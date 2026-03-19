Блокування рішень ЄС щодо України неприйнятне, - прем’єр Бельгії до Вевер

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер назвав неприйнятним блокування вже ухвалених рішень щодо підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі.

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"Так, можливо, це буде складно до виборів в Угорщині. У мене таке враження, що це є частиною його (прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - ред.) виборчої кампанії. Але в будь-якому разі треба виконувати рішення, які ми тут ухвалили", - зазначив Де Вевер.

Він наголосив, що неприйнятно ухвалювати рішення, а потім казати, що не готовий їх виконувати. Де Вевер також зазначив, що сам вів попередні переговори про цей кредит.

"Ви добре знаєте, що я не хотів чути про рішення Euroclear. Я його заблокував. Але чого не дуже помітили, так це того, що я також відіграв величезну роль у досягненні рішення щодо позики для України. І я також вів переговори з Віктором Орбаном на цю тему. Тому, як кажуть латиною, pacta sunt servanda (домовленості мають дотримуватися - ред.). Але, можливо, треба дочекатися виборів в Угорщині", - пояснив прем’єр-міністр Бельгії, додавши, що цілком довіряє президентці Єврокомісії фон дер Ляєн, яка "під час останньої зустрічі сказала всім: у мене є рішення в кишені, щоб продовжити фінансування України".

Що передувало?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на саміт ЄС та заявив, що не підтримає жодного рішення щодо допомоги Україні, поки не буде відновлено нафтопровід "Дружба".

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, попри опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

Раніше президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта направили листа Зеленському, в якому пропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зеленський заявив керівництву ЄС, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після російських ударів. знадобиться близько півтора місяця.

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Атака РФ на нафтопровід "Дружба"