Блокирование решений ЕС в отношении Украины - неприемлемо, - премьер-министр Бельгии Вевер

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал недопустимым блокирование уже принятых решений о поддержке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.

"Да, возможно, это будет сложно до выборов в Венгрии. У меня такое впечатление, что это часть его (премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - ред.) предвыборной кампании. Но в любом случае нужно выполнять решения, которые мы здесь приняли", - отметил Де Вевер.

Он подчеркнул, что недопустимо принимать решения, а затем говорить, что не готов их выполнять. Де Вевер также отметил, что сам вел предварительные переговоры об этом кредите.

"Вы хорошо знаете, что я не хотел слышать о решении Euroclear. Я его заблокировал. Но чего не очень заметили, так это того, что я также сыграл огромную роль в достижении решения о займе для Украины. И я также вел переговоры с Виктором Орбаном на эту тему. Поэтому, как говорят на латыни, pacta sunt servanda (договоренности должны соблюдаться - ред.). Но, возможно, нужно дождаться выборов в Венгрии", - пояснил премьер-министр Бельгии, добавив, что полностью доверяет президенту Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая "во время последней встречи сказала всем: у меня есть решение в кармане, чтобы продолжить финансирование Украины".

Что предшествовало?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на саммит ЕС и заявил, что не поддержит ни одного решения о помощи Украине, пока не будет восстановлен нефтепровод "Дружба".

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборной кампании.

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита через нефтепровод "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.

