств-членов. В духе углубленного сотрудничества мы договорились о формате 24+1 (государств, которые согласились финансово участвовать в реализации этого решения – ИФ-УВ), но его поддержали все 27 государств-членов, включая премьер-министра Венгрии. И он также согласился с тем, что нам придется внести изменения в соответствующее положение, но он отменил этот консенсус сейчас и тем самым нарушил фундаментальный принцип нашего сотрудничества, согласно которому можно полагаться на обещание, данное в нашем договоре", - уточнил Мерц.

Канцлер Германии выразил надежду, что "единодушные решения будут соблюдаться". "Мы очень надеемся, что решение будет принято, и что вскоре мы сможем выплатить кредит", - подчеркнул он.

Кроме того, Мерц сообщил, что лидеры "попросили Комиссию рассмотреть дальнейшие предложения о том, как мы можем обеспечить выплату этого кредита".

"Я пока оставляю это на усмотрение Комиссии, а также секретариата и юридических служб. Мы пытаемся найти пути и средства, которые позволят нам выплатить кредит Украине. Возможно, есть внутренние причины, объясняющие позицию президента Венгрии по блокированию выплаты кредита, но, надеемся, это будет возможно", - отметил канцлер Германии.

Что предшествовало?

Лидеры ЕС осудили блокирование премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выполнения принятого решения о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро.

