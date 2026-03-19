РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12662 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Европы
506 3

Блокирование решений ЕС в отношении Украины - неприемлемо, - премьер-министр Бельгии Вевер

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал недопустимым блокирование уже принятых решений о поддержке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Да, возможно, это будет сложно до выборов в Венгрии. У меня такое впечатление, что это часть его (премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - ред.) предвыборной кампании. Но в любом случае нужно выполнять решения, которые мы здесь приняли", - отметил Де Вевер.

Он подчеркнул, что недопустимо принимать решения, а затем говорить, что не готов их выполнять. Де Вевер также отметил, что сам вел предварительные переговоры об этом кредите.

"Вы хорошо знаете, что я не хотел слышать о решении Euroclear. Я его заблокировал. Но чего не очень заметили, так это того, что я также сыграл огромную роль в достижении решения о займе для Украины. И я также вел переговоры с Виктором Орбаном на эту тему. Поэтому, как говорят на латыни, pacta sunt servanda (договоренности должны соблюдаться - ред.). Но, возможно, нужно дождаться выборов в Венгрии", - пояснил премьер-министр Бельгии, добавив, что полностью доверяет президенту Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая "во время последней встречи сказала всем: у меня есть решение в кармане, чтобы продолжить финансирование Украины".

Что предшествовало?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на саммит ЕС и заявил, что не поддержит ни одного решения о помощи Украине, пока не будет восстановлен нефтепровод "Дружба".

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборной кампании.

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита через нефтепровод "Дружба" после российских ударов потребуется около полутора месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан "предал" договоренности по Украине, - Орпо

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Автор: 

Орбан Виктор (730) де Вевер Барт (27)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так є 2 варіанта

- виключити Словаччину і Угорщину
- зняти дебільне правило про одностайність

ЕС це найгірше обєднання яке мала Европа - повільне, бюрократизоване і точно не витримає ні одної РЕАЛЬНої війни проти армії хоча б в 2 млн
показать весь комментарий
19.03.2026 14:44 Ответить
По орбану помітно, що він конче прагне до дня космонавтики повторити польот регіонала Чечетова.
показать весь комментарий
19.03.2026 14:52 Ответить
Самі влізли в ідіотське становище. Забрати гроші росії забракло яєць, а тепер винним роблять Орбана.
показать весь комментарий
19.03.2026 15:00 Ответить
 
 