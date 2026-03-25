Украина должна стать "буферной зоной". В НАТО или ЕС она не будет, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украину следует превратить в "буферную зону", а членом НАТО Киев не сможет стать из-за "новой реальности".

Об этом политик сказал в интервью австралийскому предпринимателю и блогеру Марио Навфалу, передает Цензор.НЕТ.

О "буферной зоне"

По его словам, период расширения НАТО на восток уже завершился, поэтому Украина должна выполнять роль "буферной зоны".

"Западные страны начали менять свое мнение и говорить, что такая буферная зона, какой была Украина, должна присоединиться и к НАТО, и к Европейскому Союзу. А россияне сказали: "Ребята, мы уже не такие слабые, как раньше. Сейчас мы сильны. Если вы приблизитесь к нашим границам, мы будем считать это вопросом безопасности". Мы не рассматриваем это как вопрос свободы нации или суверенитета нации. Это вопрос безопасности России. И они четко заявили: если вы перевооружите украинцев, практически или если они будут в НАТО, у России не останется другого выбора, как нанести удар. Поэтому они говорили об этом годами, а мы говорили: "Нет, нет, нет, это просто блеф".

А потом россияне сделали то, что сделали. Поэтому вопрос на будущее заключается в том, принадлежит ли эта территория, которая называется Украиной, Западу, останется ли она такой или вернется к прежнему статусу буферной зоны", - заявил премьер Венгрии.

  • Орбан считает, что Украина должна стать "буферной зоной", чтобы в будущем избежать возможной войны Европы с Россией. Также, по его мнению, Украину нельзя принимать и в Европейский Союз.

"Единственный разумный шаг - это пересмотреть стратегию и решить, чтобы Украина снова стала буферной зоной. Если мы это сделаем, мы сможем улучшить ситуацию, наладить деловые отношения с Россией, заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и другим вопросам. Тогда между Россией и Европой могут сложиться разумные и взаимовыгодные отношения", - утверждает он.

О Донбассе

Орбан добавил, что, несмотря на сопротивление Украины, Россия достигнет своих целей в оккупации украинских территорий.

"Россия получит его [Донбасс] любыми средствами. Поэтому вопрос в том, как мы можем на это реагировать. Поэтому лучше реагировать как можно быстрее, быть готовыми к переговорам, вести переговоры о мире, чем продолжать борьбу. Именно на этом настаивал президент США Трамп", - сказал венгерский премьер.

К сожалению, Орбан не один так думает. Многих в Европе такое бы устроило.
25.03.2026 18:12
Припустім Україні не дають грошей, вона очевидно капітулює..., стає знову частиною імперії РФ і РФ погонить людей на війну проти вас бо ви країни бувшого варшавського договору не мали права ставати членами НАТО... що далі? хоча Орбану ***** він вже тоді при кориті влади не буде...
Так вас это не устраивает? Украина всегда была этой буферной зоной и ничего в этом унизительного нет по моему.
25.03.2026 18:23
Діяльність Орбана може привести до політичної та економічної ізоляції Угорщини в центрі Європи. Про такі перспективи Орбан скромно мовчить.
25.03.2026 18:16
12 квітня будуть вибори в Угорщині
25.03.2026 18:44
А останній абзац цієї інфи - цілковита здача політики Трампа стосовно України.
Якби наша дипломатія не була би в коротких трусиках - запитала би Орбана щось на кшалт "чи говорив вам Трамп, що рф отримає весь Донбас будь-якими засобами. Тому краще вести переговори про мир з ними за рахунок України"?

Але ж побояться гніву Трампа....
Заголовок і цитата того,що сказав Орбан, трохи відрізняються.
І сказав австал.блогеру наступне:
"Тож питання на майбутнє полягає в тому, чи належить ця територія, яка називається Україною, Заходу, чи залишиться вона такою, чи повернеться до попереднього статусу буферної зони".
Тобто,мав на увазі питання про майбутнє: чи увійде до ЄС,а "чи повернеться до попереднього статусу буферної зони".
Для ЄС потроху наступє прозріння , бо починають розуміти ,чому русня з китаєм пруть в Україну ,багаті ми ,і самодостатні, тому краще Україну прийняти в ЄС та НАТО , щоб стати незалежними самому Заходу , від кацапстану з США ...а США не хоче добробуту для ЄС ,та Миру... Тому Україна це сила ,якою не треба розкидатися !!!....
25.03.2026 19:19
Ця гнида не признає як державу Україну,а зверхньо"територія яка називається Україною"з лекцій Плешивого.
25.03.2026 19:36
якщо ми не будемо в єс і нато, то буферною зоною стане угорщина
ми про це подбаємо
