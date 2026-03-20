Він поводиться як 6-річна дитина: лідери ЄС розділились на дві групи, переконуючи Орбана, - Politico

Лідери ЄС розділилися на дві групи, щоб переконати угорського прем'єра Віктора Орбана схвалити позику в 90 млрд євро для України.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Видання зазначає, що Орбан відмовився від обіцянки, даної на саміті в грудні, щодо схвалення позики.

За словами лідерів, цим він підриває саму основу прийняття рішень ЄС, яка залежить від дотримання урядами залізних зобов'язань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан та Фіцо відмовилися підтримати висновки саміту Євроради щодо допомоги Україні

Канцлер Німеччини Мерц зазначив, що Орбан цим "порушує один з фундаментальних принципів нашої співпраці".

Лідери ЄС розділилися на дві групи, щоб переконати Орбана змінити свою думку. Водночас більшість лідерів ЄС посилили тиск на угорського політика.

"Це була дуже, дуже жорстка критика, і відчуття було таке, що так просто не може тривати. Я ніколи не чув такої жорсткої критики на саміті ЄС щодо когось, ніколи", - сказав прем'єр Швеції Крістерсон.

Деякі лідери спробували протилежний підхід. Так прем'єрка Італії Мелоні та прем'єр Бельгії Де Вевер спробували апелювати до его Орбана, співчутливо висловлюючись про розуміння його позиції.

Також читайте: Мерц засудив блокування Угорщиною 90 млрд євро для України

"Ви повинні ставитися до нього як до шестирічної дитини, ви повинні підлаштовуватися під нього", – сказав один із дипломатів.

Ставка полягає в тому, що так чи інакше все зміниться після того, як угорці підуть на вибори 12 квітня. Якщо Орбан програє, то його наступник може бути зацікавлений у знятті перешкод Будапешта в обмін на виділення коштів ЄС, йдеться в матеріалі.

"Франція та Німеччина не бажали витрачати забагато часу чи політичного капіталу, щоб переконати Орбана на саміті в четвер, і не мали ніякого бажання допомогти його виборчій кампанії", - каже співрозмовник видання.

Читайте: Поведінка європейців божевільна. Ми не виживемо без російської нафти, - Орбан

Блокування допомоги та питання "Дружби"

Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.

Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокування рішень ЄС щодо України неприйнятне, - прем’єр Бельгії до Вевер