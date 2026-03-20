Поведінка європейців божевільна. Ми не виживемо без російської нафти, - Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає рішення ЄС про відмову від російських енергоресурсів божевільним.

Про це він заявив після саміту лідерів ЄС 19 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

"Річ у тім, що саме зараз у двері стукає глобальний дефіцит нафти. Тож поведінка та стратегія європейців у цьому питанні просто божевільні. Нам, безперечно, потрібна російська нафта. Ми не зможемо вижити в цій ситуації, яка за таких умов стає дедалі серйознішою, без залучення російських паливних ресурсів. Європа не зможе вижити без цього", - наголосив угорський прем'єр.

Також Орбан звинуватив ЄС у тому, що той нібито прагне зміни уряду Угорщини на виборах у квітні.

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"Тут, у Брюсселі, багато хто, особливо з ЄНП (Європейська народна партія), вважає, що єдиний вихід із цієї ситуації – це поразка національного уряду на виборах і формування проукраїнського уряду.

І цей новий проєвропейський уряд, проукраїнський уряд, піде тим шляхом, яким йдуть інші, тобто надаватиме гроші та військове обладнання українцям… Вони навіть фінансують угорську опозицію, щоб змінити національний уряд на проукраїнський", - додав він.

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Блокування допомоги та питання "Дружби"

Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.

Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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