Мерц засудив блокування Угорщиною 90 млрд євро для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що блокування Угорщиною рішення про 90 млрд євро для України є порушенням принципу лояльності в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Це серйозне порушення принципу лояльності держав-членів одна до одної, і це шкодить репутації Європейського Союзу загалом", - констатував Мерц.

Канцлер зазначив, що питання позики в розмірі 90 млрд євро детально обговорювалося на сьогоднішньому засіданні лідерами держав-членів Європейського союзу.

"Нагадаю, що на Європейській Раді ЄС у грудні ми домовилися про цю позику. Був консенсус усіх 27 держав-членів. У дусі посиленої співпраці ми домовилися про формат 24+1 (держав, які погодилися фінансово брати участь в реалізації цього рішення – ІФ-УВ, але його підтримали всі 27 держав-членів, включаючи прем'єр-міністра Угорщини. І він також погодився з тим, що нам доведеться внести зміни до відповідного положення, але він скасував цей консенсус зараз, і таким чином порушив фундаментальний принцип нашої співпраці, що можна покладатися на обіцянку, дану в нашому договорі", - деталізував Мерц.

Канцлер Німеччини висловив сподівання, що "одностайні рішення будуть дотримуватися". "Ми дуже сподіваємося, що рішення буде прийнято, і що незабаром ми зможемо виплатити позику", - наголосив він.

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Крім того, Мерц повідомив, що лідери "попросили Комісію розглянути подальші пропозиції щодо того, як ми можемо забезпечити виплату цієї позики".

"Я поки що залишаю це Комісії, а також секретаріату та юридичним службам. Ми намагаємося знайти шляхи та засоби, які дозволять нам виплатити позику Україні. Можливо, є внутрішні причини, що пояснюють позицію президента Угорщини щодо блокування виплати позики, але, сподіваємося, це буде можливо", - зазначив канцлер Німеччини.

Що передувало?

Лідери ЄС засудили блокування прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном виконання ухваленого рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро.

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