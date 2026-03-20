Поведение европейцев - безумие. Мы не выживем без российской нефти, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает решение ЕС об отказе от российских энергоресурсов безумным.

Об этом он заявил после саммита лидеров ЕС 19 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно?

"Дело в том, что именно сейчас в дверь стучится глобальный дефицит нефти. Поэтому поведение и стратегия европейцев в этом вопросе просто безумны. Нам, несомненно, нужна российская нефть. Мы не сможем выжить в этой ситуации, которая в таких условиях становится все более серьезной, без привлечения российских топливных ресурсов. Европа не сможет выжить без этого", - подчеркнул венгерский премьер.

Также Орбан обвинил ЕС в том, что тот якобы стремится сменить правительство Венгрии на выборах в апреле.

"Здесь, в Брюсселе, многие, особенно из ЕНП (Европейская народная партия), считают, что единственный выход из этой ситуации - это поражение национального правительства на выборах и формирование проукраинского правительства.

И это новое проевропейское правительство, проукраинское правительство, пойдет тем путем, которым идут другие, то есть будет предоставлять деньги и военное оборудование украинцам… Они даже финансируют венгерскую оппозицию, чтобы сменить национальное правительство на проукраинское", - добавил он.

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

