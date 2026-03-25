Украина должна стать "буферной зоной". В НАТО или ЕС она не будет, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украину следует превратить в "буферную зону", а членом НАТО Киев не сможет стать из-за "новой реальности".

Об этом политик сказал в интервью австралийскому предпринимателю и блогеру Марио Навфалу, передает Цензор.НЕТ.

О "буферной зоне"

По его словам, период расширения НАТО на восток уже завершился, поэтому Украина должна выполнять роль "буферной зоны".

"Западные страны начали менять свое мнение и говорить, что такая буферная зона, какой была Украина, должна присоединиться и к НАТО, и к Европейскому Союзу. А россияне сказали: "Ребята, мы уже не такие слабые, как раньше. Сейчас мы сильны. Если вы приблизитесь к нашим границам, мы будем считать это вопросом безопасности". Мы не рассматриваем это как вопрос свободы нации или суверенитета нации. Это вопрос безопасности России. И они четко заявили: если вы перевооружите украинцев, практически или если они будут в НАТО, у России не останется другого выбора, как нанести удар. Поэтому они говорили об этом годами, а мы говорили: "Нет, нет, нет, это просто блеф".

А потом россияне сделали то, что сделали. Поэтому вопрос на будущее заключается в том, принадлежит ли эта территория, которая называется Украиной, Западу, останется ли она такой или вернется к прежнему статусу буферной зоны", - заявил премьер Венгрии.

Орбан считает, что Украина должна стать "буферной зоной", чтобы в будущем избежать возможной войны Европы с Россией. Также, по его мнению, Украину нельзя принимать и в Европейский Союз.

"Единственный разумный шаг - это пересмотреть стратегию и решить, чтобы Украина снова стала буферной зоной. Если мы это сделаем, мы сможем улучшить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и другим вопросам. Тогда между Россией и Европой могут сложиться разумные и взаимовыгодные отношения", - утверждает он.

О Донбассе

Орбан добавил, что, несмотря на сопротивление Украины, Россия достигнет своих целей в оккупации украинских территорий.

"Россия получит его [Донбасс] любыми средствами. Поэтому вопрос в том, как мы можем на это реагировать. Поэтому лучше реагировать как можно быстрее, быть готовыми к переговорам, вести переговоры о мире, чем продолжать борьбу. Именно на этом настаивал президент США Трамп", - сказал венгерский премьер.

