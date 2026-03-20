Поведение европейцев - безумие. Мы не выживем без российской нефти, - Орбан

Орбан критикует европейцев за отказ от российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает решение ЕС об отказе от российских энергоресурсов безумным.

Об этом он заявил после саммита лидеров ЕС 19 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно?

"Дело в том, что именно сейчас в дверь стучится глобальный дефицит нефти. Поэтому поведение и стратегия европейцев в этом вопросе просто безумны. Нам, несомненно, нужна российская нефть. Мы не сможем выжить в этой ситуации, которая в таких условиях становится все более серьезной, без привлечения российских топливных ресурсов. Европа не сможет выжить без этого", - подчеркнул венгерский премьер.

Также Орбан обвинил ЕС в том, что тот якобы стремится сменить правительство Венгрии на выборах в апреле.

"Здесь, в Брюсселе, многие, особенно из ЕНП (Европейская народная партия), считают, что единственный выход из этой ситуации - это поражение национального правительства на выборах и формирование проукраинского правительства.

И это новое проевропейское правительство, проукраинское правительство, пойдет тем путем, которым идут другие, то есть будет предоставлять деньги и военное оборудование украинцам… Они даже финансируют венгерскую оппозицию, чтобы сменить национальное правительство на проукраинское", - добавил он.

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Автор: 

нефтепровод Евросоюз Орбан Виктор
Топ комментарии
+16
Ну то повертайтесь, звідки прийшли - за Урал. Там і нафта недалеко.
+13
Терміново роби референдум
Або орбан, або ЄС
Нехай угорці вирішують, хто для них більш божевільний
+6
якщо бе зброї, зі здачею мадярських паспортів то будь-ласка ...
Саме так, а Київ пропустить як і ранійше.
якщо бе зброї, зі здачею мадярських паспортів то будь-ласка ...
Для розумних людей війна лаптєрейха проти України була очевидна ще у 90-х. Оскільки рентабельних запасів нафти там залишалося тоді років на 50-60.
Зараз виходить всього на близько 25-30 років.
І що оте жабеня пропонує для ЄС після цього періоду? Щоб у режимі обшквареного кота десь, щось, чимось заміняти.
Угорці з Ханти-Мансійська, кличуть орбана до себе на нафту, а він маячню старечу несе, як за часів його вербування, могілевічем та ФСБшниками!?!?
До якої це дурної голови прийшло прийняти дрімучих кочових азіатів з-за Уралу у Європейський союз? 🤔
ну-ну.... хотів сказати ЧмОрбан - ви що? єє..анулися?? Пишуть що Мелоні захищає цього Вітіка...
саме так, "пишуть". І більше нічого: ні хто пише, ні хто говорить, ні що Мелоні конкретно сказала...
пуйло до чумуйдану сходити не зможе, орбан залиже...
Топи юрту власним гівном цап смердючий.
А чим особлива россійська нафта? Снідо-рак лікує?
І не россійська, а туркменська, азербайжанська та інші нафти які вимушені транспортуватися через россію. Скоро останніх жидів(горобців) доїдять в центральній азії
Мадьяри не виживуть без кацапських танків у Будапешті.
*** перед носом кожен день різний, а род, вічний. Вчора Великому Шайтану служив, завтра Шайтану по меньше, а там і взагалі кинешь служити шайтану.
Хух, хоч один політик зі "здоровим глуздом" знайшовся в Європі. А то всі такі божевільні, такі божевільні. Це від від пуйла здоровим глуздом, мабуть, заразився.
Пішли всі нах! - я вже все! - взяв мотузку мило піду зачеплюсь - Орбан
А що ще може сказати агент гебні, завербований в 90-тих?
альтернатіви нефті с параші не сущєствуєт
Всякие паровозы игрушки. Без сена и овса Европа не выживет. А овес где? То то же
Если машина такая вещь то **** они ее продают(с) Из мыслей Николая 2.
У мадярской жабы ломка именно без роSSийской нефти …
Нах з ЄС і купляй в два горла. Правда возить прийдеться аеротанкерами.
Не ми, а ви
...якби у свій час не продався Путіну, дивись і вирішили б питання!!!
Ага, мы пахали, я и трактор... купишь себе домик где-то около Норильска и будет тебе счастье..
Поведінка європейців божевільна. Ми не виживемо без російської нафти, - Орбан Божевільному пацієнту здається що персонал, відвідувачі, і весь навколишній світ божевільні.

Подібне до орбанового божевілля має соціальний характер і ним поступово заражаються.
Вибори покажуть наскільки Угорщина вже заразилася.

Якщо прийняти за основу тезу, що дебілізація бродит по планете, як "призрак коммунизма" - «Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма» - вступительная фраза «Манифеста Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса (цитування по W), то орбанизация Європи, як і трампанізація планети продовжиться.

Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней", - свого часу заявив головний пропагандист гітлерівської Німеччини Йозеф Геббельс (цитування по W)
Дорого ж обходяться ці євроцигани ЄСу . Ду-май-те
Вітя, їдь в роісю жити, там нафти багато. Хто тебе тримає?
Росія утримує близько 10-11% світового виробництва рідких вуглеводнів.
Орбан божевільний, тягне угорців в кацапське ярмо.
Як ця бідна тварина страждає без нафтогазових відкатів.
Верещить так, наче йому клізму з нафтою поставили... Страждає бідося.
Свою пенсію в Ростові заробляє...
Поведінка європейців божевільна.

а, що ж эвропейці?
а, європейські пєдокуколди толєрасти ожабочєно жують козюльку.
чи, навпаки?
чекають 12 квітня?
і потім цигана орбана на костьор?
У вітька почалася істерика! Вовчик сказав...Просреш вибори ..помножу на ноль!!! Навіть Фіцо злякався такої істекричної поведінки сусіда...
Скоро потече американська нафта з Венесуели.
Нагадує анекдот: "Це лікарня? Приїздіть швидше, бо моя жінка збожеволіла. Повна хата чортів, а вона їх не бачить" Коли людина з'їхала з глузду, вон вважає божевільними всіх, хто її оточує
Спецпредставник Трампа заявив, що США хочуть поліпшення відносин між Литвою та https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/20/8026394/ Білоруссю
Ну ты, чмошка, не выживешь, а другие живут
не ний, вітьок. виживеш... в ростові
Орган згоден
ага, орбан таки точно. і без крові українських немовлят
