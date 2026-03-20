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Новини Блокування Орбаном кредиту для України
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Мерц засудив блокування Угорщиною 90 млрд євро для України

Мерц розкритикував Орбана за блокування допомоги Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що блокування Угорщиною рішення про 90 млрд євро для України є порушенням принципу лояльності в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Це серйозне порушення принципу лояльності держав-членів одна до одної, і це шкодить репутації Європейського Союзу загалом", - констатував Мерц.

Канцлер зазначив, що питання позики в розмірі 90 млрд євро детально обговорювалося на сьогоднішньому засіданні лідерами держав-членів Європейського союзу.

"Нагадаю, що на Європейській Раді ЄС у грудні ми домовилися про цю позику. Був консенсус усіх 27 держав-членів. У дусі посиленої співпраці ми домовилися про формат 24+1 (держав, які погодилися фінансово брати участь в реалізації цього рішення – ІФ-УВ, але його підтримали всі 27 держав-членів, включаючи прем'єр-міністра Угорщини. І він також погодився з тим, що нам доведеться внести зміни до відповідного положення, але він скасував цей консенсус зараз, і таким чином порушив фундаментальний принцип нашої співпраці, що можна покладатися на обіцянку, дану в нашому договорі", - деталізував Мерц.

Канцлер Німеччини висловив сподівання, що "одностайні рішення будуть дотримуватися". "Ми дуже сподіваємося, що рішення буде прийнято, і що незабаром ми зможемо виплатити позику", - наголосив він.

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Крім того, Мерц повідомив, що лідери "попросили Комісію розглянути подальші пропозиції щодо того, як ми можемо забезпечити виплату цієї позики".

"Я поки що залишаю це Комісії, а також секретаріату та юридичним службам. Ми намагаємося знайти шляхи та засоби, які дозволять нам виплатити позику Україні. Можливо, є внутрішні причини, що пояснюють позицію президента Угорщини щодо блокування виплати позики, але, сподіваємося, це буде можливо", - зазначив канцлер Німеччини.

Що передувало?

Лідери ЄС засудили блокування прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном виконання ухваленого рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро.

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