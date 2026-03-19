Блокирование решений ЕС в отношении Украины - неприемлемо, - премьер-министр Бельгии Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал недопустимым блокирование уже принятых решений о поддержке Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.
"Да, возможно, это будет сложно до выборов в Венгрии. У меня такое впечатление, что это часть его (премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - ред.) предвыборной кампании. Но в любом случае нужно выполнять решения, которые мы здесь приняли", - отметил Де Вевер.
Он подчеркнул, что недопустимо принимать решения, а затем говорить, что не готов их выполнять. Де Вевер также отметил, что сам вел предварительные переговоры об этом кредите.
"Вы хорошо знаете, что я не хотел слышать о решении Euroclear. Я его заблокировал. Но чего не очень заметили, так это того, что я также сыграл огромную роль в достижении решения о займе для Украины. И я также вел переговоры с Виктором Орбаном на эту тему. Поэтому, как говорят на латыни, pacta sunt servanda (договоренности должны соблюдаться - ред.). Но, возможно, нужно дождаться выборов в Венгрии", - пояснил премьер-министр Бельгии, добавив, что полностью доверяет президенту Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая "во время последней встречи сказала всем: у меня есть решение в кармане, чтобы продолжить финансирование Украины".
Что предшествовало?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на саммит ЕС и заявил, что не поддержит ни одного решения о помощи Украине, пока не будет восстановлен нефтепровод "Дружба".
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборной кампании.
Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".
Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита через нефтепровод "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.
Атака РФ на нефтепровод "Дружба"
- 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
- виключити Словаччину і Угорщину
- зняти дебільне правило про одностайність
ЕС це найгірше обєднання яке мала Европа - повільне, бюрократизоване і точно не витримає ні одної РЕАЛЬНої війни проти армії хоча б в 2 млн